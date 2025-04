De la Sota: “Milei le hace un daño grave a Córdoba y es hora de poner límites”

Natalia de la Sota cargó duro contra Javier Milei. La diputada nacional sostuvo que “es cierto hay que administrar, algunas cuestiones hay que ceder. El gobernador (Llaryora) debe articular con el gobierno nacional sea o no de su partido político. Ahora, hay momentos donde uno puede articular, pero hay momentos también donde se tiene que decir que ‘no’. Milei le hace un daño grave a Córdoba. Por eso, creo que el gobierno provincial debe hacer un reclamo mucho más fuerte".

En declaraciones al programa “Industria nacional”, que se emite por el canal de Youtube Gelatina, De la Sota precisó que “Milei abandonó a Córdoba, como abandonó a todas las provincias desfinanciándolas. Lo que le pasa a un jubilado en Buenos Aires le pasa en Córdoba, lo sufre de la misma manera. Lo sufren los docentes. La obra pública la abandonó. A las universidades las está asfixiando también. Milei le hace daño a Córdoba, no a un gobernador”.

Seguir en el Congreso

Respecto a la posibilidad de ser reelecta en la Cámara de Diputados, De la Sota precisó que “me gustaría volver a ser diputada para ponerle límites a este modelo que lleva adelante Milei, cruel, duro, poco empático, alejado de lo que tiene que ver con el dolor de la gente, con las necesidades más profundas, mirando permanentemente a la macroeconomía y olvidándose de la realidad”.

En ese sentido, citó el último informe del Centro de Almaceneros de Córdoba, e hizo referencia al dato de que el 85% de los cordobeses compra al fiado o con tarjeta de crédito los alimentos. “Hay cosas muy fuertes de este gobierno y es hora que empecemos a poner límites. Me gustaría seguir en la Cámara. Hay un sector muy importante en Córdoba que necesita ser representado y una voz que diga ´no´ en forma clara y contundente”.

En otro tramo de la entrevista, la diputada destacó que “Milei nos corre el arco todos los días. Entonces, cuando digo que hay que lograr armar una oposición importante, es ordenarnos, proponer y hacer este ‘cordón sanitario’ al que refieren algunos intelectuales, hay que hacerlo. Creo que esto no va a terminar bien. Si estuviera ´saliendo bien´, ¿por qué pedimos 20 mil millones de dólares al Fondo? ¿Para qué sirvió todo lo que pasó, todo este ajuste a los jubilados? ¿Para qué las universidades desfinanciadas y para qué asfixió a las provincias? ¿Por qué no le dimos los remedios oncológicos a los enfermos de cáncer? ¿Por qué apretamos a la discapacidad con las prestaciones, queriendo ahora bajar 300 mil pensiones por discapacidad?” Es una locura todo y no creo que esto salga bien”.