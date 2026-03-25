Crisis en el Jockey Club Córdoba: advierten que el turf quedó “a un paso del cierre” y denuncian desinversión

La continuidad del turf en el Jockey Club Córdoba atraviesa uno de sus momentos más delicados. Lloni Gutiérrez, miembro de la comisión directiva del club y presidente del Círculo de Propietarios de Caballos de Carrera de Córdoba, advirtió que la actividad “quedó a un paso del cierre” y cuestionó la falta de inversión, decisiones institucionales y posibles intereses inmobiliarios sobre el predio.

“Creo que entra en un proceso realmente crítico la continuidad de la actividad del turf en el Hipódromo Córdoba”, señaló Gutiérrez a Punto a Punto Radio (90.7 FM), al referirse a la situación actual del sector.

Comunicado del Círculo Cordobés Propietarios de Caballos Sangre Pura de Carreras, Baquero Lazcano 3204 B° Jardín

Según explicó, el club argumenta pérdidas vinculadas al Impuesto a las Ganancias para justificar la situación. Sin embargo, sostuvo que el problema va más allá de la carga tributaria. “Si lo analizás en la línea del tiempo, al turf se le fueron quitando terrenos importantes con negocios inmobiliarios de por medio. Se tomaron decisiones de ejecutar activos del club y quitarle espacios al turf para hacer desarrollos inmobiliarios”, sostuvo.

Gutiérrez también señaló que el turf fue perdiendo espacios dentro del predio a lo largo de los años debido a distintos desarrollos inmobiliarios. Según indicó, esos recursos no fueron reinvertidos en la actividad. Como ejemplo, mencionó el desarrollo del Jardín del Jockey y aseguró que parte de los fondos que estaban destinados a la construcción de un nuevo hipódromo habrían sido redireccionados hacia el colegio del club, hoy una de las unidades más rentables.

El dirigente utilizó una definición contundente para describir la situación: “Se está cometiendo un matricidio”, afirmó, al remarcar que el Jockey Club se fundó a partir de la actividad turfística.

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Además, advirtió que la propuesta de reducir el hipódromo a un centro de entrenamiento implicaría, en la práctica, el cierre anticipado de las carreras.

Otro de los puntos cuestionados es la intención de ceder agencias de apuestas a otros Jockey Clubes. Según Gutiérrez, esa medida permitiría mantener ingresos sin sostener la actividad local. “Pretenden cederlas a otros Jockey Clubes para que las exploten y quedarse con una especie de pensión”, sostuvo.

El parque caballar del hipódromo tiene capacidad para 200 caballos, aunque actualmente hay entre 130 y 135. Según Gutiérrez, la actividad involucra a jockeys, vareadores, domadores, peones, veterinarios, herreros y transportistas. “Hay mucha gente implicada que corre el riesgo de quedar en la calle”, advirtió.

Estatuto modificado y sospechas inmobiliarias

El dirigente también señaló que el año pasado se modificó el estatuto del club y el turf dejó de ser el eje principal de la institución. Para Gutiérrez, este cambio dejó el camino “a un paso del cierre” y alimenta las sospechas sobre intereses inmobiliarios. “El metro cuadrado es de los más caros de Córdoba y hay cerca de 40 hectáreas disponibles. Es una tentación”, sostuvo.

“El turf derrama mano de obra. Hay jockeys, vareadores, domadores, peones, veterinarios, herreros, transportistas. Hay muchas familias que dependen de esto y que hoy corren riesgo de quedar sin trabajo”, sostuvo.

Pese al escenario, Gutiérrez aseguró que continuarán defendiendo la actividad. “Vamos a luchar porque hay mucha gente que trabaja y queremos defender la actividad y a la gente que está involucrada”, concluyó.