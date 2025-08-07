"El componente emocional es altísimo": Centro Bikes busca construir comunidad en torno a las motos

Centro Bikes es la nueva unidad de negocio de Centro Motor que apuesta a posicionarse como referente en el rubro de las dos ruedas en Córdoba y en el país. Con una alianza estratégica con Kawasaki y Kymco, Centro Bikes busca crecer de manera sostenible, ofreciendo una propuesta integral que combina producto, experiencia y servicio.

"Es un proyecto de hace unos cuantos años. Siempre pensamos que era una posibilidad crecer hacia el mercado de las motos", señaló Darío Ramonda, Director General del grupo, destacando que la iniciativa está alineada con los valores que distinguen a la empresa: calidad, respaldo y atención al cliente.

El desembarco de Centro Bikes en el universo de las motos no es un movimiento improvisado. La oportunidad se presentó con Kawasaki, una marca de renombre internacional con la que encontraron "coincidencia en productos de calidad, servicio al cliente y propuesta integral". La alianza se completa con Kymco, una marca taiwanesa que lidera en scooters y cuatriciclos (ATVs) a nivel mundial.

Centro Bikes ya opera como concesionario oficial de ambas marcas, con el line-up completo de motos, scooters, cuatriciclos y UTVs. La atención no termina en la venta: cuentan con taller propio, repuestos originales, personal capacitado y una amplia propuesta de financiación y asesoramiento personalizado. También incorporan una selección de unidades usadas garantizadas, junto con accesorios e indumentaria especializada.

El perfil del motociclista: emoción, vínculo y comunidad

Ramonda identifica una diferencia clave entre el consumidor de autos y el de motos: "el cliente de moto tiene un componente muchísimo más emocional, una relación más personal con su vehículo". Esa conexión es la que Centro Bikes busca potenciar, no solo vendiendo productos, sino construyendo una comunidad.

Durante el año, la empresa desarrollará una agenda de eventos y experiencias, con pruebas de manejo, exhibiciones y espacios de encuentro para motociclistas. El objetivo es generar vínculos duraderos y promover una cultura en torno a la pasión por las dos ruedas.

Según Ramonda, el mercado de motos en Argentina está en franco crecimiento y podría superar al de autos en 2025, con una proyección de más de 600.000 unidades vendidas. En ese contexto, Centro Bikes se propone finalizar el año con 200 unidades vendidas entre Kawasaki y Kymco, apostando a un crecimiento sostenido en los próximos años.

Además, evalúan nuevas aperturas de sucursales, siempre con un enfoque gradual y sostenible.

Modelos destacados 2025: potencia, diseño y versatilidad

La propuesta de Kawasaki para 2025 incluye modelos que despiertan entusiasmo entre los fanáticos:

- KLX 300 : Una dual-sport versátil, ideal para combinar ciudad y aventura off-road. Con su chasis liviano, suspensión de largo recorrido y motor de 292 cc, es una moto ágil y lista para lo inesperado.

- KLR 650 : Un ícono del trail, pensada para grandes recorridos. Motor de 652 cc, tanque de 23 L, comodidad para viajes extensos y mejoras electrónicas la convierten en una compañera de travesías sin límites.

- Z 500 y Ninja 500: Dos opciones de media cilindrada que conjugan diseño, tecnología y rendimiento. Equipadas con motor bicilíndrico de 451 cc, panel digital TFT, iluminación LED y conectividad Bluetooth, son ideales tanto para el uso urbano como para rutas más largas.

Kawasaki prepara el relanzamiento de la mítica ZX-6R, una sport de alto rendimiento con motor de 636 cc y tecnología renovada. También regresan al mercado argentino dos modelos muy esperados: Ninja 650 y Ninja 1100SX.

La Ninja 650, con su equilibrio entre confort y deportividad, apunta a un público amplio que busca versatilidad. Por su parte, la Ninja 1100SX, con motor de más de 1.000 cc y equipamiento premium, se posiciona como una sport touring para los que quieren recorrer rutas largas con estilo y potencia.

