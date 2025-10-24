Dentis celebró sus tres décadas con innovaciones en odontología deportiva, estética y un plan de fuerte expansión

Dentis, la clínica odontológica que nació en 1995 con la idea de acercar odontología de calidad, accesible y humana a Córdoba , celebró sus 30 años en un evento en el que recordaron el crecimiento y la expansión de la firma. Javier Mecchia, CEO de la compañía, reconoció que las tres décadas en el contexto nacional "es un montón y en este país vale el doble", y atribuyó la permanencia y el crecimiento constante a una mezcla de "esfuerzo, sacrificio de un equipo grande de gente".

Mecchia afirmó categóricamente: "Hoy podemos asegurar que somos la Clínica Odontológica más grande del país y eso es fruto del trabajo profesional que venimos llevando desde que comenzamos con este sueño en el año 1995", indicó el ejecutivo en diálogo con Perfil Córdoba.

Números

La compañía cordobesa es hoy un referente en odontología integral. Dentis opera con más de 100 profesionales , tiene más de 40 consultorios en sus tres sedes actuales (Centro, Zona Norte y Pilar), y atiende a unos 15.000 pacientes mensuales. En su base de datos, registra más de 200.000 pacientes que han pasado por sus consultorios.

La clínica ofrece atención completa que incluye cirugía bucomaxilofacial, implantología, ortodoncia, estética dental, atención pediátrica y, un servicio clave, guardia las 24 horas.

En el plano comercial, Dentis tiene alrededor de 50 convenios con empresas de medicina prepaga, obras sociales y obras sociales sindicales. Su liderazgo en la estructura le permite ser un referente para otras entidades de salud. La compañía fue, además, la primera del sector en lograr la certificación de normas de calidad ISO 9001:2015.

Proyectos

En los últimos años Dentis logró sumar importantes hitos tecnológicos entre los que se destacan el laboratorio 3D propio con tecnología digital CAD CAM e historia clínica digital.

En la etapa de expansión, la compañía acaba de abrir un centro en Mina Clavero. El CEO anunció que en los próximos meses, Dentis tendrá presencia en Pocito (Av. Vélez Sarsfield) y analiza desembarcar en Villa María a principios del año próximo. "Seguir creciendo en el interior es nuestro mayor desafío. El 2026 vamos a poner el foco en ese crecimiento territorial”, proyectó el CEO.

Además destacó el acuerdo con Apross. Dentis selló un importante acuerdo para convertirse en el prestador odontológico más importante para los afiliados de Apross de toda la provincia. Mecchia resaltó que este convenio se logró porque Dentis da un servicio integral que incluye "discapacidad, sedación un montón de servicio que por ahí el odontólogo común no tiene la estructura para hacerlo".

​Entre los servicios más innovadores, la firma sumó Odontología Deportiva y una fuerte alianza con Talleres, para lo que instaló un moderno consultorio en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli. "El enfoque es el rendimiento deportivo, tratamos a los jugadores desde inferiores hasta primera división. "Tenemos muchos antecedentes, jugadores de primera que están actualmente en tratamiento y que han aumentado mucho su rendimiento, no se han lesionado, gracias a la mejora de su salud bucal", indicó Mecchia.

Finalmente, en un paso hacia la belleza integral, se lanzó Beauty by Dentis, un flamante servicio de estética facial no invasiva.

"Celebramos estos 30 años acompañando la sonrisas de miles de pacientes cordobeses", concluyó Mecchia.