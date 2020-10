Hugo Caric

Las transferencias de ocho jugadores le permitirá al fútbol local empatarle a la pandemia al menos en términos económicos.

Un poco más de 27 millones de pesos es lo que estima cobrar la Liga Cordobesa de Fútbol (LCF) por las transacciones que los clubes Talleres, Instituto y Belgrano formalizaron durante el obligado receso que comenzó hace siete meses y nadie sabe a ciencia cierta cuándo terminará.

El cálculo se basa en el 2% que, según el estatuto del ente rector del fútbol local, le corresponde abonar a “todos los clubes que, en su carácter de vendedor, cedan derechos sobre jugadores originarios de la LCF”.

Este ingreso representa un soplo de aire fresco para las arcas de una entidad que moviliza a 20 mil futbolistas y que no pudo iniciar sus torneos en una temporada que fue oficialmente cancelada el viernes pasado. “Con el dinero de esos pases salvamos el año”, afirma Emeterio Farías, el tesorero de la Liga.

“Hace un año que no nos entraba plata. La situación es muy mala y la venimos cuerpeando gracias a algunas reservas que teníamos, pero debemos afrontar gastos importantes como sueldos, aportes, luz o teléfono. Con estas transferencias vamos a quedar al día”, dice el directivo.

En el presente mercados de pases Talleres vendió a Facundo Medina (Racing Club de Lens), Andrés Cubas (Nimes Olympique) y Nahuel Bustos (City Group) y prestó a Guido Herrera (Malatyaspor), Guilherme Parede (Vasco da Gama) y Leonardo Godoy (Estudiantes de La Plata).

Instituto negoció a Mateo Bajamich al Houston Dynamo de Estados Unidos y Belgrano transfirió a Bruno Amione al Hellas Verona de Italia.

Según las declaraciones de los clubes, las transacciones sumaron 7,8 millones de dólares y 8,2 millones de euros, lo que teniendo en cuenta las cotizaciones de pizarra representa un monto aproximado de 1.380 millones de pesos.

Un partido aparte

Al término de la semana pasada la Liga formalizó una demanda civil contra Talleres, ya que el club albiazul se niega a pagarle los porcentajes de sus seis cesiones argumentando que cumplió ese trámite en la Asociación del Futbol Argentino (AFA), entidad a la que está indirectamente afiliado, y que no corresponde un doble pago por una misma obligación.

La “T” fijó su posición mediante un comunicado y apuntó que el monto que reclama la Liga equivale “al presupuesto estimado de las nuevas obras previstas en el Predio Nuccetelli para el período 2020/2021” o “la cotización para montar la residencia propia del Centro de Formación Talleres para la estructura del fútbol infanto-juvenil”.

Otra discusión entre las partes es la interpretación sobre el término ‘jugadores originarios’ que enuncia el estatuto liguero. Al respecto, Marcelo Bee Sellares, abogado especialista en derecho deportivo, señala: “Jugador originario es todo aquel deportista que se encuentra registrado federativamente en la LCF, se haya o no formado en la misma”.

El letrado también entiende que la doble imposición que denuncia Talleres no es tal, ya que “la Liga cobra un canon a cambio de una prestación que es la inscripción del jugador, mientras que la AFA cobra por la emisión del transfer que le permite al futbolista jugar en el exterior”.

Tapones de punta

“Talleres, como hace siempre, busca la forma de no pagar. O de patear la pelota hacia adelante. Lo que hizo con el pase de Bustos no tiene nombre: anuncia que lo vende en 6,5 millones de euros a un grupo inversor que lo ubicará en el Girona y nos notifica de un préstamo sin cargo y sin opción”, dice Farías.

“Con esta operatoria se perjudica a la Liga, pero también al jugador, a la AFA, a la Afip y al propio club”, sostiene el directivo, quien admite que ya se iniciaron gestiones para tratar de inhibir al delantero.

“Me da mucho miedo Talleres”, destaca Farías. Y apunta hacia la figura del presidente Andrés Fassi: “No sea cosa que un día este hombre no vuelva más a la Argentina y el club se quede sin jugadores y sin plata”.

DENUNCIA PENAL. Las autoridades del fútbol local presentaron una demanda contra las principales autoridades de la “T”.

A Tribunales también ingresó en los últimos días una denuncia penal de Alejandro Daniel Fernández, el titular de la LCF, contra Fassi y otro miembro de la conducción de Talleres: el tesorero Gerardo Moyano Cires. El escrito señala que en las cesiones de los futbolistas Medina y Parede la institución de barrio Jardín cobró el 2% del canon establecido por la Liga sin realizar la correspondiente liquidación y considera que el hecho encuadra en el delito de defraudación por retención indebida.

“Los directivos de Talleres primero negaron haber cobrado esos porcentajes. Después lo reconocieron, pero empezaron a dar un montón de vueltas. Con el caso de estas transferencias, y también con el asunto del pase de Bustos, que es algo realmente vergonzoso, la Liga tiene decidido llegar hasta las últimas consecuencias”, puntualiza Fernández.

TRANSFERENCIAS EN PANDEMIA



En dólares

Facundo Medina: cotización U$S 2.600.000; porcentaje Liga U$S 52.000

Andrés Cubas: cotización U$S 3.400.000; porcentaje Liga U$S 68.000

Guido Herrera: cotización U$S 550.000; porcentaje Liga U$S 11.000

Guilherme Parede: cotización U$S 50.000; porcentaje Liga U$S 1.000

Leonardo Godoy: cotización U$S 40.000; porcentaje Liga U$S 800

Mateo Bajamich: cotización U$S 1.200.000; porcentaje Liga U$S 24.000

Sub-Total: cotización U$S 7.840.000; porcentaje Liga U$S 156.800



En euros

Bruno Amione: cotización € 1.700.000; porcentaje Liga € 34.000

Nahuel Bustos: cotización € 6.500.000; porcentaje Liga € 130.000

Sub-Total: cotización € 8.200.000; porcentaje Liga € 164.000

TOTAL: cotización $ 1.380.880.000; porcentaje Liga $ 27.617.600

(*) Se cotizó al valor oficial de la semana. Dólar $82 y Euro $90.