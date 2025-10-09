El Cucú se va de viaje: Córdoba lanzó su temporada de verano 2026

Con el Parque del Chateau como escenario, el gobernador Martín Llaryora encabezó el lanzamiento oficial de la temporada de verano 2025/2026, consolidando a Córdoba como el destino más elegido del país.

Este lanzamiento permite "renovar productos turísticos y fortalecer los lugares maravillosos que tiene nuestra provincia”, afirmó Llaryora, destacando el trabajo conjunto entre el sector público y privado.

La nueva campaña, impulsada por la Agencia Córdoba Turismo, celebra la identidad, diversidad y hospitalidad cordobesa. Incluye una amplia agenda de festivales, rutas turísticas y experiencias únicas que invitan a recorrer cada rincón del territorio.

Infraestructura, conectividad y empleo: pilares del desarrollo turístico

El mandatario provincial subrayó la importancia de invertir en caminos y rutas como base para el crecimiento del turismo. “Si no tenés caminos y rutas en condiciones, es muy difícil que los turistas te puedan visitar. Entonces la infraestructura es un valor que vinculada a la capacidad de nuestros emprendedores y de nuestra gente, nos hace un producto turístico que genera miles de puestos de trabajo”, expresó Llaryora.

Asimismo, para quienes están planeando un viaje, se anunciaron nuevas rutas aéreas y mejoras en la conectividad terrestre, junto con beneficios de Bancor para hotelería y gastronomía. Estas acciones buscan dinamizar la economía local y potenciar la llegada de visitantes de todo el país.

El Cucú de Carlos Paz, protagonista del nuevo spot

Uno de los momentos más comentados de la noche fue la presentación del spot audiovisual oficial, protagonizado por el emblemático Cucú de Villa Carlos Paz. Por primera vez en 67 años “sale de vacaciones”, con el fin de recorrer la provincia y conocer sus diferentes paisajes.

Un video que invita a los cordobeses a descubrir la gastronomía, las experiencias irresistibles que ofrece la ciudad, y su naturaleza.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, celebró el lanzamiento y remarcó el rol estratégico del sector: “Córdoba sigue creyendo y apostando al turismo como una decisión estratégica para fortalecer su economía y generar desarrollo, con el acompañamiento del gobernador y el trabajo conjunto de intendentes, comunas y el sector privado”.

La provincia reafirma así su compromiso con un turismo sostenible, inclusivo y generador de empleo, en línea con las políticas de desarrollo económico y social impulsadas por el Gobierno.

Un evento que reunió a todo el sector

Del lanzamiento participaron la vicegobernadora Myrian Prunotto; el ministro de Gobierno, Manuel Calvo; By Vinculación Comunitaria, Daniel Pastore; el secretario General de la Gobernación, David Consalvi; el presidente de la Cámara de Turismo, Gustavo Peralta; el presidente de la agencia Córdoba Cultura, Raúl Sansica; el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Caleri; el Gerente de Banca Individuos Bancor, Osvaldo Levis; e intendentes, presidentes comunales, legisladores, representantes hoteleros y gastronómicos.