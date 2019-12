El gesto de Schiaretti preocupó a los aliados del Frente de Todos

La orden del gobernador Juan Schiaretti a sus cuatro diputados para que dieran quórum en la maratónica sesión del jueves y viernes, pero que en el momento de la votación fueran por la negativa en el tema retenciones arrojó varias lecturas sobre el final de la semana. Sin embargo, existe una que preocupó particularmente a algunos sectores que trabajaron en toda la campaña nacional en Córdoba y que aún están al aguardo del reparto de los cargos en dependencias nacionales. Un joven paladar “K” el viernes por la tarde reconoció la gobernabilidad que había aportado el mandatario provincial, aunque consideró que los perjudica en medio de los acuerdos. “Venimos hablando hace rato y el primer objetivo era que la ley salga, pero también es cierto que no tuvimos suerte en que el acercamiento y el gesto en el Congreso se produzcan cuando aún no definimos el reparto de los despachos. Igual, el peronismo de Córdoba tiene para entretenerse a la hora de llenar casilleros en Provincia y Municipio”, sintetizó el joven kirchnerista.

Arreglado el desembarco en los CPC, llega el turno de los Parques Educativos

En la semana, el PJ de la Capital cerró acuerdos para definir los nombres que dirigirán los CPC en el inicio de la gestión de Martín Llaryora en el Palacio 6 de Julio. Así fue como se confirmaron los directores y vicedirectores de cada dependencia, en un reparto del territorio que terminó teniendo como ganadora a la diputada nacional Alejandra Vigo. En el CPC de Villa El Libertador, el despacho directivo estará en manos de Fernando Masucci, el exconcejal que respondió a Olga Riutort y después se pasó a las filas del viguismo; en San Vicente, el cargo quedó en manos de Santiago Gómez, también con un alto perfil en su pasado por el Concejo Deliberante, primero en ADN y después en el PJ. Y en Centro América, el doble comando estará en manos de Horacio Manzur y Nilda Roldán. Cuentan los que arribaron a las dependencias que están se están repartiendo el uso de las computadoras por que “faltan” o “desaparecieron”, al igual que los equipos de aire acondicionados. Bueno, ahora inicio el reparto por los parques educativos y al igual que en los CPC la negociación es muy dura.

Legisladores de la oposición con reclamos varios

El miércoles en la Unicameral se terminó aprobando el acuerdo que dos días antes había suscripto la Provincia con el Municipio por el traspaso del agua. En la reunión de labor parlamentaria del mediodía se les informó que se trataría y cuentan algunos que hubo enojo de la oposición porque había existido un acuerdo no escrito de no exponer la abrumadora mayoría de arranque. “Se trató Aguas y la caída del Pacto Fiscal, pero habíamos dicho que no nos pegaran un sopapo desde el inicio con la tremenda mayoría que tienen. Pero bueno, se ve que se olvidaron”, dijo una legisladora de la oposición que además se quejó porque, al estar entre ‘las nuevas’, aún no tienen oficina. En el PJ dicen que se terminan en la segunda quincena de enero y para el inicio legislativo del 1º de febrero no habrá inconvenientes.

¿Mirta Iriondo a Fadea?

El Frente de Todos aún no oficializó los nombramientos en varias dependencias nacionales que se encuentran en nuestra provincia. Y uno de los focos está puesto en la Fábrica de Aviones (Fadea), una de las banderas que levantó el expresidente Mauricio Macri cada vez que vino a Córdoba y cuya gestión estuvo a cargo de Antonio Beltramone. El relevo en este caso sería Mirta Iriondo, decana de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física; y quien fuera además cuarta en la lista de diputados nacionales del Frente de Todos. Hay peronistas más duros que resisten, pero el aval de Buenos Aires sería muy fuerte.