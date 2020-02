El buen humor de Schiaretti y Accastello

El hecho ocurrió hace unos días. Más precisamente antes de que empezara a levantar temperatura la interna del peronismo en Córdoba. El gobernador Juan Schiaretti arribó a Villa María para la inauguración de una obra de gas y lo hizo con el exintendente y actual ministro provincial, Eduardo Accastello. Enfrentados ambos con el jefe comunal en uso de licencia por haber asumido en Nación, Martín Gill. Lo cierto es que se difundieron varias fotos de lo que ocurrió durante el acto donde se los vio tanto a Schiaretti como Accastello sonrientes en la inauguración; y más de uno comentó lo presuroso que estuvo por llegar al acto, Carlos De Falco, hasta hace cuatro días, el reemplazante de Gill. ¿Qué sucedió? Bueno, en el acto parece que De Falco pidió dar su discurso y varios funcionarios provinciales se miraron de reojo, habida cuenta de la Guerra Fría desatada entre Schiaretti y Accastello, con Gill. Lo cierto es que pocos días después, De Falco fue reemplazado en la intendencia por Pablo Grosso, y en el departamento San Martín empiezan a hablar del “2001 de Villa María”, por los tres intendentes en tres meses.

Daniele, Brarda y el albertismo

El acto de Carlos Caserio el jueves tuvo una buena convocatoria y mucha repercusión en torno a los presentes en uno de los salones del hotel de Poeta Lugones. Más allá de las caras que ya vienen trabajando en el espacio que lidera el senador, a algunos les llamó la atención la presencia del ex secretario general del Suoem, Rubén Daniele, acompañado por quien fuera en su momento su par de Luz y Fuerza, Juan Leyría. Pero no solo el arco gremial se anotó en la tarde del jueves en el plenario albertista, además de los legisladores provinciales que empezaron a abreviar en esta estructura desde el año pasado, también estuvo la exlegisladora Graciela Brarda, originaria del departamento San Justo y quien hasta diciembre respondió al intendente Martín Llaryora. Bueno, todo eso es pasado, porque el jueves los que la vieron y le preguntaron por su asistencia dicen que no se había sentido reconocida. “No le pagaron y se pasó al otro grupo”, dijo una persona que la vio a Brarda y que también repasó el Twitter de la exparlamentaria. Madre además de Mariano Almada, otro dirigente del riñón de Llaryora.

El mestrista y los resortes

El miércoles por la tarde, antes de que se conociera la imputación de los exfuncionarios de la gestión de Ramón Mestre por la causa de la Crese, un mestrista recorría los pasillos en la Unicameral y se quejaba de las diferencias que existen en la coordinación Provincia-Municipio ahora, con respecto a lo ocurrido hasta el 10 de diciembre pasado. “Ahora llegan a tener un paro, hablan a (ministerio) Trabajo y les dan la conciliación obligatoria ahí nomás; necesitan de la intervención de la Justicia, tienen un fiscal a mano que lo resuelve. Tienen resortes que nosotros no tuvimos”, se quejó el mestrista. Un radical que está en la vereda de enfrente, enterado del comentario, lo cruzó diciendo que están buscando “justificar”. Pero no se quedó ahí. El no mestrista mostró con picardía una captura de pantalla de la convocatoria de la UCR de San Francisco a la reunión que encabezó el propio Mestre sobre el final de la semana. En la última parte del comunicado, se lee con claridad: “en la reunión se discutirá la situación del partido (…), ya agotada y finalizada la coalición Cambiemos”. “Parece que los muchachos enterraron Cambiemos”, dijo un socio de la coalición.

Ahora la guerra es por el café y las fotocopias

El clima en la Unicameral sigue enrarecido en las últimas semanas. Son varios los legisladores, del oficialismo y la oposición que se están quejando acerca de las nuevas disposiciones en el Legislativo provincial. Después de las diferencias por los cargos y la oficina de prensa, los cuestionamientos llegaron ahora porque se cortaron los cafés para los parlamentarios y por el material de librería. “No les querían dar resmas de papel a los que tienen que imprimir los proyectos y les mandan las facturas de los artículos de librería a los legisladores”, dijo un asesor que pasó por las oficinas de varios legisladores.

Carrizo, el tapado en Río Cuarto

El jueves también hubo actividad en Río Cuarto con la presencia del presidente de la UCR nacional, Alfredo Cornejo, para respaldar al candidato de Juntos por el Cambio en la ciudad del sur, Gabriel Abrile. Al encuentro con el mendocino llegó también el titular del partido en la provincia, Ramón Mestre. Sin embargo, y más allá de la liturgia boina blanca, un correligionario que estuvo en la reunión riocuartense palpó el clima en el Imperio del Sur de cara a la elección del próximo 29 de marzo. “Está difícil. Los números le dan bien a (Juan Manuel) Llamosas para que vaya por la reelección y la duda es qué va a hacer después, con quién va a festejar. Algunos dicen que si viene Alberto F. no va ‘el Gringo’…pero al margen de eso, hay que prestar atención a la elección que pueda hacer Pablo Carrizo, que puede ser ‘el tapado’”, dijo el radical sobre el postulante de Nuevo Respeto.