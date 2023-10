El empresario Trebucq pidió autorización para viajar a Uruguay pero se la negaron

El empresario Gustavo Trebucq acaba de tener otro traspié en la Justicia. Tras la condena a seis años y 10 meses de prisión impuesta por la Cámara 10ª del Crimen por estafa y falsedad ideológica, no lo autorizaron a salir del país.

Como el fallo por la venta de lotes expropiados por la Provincia hace 70 años no está firme, no regresó a prisión; pero el tribunal le impuso como condición no ausentarse del país sin autorización previa.

Ante ese requisito, a comienzos de septiembre, su abogado defensor, Ernesto Gavier, solicitó el aval de los jueces para que Trebucq pudiera viajar a Punta del Este durante dos o tres días hábiles y explicó el motivo: “Para realizar importantes e imprescindibles gestiones para la conservación y debida administración de un departamento”, sobre el cual dio la ubicación precisa.

Mencionó trabajos de mantenimiento por humedades, gestiones por deudas municipales porque ese inmueble es una fuente de ingresos para enfrentar sus gastos personales. Dijo, también, que son tareas indelegables porque implican adhesiones a planes de pago y reuniones con el representante de la Junta de Propietarios del edificio.

Luego del pedido, se corrió vista a los fiscales. Raúl Garzón y Laura Battistelli se opusieron.

El tribunal finalmente rechazó la solicitud de Trebucq y para ello analizó la actual situación procesal de la causa recordando que el 14 de junio último resultó condenado, luego de lo cual se planteó el recurso de casación aún pendiente de decisión. Por eso la sentencia no está firme.

Entre otros fundamentos, la Cámara observó que ninguna de las tareas imprescindibles que mencionó Trebucq reviste un carácter tal que permitan modificar la prohibición de salida del país.

El tribunal destacó, además, un hecho no menor: el departamento sobre el que Trebucq dice que debe realizar los trámites se encuentra afectado a un expediente que se tramita en el Juzgado de Familia de 6ª Nominación por el divorcio vincular con su exesposa. El bien inmueble forma parte del patrimonio indiviso y además, la Justicia designó un administrador en 2019 por lo cual “no se encuentra facultado a practicar gestiones de conservación ni administración, que le está vedado judicialmente”. Así se lo recordaron los jueces.

Otro dato que subrayó la Cámara es que Trebucq se encuentra incluido en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, a la par que la condena penal que se le impuso tiene en el aspecto civil una sanción pecuniaria importante. Junto al resto de los sentenciados debe asumir un millonario resarcimiento a la empresa View que resultó estafada con la venta irregular de las tierras.