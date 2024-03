Advierten un “doble comando” con altos sueldos en un organismo nacional en Córdoba

Mientras peligra el trabajo de decenas de contratados, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) nombró a la libertaria Verónica Sikora en un alto cargo en la Delegación Regional SRT Córdoba, una dependencia nacional que dirige Patricia Carbonell desde 2015. Recortan a empleados, pero incorporan a una jefa.

Los recortes en los organismos nacionales en Córdoba comenzaron a ejecutarse en los últimos días: el gobierno de Javier Milei anunció el cierre de los Centros de Referencia de Desarrollo Social (CDR) y se concretaron bajas de contratos en la Regional Córdoba de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que se mudará en abril a compartir espacio prestado con la Defensoría del Pueblo provincial.

Para reducir costos, Córdoba y Nación compartirán la oficina de sus Defensorías del Pueblo

Por lo tanto, no sería una sorpresa que en la Delegación Regional SRT Córdoba no le renueven contratos a los trabajadores que se les vencen sus vínculos laborales el próximo 31 de marzo. Sin embargo, desde ATE Córdoba, encabezados por el secretario general Federico Giuliani, agotarán las instancias para que los empleados continúen en sus puestos.

En este contexto de incertidumbre, los trabajadores advirtieron que la abogada Verónica Sikora, excandidata a intendenta por La Libertad Avanza, figura desde el 4 de enero como contratada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) para funciones en Córdoba, por ahora, sin nombramiento específico.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, empleados de la Regional SRT Córdoba, que eligieron preservar sus nombres por obvias razones, indicaron que Sikora no asistió a la oficina ubicada en calle Rivadavia 767 de la capital provincial desde enero hasta la fecha.

Todos los consultados aseguran que Sikora “tiene el mismo cargo que Carbonell”, la delegada titular de la Regional, quien tiene estrecho vínculo político con el exgobernador Juan Schiaretti y el exministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, recientemente echado por Milei de la dirección de ANSES.

Siempre según las sospechas de los trabajadores del ente autárquico que tiene como fin regular a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), por estos días habría un “doble comando” en la oficina cordobesa de SRT, con dos jefas con sueldos por encima del millón de pesos, según lo establece el Convenio Colectivo de Trabajo General (CCTG) para la Administración Pública Nacional (APN).

Qué dijeron los implicados

Patricia Carbonell, titular del organismo en Córdoba, dijo no tener conocimiento del tema. “A mí no me han informado nada. Yo estoy en la Comisión Médica”, indicó escuetamente y sugirió a este medio que se contacte con el área de prensa de SRT.

“Carbonell sigue como gerente. Sikora es responsable de la vinculación institucional con entidades intermedias y con otros organismos privados y del Estado. Tiene esa tarea específica”, afirmaron desde prensa de SRT centralizada en Buenos Aires. Esta versión contrasta con las presunciones de los empleados.

Por su parte, la libertaria especialista en Derecho Laboral, Verónica Sikora, dijo a PERFIL CÓRDOBA que su labor “será muy técnico, aunque no está definido aún”. “Todavía estamos armando una agenda. En principio yo estaría en ese lugar, pero no como delegada”, agregó.

“El manejo de este organismo es desde Buenos Aires. Lo mío es muy técnico, nada político. Es un servicio de homologación, la parte de apelación, cuerpo de peritos. Pero todavía no han definido a dónde voy a ir”, explicó la abogada.

Consultada sobre el contrato activo con su nombre que figura en la nómina de empleados de SRT, respondió: “Todavía no estoy contratada, he ido y tenido un par de reuniones, pero todavía no. No tengo fecha de asunción, tengo que hacer unos cursos. Me dieron un cursillo sobre la parte interna del organismo para empezar a colaborar. ¿Si ya cobro? Estoy en eso, con los cursillos de introducción”.