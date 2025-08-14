El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este jueves 14 de agosto

Este jueves 14 de agosto el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.325 pesos y cotiza a 1.285 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.285.

- Venta: $1.325.

Dólar Blue

- Compra: $1.324.

- Venta: $1.354.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.318,82 para la compra, y $1.319,36 para la venta.

Este jueves 14 de agosto la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.285.

- Venta: $1.325.

BBVA

- Compra: $1.290.

- Venta: $1.330.

ICBC

- Compra: $1.285.

- Venta: $1.337.

Banco Galicia

- Compra: $1.280.

- Venta: $1.320.

Banco Santander

- Compra: $1.290.

- Venta: $1.330.

Banco Credicoop

- Compra: $1.290.

- Venta: $1.330.

Banco Macro

- Compra: $1.292.

- Venta: $1.332.

Banco Supervielle