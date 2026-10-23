El Gordo de Navidad sortea la Niágara de Renault, la pickup fabricada en Córdoba

En una clara señal de respaldo a la industria automotriz cordobesa, la Lotería de Córdoba confirmó que la edición 2026 de su emblemático Gordo de Navidad sumará entre sus principales atractivos un vehículo con sello 100% local: la pickup Renault Niágara, fabricada en la histórica planta de Santa Isabel.

La medida quedó oficializada tras la firma de un convenio entre el presidente de la Lotería de Córdoba, David Urreta, y el ministro de Industria, Comercio y Minería de la Provincia, Fernando Sibilla. Durante la reunión, ambos funcionarios remarcaron el objetivo central de la iniciativa: impulsar la cadena de valor provincial y apoyar a las empresas que sostienen el empleo en el territorio cordobés.

Más de medio millón de dólares y premios semanales

La incorporación de la Niágara se suma a un programa de premios de alto impacto para la edición de fin de año. El Gordo de Navidad 2026 ofrecerá como premio mayor 500.000 dólares, monto que —según informaron desde el organismo— saldrá "sí o sí" en el sorteo final programado para el próximo 30 de diciembre.

Además del premio principal y el vehículo de producción cordobesa, la grilla contempla una variada oferta de autos, electrodomésticos y sorteos semanales para quienes adquieran sus billetes de forma anticipada.

Recaudación con destino social

Más allá del atractivo comercial y el impacto publicitario para el sector automotor de la provincia, las autoridades enfatizaron el fin público de la recaudación. Todo lo generado por las ventas del Gordo de Navidad se destinará a las partidas de Desarrollo Social de la provincia, asignadas a sostener programas asistenciales para los sectores más vulnerables golpeados por la coyuntura económica nacional.

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Con este acuerdo, el tradicional sorteo cordobés busca consolidar un doble propósito: incentivar el consumo a través de un premio símbolo del desarrollo industrial de Córdoba y reforzar los fondos de contención social en la provincia.