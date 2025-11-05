CyberMonday: los precios bajaron solo 2,5% en promedio y la mitad de los productos no tuvo descuentos

Un relevamiento sobre más de 1.500 productos en Mercado Libre reveló que las reducciones de precios durante el primer día del evento fueron modestas. Los electrodomésticos cayeron 3,3% y la electrónica apenas 1,7%. Expertos alertan sobre la práctica de subir precios previo al evento para simular descuentos mayores.

El relevamiento, que analizó los precios de 1.543 productos en Mercado Libre, comparó los valores del lunes 3 de noviembre con los del martes 28 de octubre para medir la magnitud real de las rebajas. Los resultados evidencian que la promesa de grandes ofertas no se tradujo en caídas significativas de precios.

Termina el CyberMonday 2025 y los celulares lideran el ranking de los productos más buscados

Se compararon específicamente los precios de los productos electrónicos y los electrodomésticos, respecto a los precios promedios de la semana anterior. Los electrodomésticos presentaron un mejor desempeño con una reducción promedio de 3,3%, mientras que los productos de electrónica apenas disminuyeron 1,7% en promedio.

"Obviamente esto no significa que no haya descuentos y que no tiene sentido el CyberMonday, sino que hay algunos precios que sí han bajado bastante y hay descuentos importantes. En algunos productos sí vemos descuentos hasta el 60%", explicó Nicolás Cámpoli, economista senior de ECOSUR, en diálogo con Radio Continental Córdoba.

Heladeras y teclados lideraron las bajas

En el rubro de electrodomésticos, las mayores disminuciones se concentraron en heladeras (8,6%), ventiladores (6,7%) y microondas (6,4%). También se observaron reducciones en lavarropas (5,5%) y cafeteras (4,7%). En el extremo opuesto, los hornos registraron un incremento de 0,7%.

Para productos electrónicos, solo los teclados mostraron una caída destacada del 10%, seguidos por auriculares con 5,9%. El resto de las categorías presentó variaciones mínimas o incluso aumentos: las notebooks subieron 3,7%, los celulares 2,6% y las computadoras 1,1%.

El análisis de ECOSUR también buscó detectar maniobras comerciales para simular descuentos mayores. "Nosotros analizamos esto para ver si es verdadero el descuento, porque por ahí es habitual que se suba el precio en la semana anterior o unos días antes para después poner el descuento", reveló Cámpoli.

El economista recomendó a los consumidores estar atentos: "Lo ideal es, si nosotros tenemos en mente algún producto, ir viendo por lo menos la semana anterior cómo está el precio y comparar con el CyberMonday".

Otra estrategia sugerida es la comparación entre plataformas. "Se puede comparar con el precio de afuera, por ejemplo, en dólar, para ver si está realmente barato", añadió.

Un patrón que se repite

El análisis revela que, del total de productos relevados, solo el 49% experimentó reducciones de precios. La disminución máxima alcanzó el 60% en ventiladores para electrodomésticos y el 64% en teclados para electrónica, aunque estos casos representan excepciones más que la norma general del evento.

Estas cifras son similares a las registradas en el Hot Sale de mayo. "Hicimos la comparación de ambos eventos virtuales y fue similar la reducción. Por ejemplo, ahora el electrodoméstico nos da que cayó 3,3% y en ese momento 2,8%, y en electrónica también anduvieron por abajo del 2% las caídas en los precios", concluyó Cámpoli.