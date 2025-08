Día histórico para el fútbol de la Liga Cordobesa

Hay días que son históricos, no importa si es lunes, domingo o jueves. Son jornadas que se clavan en la memoria colectiva y marcan un antes y después. Uno de esos días se registró hoy. Es motivo de celebración. Se viven tiempos donde todo parece má complicado, pero con noticias como estas: generan esperanzas.

La noticia es: por primera vez en la historia de la Liga Cordobesa de Fútbol, un club será dirigido íntegramente por mujeres.

Se trata del Club Deporte y Recreación Integral, con sede en la ciudad de Córdoba, marcó un antes y un después con la presentación oficial de su nueva Comisión Directiva, integrada exclusivamente por mujeres.

Oficial

Este lunes, el club presentó formalmente el acta de asamblea y la nota dirigida a la Liga Cordobesa, oficializando un cambio que no solo renueva autoridades, sino que también transforma estructuras y paradigmas. La flamante comisión, encabezada por Micaela Brondino como presidenta, representa un hecho histórico, valiente y profundamente transformador.

Brondino estará acompañada por Alondra Ríos en la secretaría, Antonella Mori como tesorera, Daiana Mori como supervisora de cuentas, Melanie Gorgerino como vocal titular, Yanina Escuti como supervisora de cuentas suplente y Alejandra Server como vocal suplente.

En diálogo con Perfil Córdoba, Micaela Brondino, la presidenta, no puso ocultar su alegría por este momento. "Ser presidenta de este club es uno de los mayores orgullos de mi vida", resaltó la ex futbolista de la institución ("Dejé de jugar para ser presidenta, pero cada abrazo de las niñas o las jugadoras de Primera me devuelven en amor y me reconforta el no poder seguir jugando").

"Hace tres años asumí este compromiso con el corazón, con la convicción de que era posible construir algo distinto. Hoy, reafirmarlo junto a un equipo de mujeres valientes, comprometidas y soñadoras, es algo que supera cualquier expectativa", afirmó 'Mica'; al tiempo que dijo: "Lo que alguna vez pareció impensado, hoy es realidad: Integral es el primer club cien por ciento femenino de la Liga Cordobesa. Desde la comisión directiva, el cuerpo técnico y cada una de nuestras categorías".

Además, la directiva contó: "Hoy terminamos de sellar lo que realmente somos: una familia que lucha, que abre caminos, que se anima a cambiar la historia. Porque nosotras tenemos un lema 'mas que un club, una familia'".



“No solo gestionamos un club: construimos oportunidades, abrimos caminos y demostramos que otro fútbol es posible”, afirmaron en sus redes sociales, en un mensaje que resume la esencia de este cambio.

Esta decisión va mucho más allá de una simple reestructuración institucional: es un compromiso firme con la igualdad, con el crecimiento colectivo y con las generaciones de mujeres que vienen detrás. Este avance representa una conquista significativa en la lucha por la equidad en el deporte.

El acto de hoy no fue solo la firma de documentos: fue la firma de un compromiso. Con el fútbol y con todas las mujeres que sueñan con ocupar espacios de liderazgo.