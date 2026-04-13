Crisis en la moda: Ona Saez abre su local gratis para marcas que están por cerrar

Ante el cierre de marcas y la caída de ventas en el sector, la firma Ona Saez lanzó una convocatoria para diseñadores y emprendedores de moda que estén atravesando dificultades económicas. La propuesta consiste en ceder sin costo un espacio físico en su tienda de Martínez, en la provincia de Buenos Aires, para que puedan vender su stock y evitar el cierre de sus proyectos.

La iniciativa fue confirmada por Sebastián Guajardo, quien explicó que la propuesta surgió al observar el creciente número de marcas que anuncian su cierre en redes sociales.

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“Estamos viendo que está cerrando un montón de gente porque no tiene los recursos necesarios para seguir soportando lo que está sucediendo: ventas bajas, apertura de importaciones y aumento de costos”, señaló.

Un espacio gratuito para evitar cierres

La propuesta se desarrollará del 1 al 25 de mayo en La Factory Martínez, un espacio inaugurado por la marca en octubre de 2025.

Según explicó Guajardo, el objetivo es permitir que pequeñas marcas y emprendedores puedan vender sus remanentes sin afrontar costos adicionales. “Dijimos: ¿por qué no compartir nuestro espacio con diseñadores y pequeñas marcas que necesitan liberarse de stock pero no pueden seguir enfrentando alquileres y gastos?”, explicó.

La convocatoria fue difundida en redes sociales y rápidamente se viralizó. Desde entonces, la empresa comenzó a recibir una gran cantidad de solicitudes. “Fue mucho más de lo que imaginamos. Si buscás en Instagram la palabra ‘cerramos’, aparece una enorme cantidad de locales y marcas anunciando su cierre”, afirmó.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que no habrá ningún costo para las marcas participantes. “La empresa no va a cobrar absolutamente nada: ni alquiler ni porcentajes por ventas. Cada marca va a facturar con sus propios medios”, explicó Guajardo.

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Además del espacio físico, la marca ofrecerá visibilidad y acceso a su base de clientes. “Nosotros ofrecemos el espacio, nuestros clientes y la visibilidad que tiene la marca para que, en el mejor de los casos, algún privado o inversor pueda ayudar a estos proyectos a seguir”, agregó.

Selección de marcas y prioridad para emprendedores

Debido a la alta demanda, la empresa realizará una selección de participantes priorizando a quienes más lo necesiten. “Queremos que participen personas que realmente estén cerrando o que estén atravesando una situación crítica. La prioridad son los emprendedores y las marcas con menos respaldo económico”, explicó.

Por el momento, las marcas que participarán aún no fueron definidas, ya que el proceso de evaluación continúa.

Por otro lado, aunque desde la empresa celebraron la repercusión de la convocatoria, Guajardo reconoció que el contexto que la originó genera preocupación. “Estamos contentos por la respuesta, pero en realidad no estaría bueno que esta propuesta fuera necesaria. Nos gustaría que nadie tuviera que cerrar”, concluyó.