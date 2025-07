De Córdoba a Nueva Jersey: Enzo Fernández, el ganador de finales

El MetLife de Nueva Jersey, estadio con nombre de empresa de seguros donde conviven el popular fútbol americano y el menos convocante fútbol del resto del mundo (soccer, según la nomenclatura estadounidense), fue testigo de la consagración de Chelsea como campeón del flamante Mundial de Clubes de 32 equipos, la nueva unidad de negocios de la FIFA.

El equipo inglés derrotó 3-0 a París Saint Germain en la final y luego de algunos festejos y otras tantas discusiones recibió el codiciado trofeo de manos del mismísimo Donald Trump. La imagen del presidente de Estados Unidos celebrando con los futbolistas de ‘The Blues’ convalidó ante 82.000 espectadores presenciales, y casi tres millones de personas que lo miraban por TV, la alianza estratégica entre el país del norte y la matriz del fútbol internacional, que acaba de inaugurar oficina en la fastuosa Trump Tower.

Entre los jugadores que celebraron en compañía del mandatario norteamericano (ovacionado y abucheado en partes iguales durante todo el encuentro) sobresalió la figura de Enzo Fernández, el Señor de las Finales, quien escribió el séptimo capítulo de una saga que lo muestra ganador en seis definiciones ‘mano a mano’ que protagonizó en el último lustro.

ENCUENTRO CERCANO. Fernández recibe el saludo del presidente estadunidense Donald Trump, luego de la consagración del Chelsea en el Mundial de Clubes. /// CEDOC PERFIL

En la presente temporada, el ‘8’ de Chelsea ya se había consagrado en la Conference League, el tercer torneo de clubes de Europa en orden de jerarquía, venciendo 4-1 a Betis de España en el juego decisivo. Ese partido se jugó el pasado 28 de mayo en el Tarczynski Arena de Breslavia, Polonia.

Con el elenco londinense, Fernández también participó en la definición de la Copa de la Liga Inglesa 2024, con derrota 0-1 ante Liverpool. El cotejo tuvo lugar el 25 de febrero del año pasado, en el Estadio de Wembley.

El triunfo ante Francia en el último Mundial de Qatar (18 de diciembre de 2022, en Lusail) y la victoria frente a Colombia en la reciente Copa América (14 de julio de 2024, en Miami) son otros dos hitos que Fernández, de 24 años, logró con la camiseta de la Selección Argentina.

Un año antes de la consagración mundialista, el mediocampista celebró la obtención del Trofeo de Campeones 2021 con River Plate (4-0 vs. Colón, en Santiago del Estero), completando una suerte de ‘hat trick’, luego de las celebraciones que protagonizó con Defensa y Justicia en las finales de las ediciones 2020 de la Copa Sudamericana (3-0 vs. Defensa y Justicia, el 23 de enero de 2021 en Córdoba) y la Recopa Sudamericana (triunfo por penales ante Palmeiras de Brasil, el 14 de abril en Florencio Varela).

EL OTRO MUNDIAL. Con la camiseta de la Selección Argentina, Fernández celebró la obtención de la 'Tercera Estrella' en Qatar 2022. /// CEDOC PERFIL

Córdoba, el primer festejo

El Mario Kempes, estadio con nombre de futbolista campeón del mundo, fue el reducto donde Enzo Fernández ganó su primera final. Dos equipos argentinos, Defensa y Justicia y Lanús, coincidieron en el juego decisivo de la Copa Sudamericana 2020, que inicialmente la Conmebol había programado para el 7 de noviembre. La pandemia de COVID-19 hizo que el partido se postergara 77 días y recién se jugara el 23 de enero de 2021.

Tal como sucedió el domingo pasado en Nueva Jersey, aquella vez en Córdoba el triunfo correspondió al equipo de Fernández por 3-0. En contrapartida, las restricciones sanitarias vigentes hicieron que el Kempes luciera mucho más despoblado que el MetLife en aquella tarde sabatina.

Especialmente invitado para la ocasión, ‘El Matador’ -autor del primer gol en la historia del Estadio Córdoba (16 de mayo de 1978, Argentina 3-Liga Cordobesa 1)- fue el encargado de ingresar el trofeo al campo de juego. Luciendo barbijo y guardando las distancias, como indicaba el protocolo.

Adonis Frías, actual defensor del León de México; Brian Romero, delantero que hoy defiende los colores de Vélez Sarsfield; y Washington Camacho, mediocampista uruguayo que se retiraría al año siguiente con la camiseta de Montevideo Wanderers, convirtieron los goles de la victoria para ‘El Halcón’, que por entonces era dirigido por Hernán Crespo.

LA PRIMERA COPA. La Sudamericana 2020, con los colores de Defensa y Justicia. Fue el 23 de enero de 2021, cuando 'El Halcón' venció 3-0 en la final a Lanús, en el Estadio Kempes. /// CEDOC PERFIL

Aquel elenco de Florencio Varela también tuvo en sus filas al volante ex Talleres Francisco Pizzini, al delantero y actual capitán de Boca Juniors Miguel Merentiel, al defensor ex Belgrano Rafael Delgado y al lateral Marcelo Benítez, quien también tuvo un paso por El Pirata y acaba de desvincularse de Atenas de Río Cuarto.

Fernández jugó el partido completo como único volante de contención y tuvo destacadas intervenciones. “Un exquisito pase del centrocampista Enzo Fernández atravesó la zona de medios y el bloque defensivo de Lanús, y dejó el balón en el punto preciso hasta el que llegaba la diagonal del atacante Brian Romero”, consignó en un párrafo la crónica de ESPN.

En Lanús fueron titulares el arquero ex Talleres Lautaro Morales, el actual mediocampista de Belgrano Facundo Quignón, el volante de Estudiantes de Río Cuarto Fernando Belluschi, y los cordobeses Guillermo Burdisso y Nicolás Orsini. En el banco estuvieron Lucas Acosta, ex cuidapalos del Celeste de barrio Alberdi; el extremo ex Talleres Matías Esquivel; y el mediocampista Gastón Lodico, integrante del actual plantel de Instituto.

El entrenador del Granate fue Luis Zubeldía, quien semanas atrás fue despedido de Sao Paulo de Brasil y reemplazado por Crespo, su ‘verdugo’ en aquella definición de la Copa Sudamericana 2020, la tarde en la que Enzo Fernández cantó victoria por primera vez en una final.