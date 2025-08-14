El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este jueves 14 de agosto

Este jueves 14 de agosto el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.325 pesos y cotiza a 1.285 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.285.
- - Venta: $1.325.
Dólar Blue
- - Compra: $1.324.
- - Venta: $1.354.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.318,82 para la compra, y $1.319,36 para la venta.
Este jueves 14 de agosto la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.285.
- - Venta: $1.325.
BBVA
- - Compra: $1.290.
- - Venta: $1.330.
ICBC
- - Compra: $1.285.
- - Venta: $1.337.
Banco Galicia
- - Compra: $1.280.
- - Venta: $1.320.
Banco Santander
- - Compra: $1.290.
- - Venta: $1.330.
Banco Credicoop
- - Compra: $1.290.
- - Venta: $1.330.
Banco Macro
- - Compra: $1.292.
- - Venta: $1.332.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.297.
- - Venta: $1.337.