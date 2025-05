Desde satélites hasta latas de cerveza artesanal: como cambió el ADN de Malagueño

Malagueño se proyecta como modelo de desarrollo urbano con base en la articulación público-privada, según remarca su intendente Marcos Fey. El jefe comunal asegura que el crecimiento poblacional de los últimos 20 años transformó el perfil de la ciudad y obligó al municipio a asumir un rol más activo en la planificación del territorio, el acceso a servicios y la creación de oportunidades.

Fey, de origen justicialista y actual referente del espacio “Aguante Malagueño”, explica que su gestión apunta a romper con la dicotomía “mercado o Estado” y apuesta, en cambio, a una convivencia equilibrada. “Hay que usar más la ‘y’, no tanto la ‘o’”. En ese marco, el municipio ofrece todos los servicios públicos excepto la energía eléctrica y el gas, además de brindar conectividad con fibra óptica a más de 3.200 usuarios.

Uno de los ejes centrales de su gestión es el acceso a la tierra. Los 35 mil habitantes conviven en casi la misma proporción entre urbanizaciones privadas, cerradas y barrios tradicionales. Fey reveló que se regularizaron más de 700 lotes sociales, algunos con conflictos de hasta 16 años: “No todos pueden acceder a desarrollos privados, y ahí debe estar presente el Estado local generando oportunidades”, afirmó.

El intendente también subrayó que Malagueño ya cuenta con tres parques industriales, más de 140 empresas y una producción que va “desde satélites en la CONAE hasta latas de cerveza en Peñón del Águila”. Además, describió que comenzó con un programa llamado “Tercer Tiempo Barrial” para que en cada actividad social haya un espacio de historia sobre la localidad, para “enamorar a los nuevos vecinos”.

-Un intendente vecinalista. Hay pocos en la provincia.

-La verdad es que yo tengo mis orígenes dentro del justicialismo y en la elección del 2023 participamos dentro del esquema de “Hacemos Unidos por Córdoba” con el vecinalismo independiente y nos presentamos con “Aguante Malagueño”. Sí, se puede decir que soy un vecinalista, pero con un origen judicialista.

-¿Cuándo explotó en cantidad la población Malagueño?

-Te diría desde la crisis del 2001. Malagueño sufrió mucho el cierre de Corcemar, había cerrado unos años antes Canteras Malagueño. Entonces, desde esa época empezó a cambiar su perfil productivo. Y por aquella época empezó el desarrollo con barrio Causana, le siguió Estación del Carmen, después las Torres Milénicas y después aparecieron los créditos hipotecarios.

-Extraña un poco esos créditos.

-La verdad es que no está fácil para un ciudadano de a pie acceder a la vivienda propia y acceder a un mercado de créditos que hoy está bastante deprimido. Me contaba un amigo que están pidiendo ingresos mínimos de 3 o 5 millones de pesos para iniciar una carpeta y lo cierto es que no hay mucha gente que goce de esa suerte, ¿no?

-¿Y cómo se lleva con eso usted?

-Creo, sinceramente, que el mercado no nos da la solución para todo, no es una discusión “mercado o Estado”. Ahí había que usar más la “y” en estas épocas de grieta. Habría que usarla para decir “Estado y mercado” juntos. No todos los ciudadanos tienen acceso a emprendimientos de desarrollos urbanos a esos precios.

-¿Qué porcentaje de vecinos están viviendo en barrios cerrados y abiertos?

-Hoy somos unos 35 mil habitantes dentro de 259 kilómetros cuadrados con 37 barrios, de las cuales 18 son urbanizaciones privadas y el resto (19) barrios tradicionales. Nosotros entendemos que el Estado local debería generar más oportunidades con loteos de tipo social para que todos tengan oportunidad de acceder a su tierra y a su desarrollo de familia.

-Pero ahí, el Estado local es usted. ¿Qué estás haciendo?

-Nosotros hemos normalizado un loteo que hacía 16 años que venía con conflictos. Hemos puesto a disposición de los vecinos más de 700 lotes desde los 180 m² que se están ofreciendo a 8.500 dólares. No los vedemos nosotros, pero ayudamos a regularizar la documentación para que estén disponibles.

-¿Cuántos servicios presta la Municipalidad como si fuera una empresa privada?

-La Municipalidad en Malagueño lo único que no hace en términos de servicios públicos es la distribución de energía eléctrica y el gas. El resto los presta el municipio.

-Milei y Sturzenegger ven eso y se agarran la cabeza…

-Insisto con esto: hay que usar más “y” y no tanto la “o”. Muchas de las cosas que estamos desarrollando acá lo hacemos en articulación público-privada y no te hablo solamente de servicios públicos. Lo mismo nos pasó con el Polo Industrial, donde ya tenemos más de 140 empresas. Se ríen mis colaboradores porque les digo: ‘en Malagueño estamos produciendo desde un satélite en la CONAE hasta una lata de cervezas acá en Peñón del Águila’.

-¿Y qué dicen sus colaboradores?

-Siempre decimos que nadie puede querer lo que no conoce. En la CONAE, los argentinos no sabemos el nivel tecnológico que tenemos instalado. Malagueño tiene un ADN, diría más que nada minero, pero tenemos industrias que producen de todo y eso es realmente invaluable.