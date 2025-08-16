El armado de listas en Córdoba: todos con “la peluca” en la cabeza

Ya finalizó la expedición submarina por las costas argentinas del Conicet y, pese a los esfuerzos de muchas alianzas partidarias, la estrella culona decidió abstenerse en este turno electoral. Era un candidato muy potable. Nadie goza de un sólido 86% de imagen positiva y un 77% de conocimiento, según los datos que compartió la consultora Zuban Córdoba a pocas horas del cierre de listas.

En realidad, hay un candidato que se acerca mucho: Juan. Su presencia es calificada como "excepcional en este escenario" y con la facultad de "romper las tendencias previas" de un voto cordobés que, en general, suele trasladarse a fuerzas nacionales, explicó Gustavo Córdoba.

Ese Juan es el exgobernador Juan Schiaretti, quien, pese a no estar en gestión ni ocupar un cargo, mantiene una imagen positiva en el electorado cordobés y en algunos distritos del país. Su nombre se repite en los sondeos de imagen política. Martín Llaryora lo sabe y por eso puso a todo el peronismo a trabajar en torno a su candidatura, en una elección que históricamente el oficialismo cordobés suele perder.

Junto a otros cinco gobernadores se conformó el frente electoral “Provincias Unidas”. Allí estará Juan por Córdoba, y con el correr de los días se irán conociendo los demás candidatos en las provincias aliadas. Se trata de figuras de peso, como la vicegobernadora Gisella Scaglia en Santa Fe. ¿Será una presión extra para Myriam Prunotto en Córdoba?

A nivel nacional, el espacio de los “gobernadores” ya supera los ocho puntos, dejando atrás el 6,73% que obtuvo Schiaretti como candidato presidencial en las generales de 2023. Su presencia aporta una palabra nueva al debate político, que hasta ahora parecía limitado a “déficit cero o kukas”: producción. Falta ver cómo rinde en la práctica.

El riesgo “kuka” vs. el riesgo “peluca”

Todavía no están cerradas todas las listas. Este domingo será clave en las negociaciones de último momento. No obstante, la mayoría de los partidos ya confirmó a sus candidatos, salvo “Provincias…”, que mantiene la mira puesta en 2027. El resto parece haberse armado con una “peluca en la cabeza”.

En las últimas elecciones se observa una notable estabilidad del voto cordobés, un fenómeno que Gustavo Córdoba asegura medir desde hace más de 30 años. Según sus relevamientos, las preferencias están “prácticamente definidas”, con muy pocos indecisos, pese a la gran cantidad de postulaciones. Sin embargo, advirtió: “Hay que tener mucho cuidado y paciencia con los candidatos del fondo, no vaya a ser que uno se escape rozando los dos dígitos”.

En ese escenario, Natalia De la Sota carga con el peso del apellido como componente central de su marca, aunque todavía persiste un alto nivel de desconocimiento sobre su perfil. Con alrededor de ocho puntos, Córdoba advirtió que la “cifra repartidora” puede dejarla fuera de las bancas tanto con ocho como con siete puntos. Además, señaló que la disputa de votos entre De la Sota y Carro podría impactar también en la izquierda.

Pablo Carro se sienta en algunos estudios de televisión y sostiene que él es el candidato elegido. Dentro de su fuerza, algunos dicen que todavía San Pedro puede liderar. Quedará esperar hasta el domingo. Muy enojado con De La Sota porque le estaría robando el discurso anti FMI y anti Milei que dicen ellos tiene el copyright.

Por su parte, Liliana Olivero, candidata del Frente de Izquierda, subrayó: “Nosotros estamos en la izquierda de todos los que se presentan como tales o con un discurso en contra de las políticas de Javier Milei”. Y agregó: “Realmente votamos en contra de todas las políticas de este gobierno en defensa de los trabajadores”. Su lista ya está casi definida: su compañero de fórmula proviene del consejo estudiantil y trabaja como repartidor en aplicaciones como Rappi.

El radicalismo negoció hasta último momento con LLA para ser parte de la lista. Entregó todo en la relación a cambio de un solo lugar: el 1 en la lista. Luego del conflicto con las internas las discusiones fueron más duras. El interlocutor elegido fue "Lule" Menem que en cada charla le bajaba el precio de las acciones al cordobés. Al tener que dejar el sello, De Loredo ya no era "tan atractivo" como los primeros dias y seguro lo iban a "limar" con un proceso de desafiliación en medio de la campaña.

La decisión de Rodrigo de Loredo de bajarse de toda competencia llegó el viernes a la tarde. Fue una larga semana de reuniones con los suyos en su casa del barrio cerrado en zona sur. "Fue una decisión muy personal de Rodrigo", relató una fiel legisladora de su espacio y agregó que "muchos de los nuestros le llegaron a pedir que, sin importar el lugar se vaya con los libertarios, increíble". En los pasillos correligionarios ya circula la invitación, por lo bajo, a votar por Aurelio García Elorrio en lugar de Ramón Mestre y la lista 3. El vecinalista es otro de los “del fondo” que puede dar una sorpresa, sin proponérselo.

El concepto de “riesgo peluca”, en contraposición al “riesgo kuka” instalado por el presidente, empieza a ganar espacio en la campaña. Gustavo Córdoba se enfocó en el dato del riesgo país, que trepó a 724 puntos, “el doble de lo que tenía Macri” en el mismo período.

Córdoba fue contundente: el gobierno “ha tropezado con sus propias torpezas”, citando el “caso Libra” como un ejemplo de impericia. También cuestionó la estrategia oficialista de responsabilizar a la sociedad cuando se anticipan derrotas, como en Buenos Aires, contradiciendo la promesa inicial de “pintar el país de violeta”.

Muchas listas intentan construir un relato de “antimileísmo” en lugar de plantear valores propios. En definitiva, juegan con la pelota que propone el gobierno y su “batalla cultural”. Según las consultoras, solo un tercio de la sociedad acompaña las medidas de Milei. Zuban Córdoba recuerda que, en las elecciones intermedias de las últimas décadas, apenas en un par de ocasiones una fuerza política superó el 40% a nivel nacional. Ese dato no pasa desapercibido, especialmente para los actores de mercado, que evalúan con cuidado el nivel de compromiso futuro con el gobierno de Milei. El “riesgo peluca”, es decir, la posibilidad de haber apostado demasiado a un gobierno que no logre cumplir expectativas y dilapide su capital político, comienza a ser una preocupación real para muchos de ellos.