Dante Rossi: “se instaló el tema de mi abstención para no hablar del ajuste, Prunotto iba a desempatar”

Una de las voces en el recinto cuando se debatía los fondos para financiar La Caja de Jubilaciones y el Apross fue la del radical Dante Rossi. Integrante del interbloque opositor, junto con el Pro y la Coalición Cívica, quiso demostrar que en Córdoba se votaba en contra de un ajuste a los trabajadores, pero a nivel nacional “acompañaban todas las medidas de Javier Milei”.

Quizás no era el momento. Quizás estimó que la situación o lo votos iban a ser otros. Lo cierto es que la paridad entre oficialismo y la oposición en la Unicameral cordobesa obliga a negociar cada voto, y cada banca puede torcer el destino de una norma para su sanción o negativa.

Rossi, dirigente de años en la Legislatura, comprendió que su abstención no iba a cambiar el destino del recorte que envió Martín Llaryora, pero terminó evitando que la vice gobernadora defina el empate 35 a 35.

P: Me sorprendió cuando en el debate en el recinto planteaste la posibilidad de abstenerte. ¿Qué querías demostrar?

Dante Rossi: Lo que hice lo asumo como un error. Todos sabíamos que el oficialismo tenía los votos para aprobar la ley. Si votaba en contra no hubiera significado que hoy no tengamos ley.

- Pero da la sensación que no votaste en base a tus convicciones.

Lo que yo quise instalar el debate, que se dará lo que pasa a nivel nacional. Los dirigentes de Juntos por el Cambio están acompañando a un gobierno que está llevando adelante un ajuste salvaje, muy difícil de sobrellevar. Que deja a mucha gente fuera de las condiciones mínimas de bienestar. Ahí tenes a radicales que acompañan esa iniciativa. Allá no lo criticamos, pero en Córdoba parece que sí. Quise demostrar que no todo es blanco o negro. Pero fue un error.

- En Córdoba los empleados públicos ya reciben un buen salario. El recorte era sobre esos salarios.

El recorte era para recursos destinados a la Caja de jubilaciones y el Apross. Se podría haber buscado fondos de otro lado, obteniendo recursos que no implicara sacarle tres puntos a los estatales.

- Al final ¿está de acuerdo o en contra?

En contra, absolutamente. No quería que salga la Ley. La semana no di quorum para que la ley no se aprobara.

- Pero tu voto terminó salvándola a Myriam Prunotto que no tuvo que desempatar.

Ley iba a haber de la misma forma. (Myriam) Prunotto ya tuvo que desempatar. No es que mi abstención haya implicado que la ley se haya sancionado.

- La sensación al final del día es que la Ley salió gracias a Rossi y no por la vicegoberadora

Pero yo no voté favorablemente. Si fue un error y evité que la vicegobernadora se pronunciara y fuera ella la que apoyara la Ley.

- Estas lecturas que se hacen de cooptar voluntades en una legislatura con tanta paridad ¿te molestan?

Cuando se hacen hacia mi persona me molestan mucho, tengo una trayectoria de 40 años militando y siempre en el mismo sentido. Si reconozco que fue llamativo, reconozco que fue un error, me equivoqué, pero lo hice sabiendo que la ley iba a salir de la misma manera. No la he pasado bien con lo coletazos de la situación.

- Crees que ahora, con Rossi como protagonista de la historia ¿se está evitando hablar del ajuste que se aprobó en la Legislatura?

Si, se instaló esto como novedad. Ya se va a comenzar a hablar del recorte, los gremios han comenzado a marchar.

- ¿Qué va a pasar cuando tengas que votar nuevamente?

Va a primar la decisión de votar claramente y demostrar lo que pienso. No voy a cometer el error de instalar un debate. Voy a votar según mis convicciones. Hoy he dado la cara, le he escrito y respondido a todos los que se comunicaron.