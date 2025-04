Crespi: "La familia de Yamila Cuello está muy conmovida, sienten cierta reparación"

La Justicia Federal condenó a 20 años de prisión a Néstor Simone, expareja de Yamila Cuello, por su desaparición y homicidio ocurridos el 25 de octubre de 2009 en Córdoba. El fallo fue confirmado por la abogada Mercedes Crespi, querellante en la causa en representación del padre de la víctima. La sentencia llega tras casi 16 años de demoras, evidencias perdidas y trámites en distintas jurisdicciones.

Caso Yamila Cuello: condenaron a Néstor Simone a 20 años de prisión

La reacción de la familia fue de profunda emoción. "La familia está muy conmovida. Nicolás siente cierta reparación", afirmó Crespi, quien representa al padre de Yamila, Nicolás Cuello. El fallo pone fin a una etapa marcada por la incertidumbre, aunque no logra cerrar del todo la historia: el cuerpo de Yamila nunca fue encontrado.

Yamila Cuello desapareció tras salir de su casa para ir a un supuesto almuerzo. Simone, con quien mantenía una relación atravesada por la violencia, fue la última persona con quien se la vio. "Ella no era una persona que fuera a desaparecer por propia voluntad porque estaba muy aferrada a su abuela, que la había criado", destacó Crespi durante la entrevista con Punto y Aparte de Punto a Punto Radio (90.7).

Según la querella, las falencias en la investigación inicial fueron determinantes. "Hubo por lo menos tres causas penales, distintas fiscalías interviniendo en distintas instancias, provincial y federal, y eso conspiró contra una buena investigación", explicó Crespi. Uno de los episodios más críticos se produjo poco después de la desaparición: "A Simone se lo detiene por primera vez, se secuestra el auto y se lo deja en libertad a los pocos días. Se le devolvió el auto sin hacerle ninguna pericia. Hoy creemos que Yamila estuvo en ese vehículo".

A pesar de la ausencia del cuerpo, la fiscalía y la querella lograron acreditar la muerte. "Lo que impide la ausencia del cuerpo es saber los detalles de cómo la mató. Pero sí se encuentra acreditada la muerte", detalló la abogada. Entre las pruebas clave, se mencionan el último contacto con Simone, la relación previa violenta y las actitudes posteriores del acusado, como el cambio de teléfono.

Simone no reconoció el crimen ni colaboró con la investigación. "No solo no reconoció el crimen, sino que al final, en su última palabra, dijo que era inocente y que por eso estaba tranquilo. Tampoco dio explicaciones durante el juicio", indicó Crespi.