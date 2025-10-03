Decime cuánto querés gastar y te digo dónde cenar: edición La Tejeda

En el corazón del barrio Cerro de las Rosas, la avenida Luis de Tejeda late al ritmo de la buena mesa. Allí, tradición y modernidad se entrelazan en cada esquina: antiguas casonas que alguna vez guardaron historias familiares hoy se transforman en restaurantes que despiertan los sentidos, donde el diseño elegante y la comodidad se mezclan con propuestas culinarias que sorprenden y conquistan.

Desde hace algunos años, este lugar no solo creció: se reinventó, y se convirtió en un destino irresistible para quienes buscan experiencias gastronómicas únicas.

Decime cuánto querés gastar y te digo dónde cenar: edición General Paz

Recorrer estas diez cuadras es como emprender un viaje de sabores. Cada paso abre una puerta distinta: sushi delicado, parrillas que humean tentadoramente, hamburguesas que desbordan sabor, picadas generosas, cocteles de autor y pastas hechas con alma.

Con una ubicación estratégica, es sencillo llegar desde cualquier punto de la ciudad. La vida nocturna es intensa, pero nunca pierde la calma; se disfruta con tranquilidad, entre risas, aromas y luces cálidas.

Por eso, desde Perfil Córdoba hacemos una serie de publicaciones en donde intentamos responder a la pregunta que muchos se hacen: ¿cuánto sale sentarse a cenar en...? En la edición de hoy: Tejeda.

Hamburguesas y pastas que sorprenden

En El Mesón, las hamburguesas son protagonistas. La Bestial, a $19.000, y la Caprichosa, a $18.000, son ideales para quienes buscan sabores contundentes. Mientras que los lomos van de $21.000 a $25.000, ofreciendo alternativas variadas.

Para los amantes de la pasta, este lugar propone opciones desde $18.000 hasta $21.000, manteniendo la calidad y la frescura de cada preparación.

Tradición, pero bien hecho

Ciudadano se instala como una novedad, abierto todo el día y ofreciendo desayunos, almuerzos y cenas con platos que mezclan tradición e innovación. Entre sus imperdibles destacan la Kofta, una albóndiga especiada con carne y cerdo acompañada de labne y aceite de cilantro por $16.000, y los Tacos de Pejerrey con palta y salsa picante a $15.000.

Los platos principales también sorprenden: el Anticucho con brochette de lomo adobado por $23.000, la Entraña con papas bouchon por $24.800 y la Picaña con boniato y fat chimi por $22.000. Postres como la Torta Vasca por $7.500 y el Mousse de frutilla por $5.500, junto a vinos por copa, completan la experiencia de este espacio moderno y acogedor.

De oriente a Argentina

Sushiworld combina técnica y frescura en cada plato. El espacio, moderno y elegante, invita a disfrutar cada bocado en calma y con comodidad. Con una decoración inmersiva, con colores asiáticos, un ambiente acogedor y una carta extensa, es el lugar ideal para descubrir sabores.

Croquetas de salmón por $9.300 y langostinos crujientes por $15.600 abren un recorrido que incluye onigiris desde $2.500, gohan desde $17.000 y degustación de nigiris por $15.000. Entre los imperdibles se encuentran el Salmón Teriyaki por $29.000 y el Wok Yakisoba desde $18.000, para quienes buscan sabores intensos y equilibrados.

Opciones para compartir

En Pizzería Popular, los panchos, pizzas y sándwiches se destacan: el pancho popular clásico por $7.500 y el pancho italiano por $8.100 son perfectos para un almuerzo rápido, mientras que el sándwich burrata club por $17.800 suma a opciones más sofisticadas.

Po otro lado, las pizzas en horno de barro, desde la Margherita por $14.200 hasta la 4 Formaggi por $19.600, son ideales para compartir. Cada preparación combina ingredientes frescos con técnicas clásicas, logrando equilibrio entre tradición y creatividad.

Tapeo y picadas de calidad

Mercé se distingue por sus picadas y tapas pensadas para compartir. Entre las entradas, la Provoleta flambeada con limón y albahaca por $14.000 y los Pinchos de langostinos por $13.000 destacan por sabor y presentación.

Para quienes buscan pastas, las opciones incluyen sorrentinos de jamón y queso por $15.000, triangolini de cordero por $16.000 y raviolones fritos de berenjena asada, miso y pistachos por $15.000. Cada plato refleja cuidado en los detalles, haciendo que cada visita sea una experiencia completa y llena de sabor.

Clásicos que conquistan

Casa Chacana ofrece pizzas en horno de barro y clásicos italianos con un toque moderno. La Margherita con albahaca por $14.200 y la Lasagna de verduras por $18.500 son ideales para quienes buscan tradición con frescura.

Cada preparación mantiene un equilibrio perfecto entre ingredientes frescos y sabor intenso, haciendo que cada bocado sea memorable.

Bodegón, vinos y clásicos cordobeses

Bodegán combina la calidez de un bodegón con la sofisticación de una bodega. En un espacio reducido, con pocas mesas, atención personalizada y una cava que envuelve a la vista, se encuentran platos abundantes y variados.

Entre las entradas, las picadas para dos por $7.200, empanadas por $3.400 y croquetas de osobuco por $8.900 son una invitación al disfrute compartido.

Los principales incluyen milanesas de $21.200 a $24.900, entraña por $24.900 y suprema de pollo $17.700, acompañados de pastas, ensaladas y una amplia carta de vinos. Para el broche final, el volcán de chocolate por $7.700 cierra la experiencia con dulzura y satisfacción.

Promedio por persona

En promedio, sentarse a cenar en esta zona puede costar entre $15.000 y $30.000 por persona, dependiendo del tipo de experiencia: desde una comida informal y compartida hasta una velada de platos más elaborados y vinos selectos. Con cada bocado, el barrio seduce, invita a quedarse y descubrir que comer en La Tejeda es mucho más que alimentarse: es vivir la gastronomía en su máxima expresión.