Cronograma de pagos de septiembre en Córdoba: cuándo cobran los estatales y jubilados

El Gobierno de Córdoba informó que el pago de los haberes de septiembre para jubilados, pensionados y empleados de la Administración Pública se realizará entre el martes 30 de septiembre y el viernes 3 de octubre.

Ese primer día cobrarán:

- Policía de la Provincia de Córdoba

- Fuerza Policial Antinarcotráfico

- Servicio Penitenciario

- Jubilados y pensionados provinciales

El miércoles 1 de octubre será el turno de:

- Ministerio de Salud

- Ministerio de Educación: Área Central, Nivel Inicial y Nivel Primario

- Ministerio de Educación: Nivel Secundario y resto de niveles

- Personal Docente de la Universidad Provincial de Córdoba

El jueves 2 de octubre cobrarán:

- Ministerio de Educación: DGIPE

- Escalafón General Tramo Ejecución

- Contratados de Servicio/Nivel y del Tribunal de Cuentas

- Escalafón Salud (no pertenecientes al Ministerio de Salud)

- Escalafón Docente (no pertenecientes al Ministerio de Educación)

- Personal de Poder Judicial, Poder Legislativo, Defensoría del Pueblo y Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

- Escalafón General Tramo Superior, Vialidad, Músicos, Cuerpo Artístico, Gráficos, Científico y Tecnológico, Bancarios, Aeronáuticos

- Inteligencia Fiscal

Finalmente, el viernes 3 de octubre percibirán sus haberes: