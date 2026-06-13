De Loredo, la interna UCR y el factor Milei que condiciona el tablero opositor cordobés

La charla de café entre Rodrigo de Loredo y Luis Juez, luego de meses de distancia política, fue interpretada como una señal de acercamiento, aunque las lecturas sobre el verdadero alcance del encuentro difieren según los espacios.

El diálogo, cargado de simbolismo político, alimentó las interpretaciones sobre la reconstrucción del vínculo entre dos dirigentes que fueron socios electorales, pero que quedaron distanciados tras la decisión de De Loredo de posicionarse como candidato para 2027, por fuera de la alianza libertaria de Gabriel Bornoroni y Juez, que viene consolidándose con cada asado de los viernes en la casa de Walter Nostrala.

Según el círculo próximo a De Loredo, la conversación giró en torno a la necesidad de construir un frente opositor amplio para enfrentar al peronismo en 2027. En el juecismo pusieron el foco en otro aspecto: bajar la intensidad del fuego amigo y evitar que el conflicto escale a partir del “efecto Carasso” que fogoneó el PJ.

La referencia apunta al cruce que protagonizaron ambos espacios luego de que De Loredo señalara que Juez debía brindar explicaciones por la situación judicial del radical Marcos Carasso. La respuesta llegó de parte de Nostrala, quien salió al cruce: "Probablemente a De Loredo alguien le ha asignado la tarea de pegarle a Juez".

Sin embargo, más allá de las diferencias, existe un diagnóstico compartido: darle forma a una alternativa política frente a casi tres décadas de gobiernos peronistas en Córdoba. Ese punto funciona como el principal factor de coincidencia entre espacios que, por ahora, transitan caminos distintos.

Una señal hacia Milei

De todos modos, dentro de la UCR apareció otra lectura. Sectores internos enfrentados con De Loredo interpretaron que la foto con Juez tuvo un destinatario puntual: la Casa Rosada.

La hipótesis sostiene que ambos dirigentes buscan mostrar capacidad de articulación frente a un escenario en el que el gobierno de Javier Milei podría modificar sus alianzas provinciales a medida que se acerque la elección de 2027.

En el entorno deloredista niegan que esa haya sido la intención del encuentro. No obstante, las declaraciones públicas del senador alimentaron esa interpretación. El líder del Frente Cívico había advertido que los mandatarios nacionales suelen negociar con los gobiernos provinciales y recordó sus propias experiencias políticas con Néstor Kirchner y Mauricio Macri.

Frente a este escenario, dirigentes opositores sostienen que el tablero electoral cordobés está condicionado por la variable del desempeño de Milei: un debilitamiento presidencial podría abrir la puerta a acuerdos con gobernadores, mientras que una recuperación política fortalecería una construcción opositora con protagonismo libertario.

"El poder libertario es pragmático y la prioridad es la reelección presidencial. Todo lo demás es secundario", razonó un dirigente que conoce el paño de la política cordobesa.

Asimismo, dentro de la oposición reconocen que el candidateable Bornoroni tiene un margen de acción condicionado por las decisiones del armado nacional de Karina Milei y Eduardo ‘Lule’ Menem. Cualquier definición dependerá de la estrategia nacional que surja del corazón del poder libertario.

Puentes con la Rosada

En ese contexto también se inscribe la reunión que De Loredo mantuvo recientemente con ‘Lule’ Menem en Casa Rosada. Desde el entorno del exdiputado interpretaron el encuentro como una señal de diálogo y construcción de puentes con el armado libertario.

Pero desde sectores internos críticos apareció otra lectura. Un dirigente opositor al jefe radical recordó que, cuando De Loredo rechazó integrar la lista libertaria en 2025, había cuestionado cualquier esquema de “sumisión” política. “¿Qué pasó ahora? ¿Fue a entregarse?”, ironizó una fuente radical, dejando planteada la duda sobre la verdadera naturaleza del acercamiento. La conclusión dentro de algunos sectores es que el vínculo entre De Loredo y los armadores libertarios todavía atraviesa una etapa de desconfianza por parte del poder violeta.



La interna radical

Al margen de esto, la discusión central dentro de la UCR de Córdoba pasa por la conducción partidaria y el control de la estructura que definirá las alianzas electorales hacia 2027.

Como anticipó Perfil Córdoba, la interna radical avanza hacia una nueva judicialización. El sector que responde a De Loredo impulsa la prórroga de los mandatos de la conducción encabezada por Marcos Ferrer, una decisión con una consecuencia política directa: conservar la estructura partidaria y la capacidad de definir la estrategia electoral futura.

La oposición interna reclama, en cambio, la convocatoria a elecciones partidarias. El mestrismo, Identidad Radical y la denominada Tercera Vía (TV) consideran que la renovación debe surgir del voto de los afiliados.

“Creemos firmemente que este es el año para renovar nuestras autoridades a través del voto y la participación”, planteó Ramón Mestre durante una reunión con dirigentes de su espacio. No obstante, el mestrismo impulsa una mesa de diálogo entre sectores internos para avanzar hacia un programa común opositor.

La judicialización

El sector mayoritario deloredista asegura contar con los votos necesarios para aprobar la prórroga de mandatos. Sin embargo, sus adversarios internos sostienen que todavía no está garantizado alcanzar los dos tercios necesarios dentro del Congreso partidario. “Capaz que no junten los dos tercios. No es fácil conseguir 78 votos hoy”, desafió un dirigente opositor.

De concretarse la aprobación de la prórroga, los sectores críticos ya anticiparon que recurrirán a la Justicia. “Las autoridades se eligen votando, la democracia interna no se negocia”, dijo el intendente Luis Quiroga (TV). También se habían pronunciado en igual sentido Martín Lucas (IR) y Dante Rossi. La referencia inmediata dentro del radicalismo es el antecedente judicial que involucró al PRO cordobés y la resolución del juez federal Hugo Vaca Narvaja, que dejó un mensaje hacia las estructuras partidarias: las internas deben resolverse mediante comicios donde votan los afiliados.

Con Vaca Narvaja cambió la lógica y se puso fin “al juego de presión” ante los Tribunales para forzar que alguien conserve el manejo de un partido. Ese antecedente también es leído en la UCR a la luz de la derrota judicial que sufrió el sector de De Loredo en 2025 frente a la estrategia impulsada por Mestre.

Frente a una eventual disputa electoral interna, ya aparece anotado Matías ‘el Ruso’ Gvozdenovich, quien comenzó a recorrer comités radicales de la ciudad de Córdoba y busca posicionarse como una alternativa deloredista. De este modo, la interna de la UCR entra en fase beligerante rumbo a 2027.