CóRDOBA
SALARIOS

Cronograma de pagos de septiembre en Córdoba: cuándo cobran los estatales y jubilados

El Gobierno provincial confirmó el calendario de acreditación de haberes para jubilados, pensionados y empleados públicos. Conocé cómo se organizarán los pagos y a qué sectores alcanza la medida

Perfil Redacción Córdoba
El Gobierno de Córdoba informó que el pago de los haberes de septiembre para jubilados, pensionados y empleados de la Administración Pública se realizará entre el martes 30 de septiembre y el viernes 3 de octubre.

Ese primer día cobrarán:

  • - Policía de la Provincia de Córdoba
  • - Fuerza Policial Antinarcotráfico
  • - Servicio Penitenciario
  • - Jubilados y pensionados provinciales

El miércoles 1 de octubre será el turno de:

  • - Ministerio de Salud
  • - Ministerio de Educación: Área Central, Nivel Inicial y Nivel Primario
  • - Ministerio de Educación: Nivel Secundario y resto de niveles
  • - Personal Docente de la Universidad Provincial de Córdoba

El jueves 2 de octubre cobrarán:

  • - Ministerio de Educación: DGIPE
  • - Escalafón General Tramo Ejecución
  • - Contratados de Servicio/Nivel y del Tribunal de Cuentas
  • - Escalafón Salud (no pertenecientes al Ministerio de Salud)
  • - Escalafón Docente (no pertenecientes al Ministerio de Educación)
  • - Personal de Poder Judicial, Poder Legislativo, Defensoría del Pueblo y Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
  • - Escalafón General Tramo Superior, Vialidad, Músicos, Cuerpo Artístico, Gráficos, Científico y Tecnológico, Bancarios, Aeronáuticos
  • - Inteligencia Fiscal

Finalmente, el viernes 3 de octubre percibirán sus haberes:

  • - Autoridades Superiores y Personal de Gabinete del Poder Ejecutivo
  • - Autoridades de Poder Legislativo
  • - Autoridades de Defensoría del Pueblo y de Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
  • - Autoridades del Tribunal de Cuentas
  • - Magistrados y Funcionarios Judiciales
  • - Autoridades de la Universidad Provincial
  • - Personal de APROSS (Administración Provincial del Seguro de Salud)
  • - Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba
