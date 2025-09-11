Diputado Agost Carreño alerta sobre posible venta de patrimonios militares en Córdoba

El diputado nacional Oscar Agost Carreño advirtió sobre la situación de patrimonios militares en Córdoba y la posible venta de terrenos y edificios estratégicos del Estado. Entre las zonas en cuestión se encuentra la guarnición militar conocida como el tercer cuerpo, ubicada en la Calera, que incluye áreas relacionadas con derechos humanos.

“Estamos hablando de 13.600 hectáreas donde está la reserva, y hay partes que tienen relación con los derechos humanos. Nos preocupa que algunas zonas puedan ser destinadas a countries o torres”, explicó Carreño en diálogo con El Doce.

El legislador recordó además antecedentes de desguace en instituciones militares, como la obra social Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), que fue denunciado previamente por personal del sector. “Cuando nos acercaron que estaban desmantelando la mutual militar, tenían razón. Por eso, ahora con este ruido queremos asegurarnos y que nos aclaren qué se piensa hacer con estos patrimonios”, sostuvo.

El diputado hizo referencia a casos específicos de edificios históricos y terrenos, como el Regimiento de Patricio en Buenos Aires y propiedades del INTA y la Dirección Nacional de Vialidad, cuya venta podría representar “avances peligrosos” en la gestión de recursos estratégicos y patrimoniales.

Carreño concluyó que su objetivo es obtener información precisa del Ministerio de Defensa para poder actuar de manera preventiva: “Queremos que nos expliquen sus planes por escrito, para que podamos acompañar lo que sea bueno para la Argentina, Córdoba y el mundo militar. Y oponernos cuando se trate de malas gestiones que vendan ‘las joyas de la abuela’”.