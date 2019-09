De la Serna llega con ‘El Yotivenco’ buscando rescatar la sonoridad criolla

“En los últimos meses recibo mensajes desde Grecia, Arabia, Francia, Estados Unidos... Es algo muy raro que te empiecen a conocer de todo el mundo. Igual, no me confundo, ya que entiendo que son espumas que suben y bajan”. Rodrigo de la Serna no se pone el cassette para responder. Piensa sus respuestas y responde con ese tono pícaro que lo caracteriza, ampliando cada uno de los conceptos que propone. El actor vive un gran momento profesional luego de ser uno de los protagonistas de La casa de papel 3, una de las series furor de Netflix a nivel mundial. Esta semana, De la Serna desembarcará en Córdoba para presentar ‘El Yotivenco’ -título que nace de la palabra Conventillo al revés-, un espectáculo musical que enarbola la cultura local y que podrá verse el 2 de octubre en Ciudad de las Artes y el día siguiente en el Cine Monumental Sierras de Alta Gracia. En la previa a sus presentaciones por estas tierras, De la Serna dialogó con PERFIL CORDOBA sobre su gran momento.

—¿Qué propone El Yotivenco?

—Es un grupo de amigos que estamos trabajando juntos desde hace 15 años en el rescate de la sonoridad criolla. Ahora somos tres guitarras y guitarrón, que es un formato que puede abarcar la vastedad de la diversidad rítmica y tímbrica de lo que es la música criolla argentina. No solo milongas, tangos y candombes, sino también gato, chacareras y zambas. También es un espectáculo teatral, porque en ese recorrido en el que soy el maestro de ceremonia lo hago con un guión que está muy asentado. Más allá de que el repertorio se fue renovando, siempre es un viaje hacia la profundidad de la sonoridad de la patria.

—¿Es una especie de rescate cultural?

—Sí, es un rescate cultural pero sin chauvinismos y sin nacionalismos, porque el nacionalismo es peligroso. Nos duele que esta música muera o que se olviden estos poetas en contacto con las poesías más profundas. Es una cultura que está en vías de extinción. Esto es una fiesta criolla y apuntamos a eso con el repertorio. Es un repertorio con jolgorio, humor y terminamos bailando candombe en la calle, algo que seguiremos haciendo siempre. Además, cuento anécdotas de mi infancia que corren por cuenta mía. Tenemos la suerte de que mucha gente joven nos está viniendo a ver y por eso también ponemos precios populares, conscientes de la situación actual.

—¿Desde cuándo nace esta faceta musical, menos conocida que la del actor?

—Empecé a estudiar guitarra a los 18 años. Recién a los 24 me crucé con Juan Hermelo, el socio fundador del Yotivenco -junto a mí- y empezamos a hacer milongas de dos guitarras. Con Juan empezamos a tocar en público y en 2005 debutamos con este espectáculo. A partir de allí comenzó este recorrido, esta búsqueda de sonidos criollos.





Atracador en la Casa de Papel

La referencia a La casa de papel 3 es ineludible. De la Serna interpretó a Palermo, que se sumó a la famosa banda de atracadores. El actor lo toma con naturalidad y aunque ya suena para estar presente en la temporada 4 de la serie, prefiere mantener el perfil humilde que lo caracteriza. “Vivo con mucha alegría este presente, con muchos mensajes de cariños de todo el mundo, pero con tranquilidad. Yo tenía un vínculo con España porque había filmado ‘Cien Años de Perdón’, película en que hacía de ladrón de bancos y creo que ahí los productores me vieron y dijeron ‘éste puede robar un banco perfectamente’”, narró el artista y contó cómo apareció esta oportunidad. “Un día me llama mi representante y me dice: ‘Tenemos una reunión con Alex Pina’, y yo le dije: ‘ése es el de La Casa de Papel’. Y ahí me ofrecieron el papel de Palermo. No pude decir que no, el entusiasmo fue inmediato”, completó.