Evelyn Luján, la historia de una árbitra que marca el camino

¿Cómo explicar que una de las mejores árbitros de Córdoba luego de su debut en la profesión lloró en su casa? No fue de alegría ni de emoción: fue de tristeza. Las cosas no habían salido como soñó. Tanto tiempo preparándose para ese día, su papá y su hermano la habían acompañado, era allá por el 2010, en la cancha de All Boys, en un partido de fútbol infantil. Todo pintaba para ser el día inolvidable, el día feliz, y continuar con el legado de su papá Walter Luján. Sin embargo, a veces, la realidad te pega unas trompadas inesperadas.

Evelyn Luján, hoy árbitra con contrato en AFA, que dirige en Torneo Federal A, y de una larga trayectoria, 15 años después aún recuerda ese día. Las remembranzas del pasado suelen ayudar para afrontar el presente y disfrutar el proceso... aunque no sea fácil. Y más si sos mujer y árbitra.

“En mi primer partido me acompañó mi papá y mi hermano Jonathan. No me fue muy bien: me gritaron todo el partido, fue en la cancha de All Boys, de Barrio Rosedal. Fue una en inferiores, estaba sola, adentro de la cancha, reducida, eran los más pequeñitos, No sé quién faltó que me gritar ese día. Me acuerdo, me acuerdo, había gente colgada del alambrado gritándome, no me fue muy bien ese partido y llegué a mi casa y me largué a llorar. Me consoló mi papá, me dijo que había hecho bien, que había hecho mal, en qué podía cambiar, en qué podía mejorar y bueno acá estamos, seguí nomás”, relata ‘Eve’ en charla con Perfil Córdoba.

Escuchar los consejos de papá, fueron claves

Pero no eran unos consejos más, Walter Luján tiene una historia en el arbitraje. “El que inició este deseo de arrancar con el curso de árbitro fue mi papá”, cuenta ella; y agrega: “Él es árbitro y siempre está tratando de convencer a la gente, de que es una carrera muy atractiva. Les dice a chicos de 16, 18, 20 años hagan el curso. Sobre todo, se enfoca en los chicos y trata de invitarlos para que inicien esta carrera”.

‘Eve’ habla con la serenidad de quien ha hecho de la cancha un segundo hogar. No alza la voz: la sostiene; como si cada palabra fuera un silbato que sólo ella supiera cuándo y cómo ejecutar.

“Mi papá siempre me decía: no tengas miedo” recuerda en la charla, y sigue: “Lo repitió una y mil veces. Y todavía lo hace”. Él fue árbitro antes que ella, y aún hoy, cuando se ven, intercambian jugadas como si fueran cartas de amor ajenas al resultado del partido. Él le cuenta alguna jugada o sanción, y ella lo corrige: “No, eso ya cambió”, por ejemplo. Y seguro habrá risas, y mucho de pasión. Una pasión, quizás, distinta: la del arbitraje.

Hay ternura en ese intercambio, y, también, historia. La de un hombre que se preparó toda la vida para llegar y que, cuando finalmente lo llamaron, ya había bajado los brazos. “Sintió que se le había pasado la oportunidad”, dice la protagonista de nuestra historia, pero lo dice sin dramatismo, como si el recuerdo de ese desencuentro se hubiera convertido en brújula: “Por eso me lo repite siempre: 'Estar lista, estar preparada'”. Y ella, siempre lista.

“En todo este tiempo aprendí a perseverar, que las cosas se dan a su debido tiempo y a su debida forma, a ser constante, a entrenar cada día, por más que no tenga ganas. Y aprender que siempre, o que, mejor dicho, aprender que nunca vamos a estar motivados todo el año. Siempre algo va a pasar. Pero levantarme, entrenar, con menos peso, con más tiempo, completar mi entrenamiento y ser constante eso simplemente”, dice, y da ganas de seguir escuchándola. El tono es bajo. No tiene tonada cordobesa, su DNI no dice que es cordobesa, pero ella tiene identidad cordobesa. Se crió en Córdoba, su familia es de estas tierras, y su pareja Jony -que también es árbitro – y su hija son cordobeses.

- Con tu pareja, ¿hablan mucha de los partidos, de la profesión, de las jugadas? ¿Qué les dice tu nena?

- Sí, compartimos mucho y gracias a las redes hoy nos podemos acompañar desde la distancia, viéndonos en vivo, si es que no coincidimos en el horario de partido. Él después de cada partido llega a casa y se pone a ver el compacto o se pone a ver el partido, así que siempre me está mostrando qué le pasó o cómo vi una jugada. Siempre compartimos. Él es muy detallista.

- ¿Qué les dice tu nena?

- Nuestra pequeña siempre repite que va a ser árbitro. Tratamos de que nos acompañe cuando estamos acá en Córdoba, cuando nos toca en los torneos de Córdoba. Nos ha acompañado un montón de veces, torneos amateur que hemos dirigido en simultáneo, Y ella al costadito de la cancha jugando con sus muñecos, con sus juegos de arena, en la montaña de arena del costado. Ella disfruta mucho de acompañarnos y sufre cuando nos vamos lejos.

En familia. Eve, su pareja y su pequeña.

¿Cuántos años en la profesión?

Evelyn dirige hace quince años. Lleva en la voz el tono firme de quien sabe que hay decisiones que no pueden titubear, aunque por dentro le tiemble algo. Creció viendo las canchas desde el borde, como si fueran escenas por las que su padre caminaba de puntillas. Se moldeó en esa convivencia: la disciplina de los gestos, la precisión del reglamento, la intuición de saber cuándo una mirada pesa más que una tarjeta. “Pienso que tengo mucho de mi papá a la hora de dirigir, aunque no se diga”, suelta de golpe, como si se le escapara una verdad añeja. Pero también sabe que el oficio se aprende en el barro. “He dirigido con muchos, me he capacitado, siempre vas tomando cosas de los demás… y las vas modificando. Así te vas haciendo”, dice.

El año pasado tuvo la oportunidad de participar en un FIFA Rap Woman, que se hizo en el predio de AFA en Ezeiza. “Fue muy enriquecedora, ya que tuve instructoras mujeres, estuvo Sabrina Lois y de otros países como Reggie Moura, Anel Laura Leite. Escuchar sus experiencias, sus sentimientos, sus conocimientos, fue muy enriquecedor”, cuenta.

En la charla, que pasa por diversos estadios, la rafaelina reflexiona: “Me cuesta un poquito imaginarme y proyectar un futuro, pero porque estoy disfrutando mucho del hoy, del ahora”. Aunque se permite mirar más allá del horizonte. “Me gustaría estar del otro lado y movilizar a otra persona, a otra mujer, movilizar su deseo, esa llamita que se tiene que alimentar día a día con motivación, con conocimiento, con experiencia; sí, me gustaría estar del otro lado, obvio, motivando a ser árbitros a las mujeres”, dice con firmeza.

- ¿Cómo reaccionan gente nueva cuando les contás que sos árbitra?

- Hay una buena reacción de parte de la gente. Los que no son del fútbol, hacen preguntas más amplias, pero les gusta ver una mujer que está impartiendo justicia dentro de una cancha. Y el que es del fútbol, hace preguntas más puntuales y acompaña bastante.

- ¿Viviste momentos difíciles en una cancha? ¿Sos de pensar mucho las cosas que te pasan en una cancha?

- He tenido bastantes momentos difíciles, al igual que mis compañeros y mis compañeras, algunos más, otros menos, y lamentablemente convivimos con la violencia partido tras partido. No simplemente para con nosotros, sino entre las hinchadas, en una misma hinchada y no adversarios, para con jugadores, el cuerpo técnico. Estaría bueno concientizar sobre este tema.

- ¿Te tocó encontrarte en la calle alguna vez con un jugador o hincha que te insultó en una cancha?

- Sí, me crucé con jugadores – se rie-. Afortunadamente fue nada más que una anécdota, un perdón o una mirada de “sé quién sos”; pero no fue más que eso: una situación graciosa para recordar y nada más.

- Contaste que aprendiste de tu papá a no tener miedo. Pero, ¿tuviste alguna vez miedo en un partido de fútbol?

- Y sí, el miedo forma parte del paquete. Me ha pasado, o se me viene a la cabeza, no sé, final de la liga de Ischilín, que es la liga que represento en tabla de mérito. Y sí, tuve miedo, miedo a equivocarme, ese miedo a la equivocación y a que el partido se tergiverse con un con un error nuestro. Pero en el transcurso de los minutos se va.

- ¿Qué te gusta más: un partido de futbol masculino, femenino o infantil?

- Lo vivo de maneras diferentes. Por ejemplo, últimamente, lo que es masculino, he jugado de árbitro asistente, cuarto árbitro en el torneo Federal A. En cuanto al femenino, me he tocado de árbitro en el Regional Amateur y no recuerdo cuál fue el último infantil. Pero tienen sus condimentos. Me encanta que llegue el miércoles y saber a dónde voy. Y bueno, más allá de que tengo una familia, que le gusta que me quede los domingos o los fines de semana en casa, no me gusta quedarme en casa. Me gusta dirigir. Y a donde vaya juegue quien juegue me gusta, con todos los condimentos.

‘Eve’ tiene 34 años. Admira a Facundo Tello y Belem Bevilaqua. Su pareja le acota que el 18 de mayo del 2023 fue a firmar su primer contrato con AFA. Participa del Torneo Federal A como árbitro asistente o cuarto árbitro. Le gusta lo que hace. Y lo hace bien. Atrás quedó aquel partido en la cancha de All Boys, atrás quedó eso llanto intimo en el hogar familia, pero aún hoy mantiene vigentes los consejos de su papá. Porque ella lleva el arbitraje en la sangre, de eso no quedan dudas.