Denuncia por maltrato laboral a camaristas: se aparta el fiscal, el juez resolverá la próxima semana

La grave de denuncia por presunto maltrato laboral e irregularidades en un proceso penal económico contra las máximas autoridades de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, ya tiene un juez a cargo a esa investigación, Alejandro Sánchez Freytes.

Luego de recibir la presentación de la funcionaria Celina Laje Anaya, el fiscal federal Carlos Casas Nóblega a quien le toca intervenir por turno, se inhibió de avocarse a la causa invocando razones de “decoro” y “delicadeza”.

Inmediatamente, el juez convocó a una audiencia que se desarrolló esta mañana. Participó Casas Nóblega, el abogado Claudio Orosz representando a la denunciante y Carlos Nayi, como defensor de los denunciados, Abel Sánchez Torres, Graciela Montesi y Mario Olmedo.

Según información comunicada desde el Juzgado, Sánchez Freytes tiene cinco días hábiles para resolver. Anticipó que el próximo viernes, 26 de septiembre, comunicará su decisión.

Durante la audiencia, el fiscal federal 2 Casas Nóblega mantuvo su inhibición. Y los abogados defensor y denunciante expresaron un contrapunto. Mientras Nayi consideró que los hechos invocados por el fiscal no reúnen los requisitos para motivar su apartamiento, Orosz consideró que sí debería hacerlo.

Las razones invocadas para apartarse

Casas Nóblega explicó que trabajó con los vocales Sánchez Torres y Montesi en diferentes oficinas de tribunales federales. Y que compartió con ellos eventos de diferente índole, fuera del ámbito laboral, inclusive fiestas familiares. Por ese conjunto de situaciones, sostuvo, y para no dejar ningún margen de duda, corresponde apartarse.

También aludió a la “enemistad” manifestada por el abogado denunciante Claudio Orosz en posteos de redes sociales, que fue desmentida por el letrado, señalando que en ningún lugar lo mencionó con nombre y apellido.

Comenzaron las recusaciones

La denuncia impacta en forma directa en el trámite de los expedientes judiciales.

La defensora oficial, Mercedes Crespi, recusó a los vocales Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi en la causa ambiental Porta. Basó su pedido de apartamiento en que el querellante en ese caso es el abogado Ramiro Fresneda, a su vez socio de Claudio Orosz, quien patrocina a la denunciante de los camaristas, Celina Laje Anaya.

La situación, a decir de Crespi, podría poner en riesgo la objetividad e imparcialidad de los jueces al momento de resolver planteos que se encuentran bajo análisis en el tribunal de Alzada.

Instancia disciplinaria

La denuncia también ingresó esta semana al Consejo de la Magistratura de la Nación. Fue girada a la Comisión de Disciplina que preside el abogado César Grau.

Al ser consultado por Perfil CÓRDOBA, uno de los integrantes de la comisión afirmó que esa remisión significa que “a priori, no le dieron mucha entidad”.