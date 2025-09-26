Cronograma de pagos de septiembre en Córdoba: cuándo cobran los estatales y jubilados

El Gobierno de Córdoba informó que el pago de los haberes de septiembre para jubilados, pensionados y empleados de la Administración Pública se realizará entre el martes 30 de septiembre y el viernes 3 de octubre.
Ese primer día cobrarán:
- - Policía de la Provincia de Córdoba
- - Fuerza Policial Antinarcotráfico
- - Servicio Penitenciario
- - Jubilados y pensionados provinciales
El miércoles 1 de octubre será el turno de:
- - Ministerio de Salud
- - Ministerio de Educación: Área Central, Nivel Inicial y Nivel Primario
- - Ministerio de Educación: Nivel Secundario y resto de niveles
- - Personal Docente de la Universidad Provincial de Córdoba
El jueves 2 de octubre cobrarán:
- - Ministerio de Educación: DGIPE
- - Escalafón General Tramo Ejecución
- - Contratados de Servicio/Nivel y del Tribunal de Cuentas
- - Escalafón Salud (no pertenecientes al Ministerio de Salud)
- - Escalafón Docente (no pertenecientes al Ministerio de Educación)
- - Personal de Poder Judicial, Poder Legislativo, Defensoría del Pueblo y Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
- - Escalafón General Tramo Superior, Vialidad, Músicos, Cuerpo Artístico, Gráficos, Científico y Tecnológico, Bancarios, Aeronáuticos
- - Inteligencia Fiscal
Finalmente, el viernes 3 de octubre percibirán sus haberes:
- - Autoridades Superiores y Personal de Gabinete del Poder Ejecutivo
- - Autoridades de Poder Legislativo
- - Autoridades de Defensoría del Pueblo y de Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
- - Autoridades del Tribunal de Cuentas
- - Magistrados y Funcionarios Judiciales
- - Autoridades de la Universidad Provincial
- - Personal de APROSS (Administración Provincial del Seguro de Salud)
- - Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba