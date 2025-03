El gremio de los cobradores de peajes busca una "reconversión laboral" para garantizar puestos de trabajo con la nueva Ley de Tránsito

El decreto 196/2025 que publicó el gobierno de Javier Milei este martes implica una modernización de diferentes aspectos de la Ley de Tránsito, entre los que destaca la modificación progresiva de las cabinas de peajes, para llegar al 2027 con un sistema completamente "free flow". La automatización del cobro de peajes provocó preocupación entre los trabajadores, que buscan una "reconversión laboral".

El presidente del gremio Unión de Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina (UECARA), Gustavo Rossi, comentó en Radio Mitre que el plan del gobierno es la "crónica de una muerte anunciada" que desde el sindicato tienen prevista desde 2018. La eliminación del cobro de peaje manual se planteó desde aquella época, por lo que se inició un proceso de diversificación de servicios en la empresa de peajes local para que los empleados puedan tener otras funciones.

"La reconversión es la capacitación para ir a otra área de servicio", explicó sobre el proceso anticipado que atravesó Caminos de las Sierras, con el que "el 80% de los trabajadores tienen un lugar" si se aplica el modelo propuesto por el gobierno nacional.

Sin embargo, Rossi señaló que esto no es lo que se estaría buscando desde Nación, lo que lleva a los trabajadores a temer por sus puestos de trabajo. Las posibilidades de trabajo en las que se busca capacitar a quienes realizan el cobro de peajes incluyen funciones como "atención al usuario en materia de accidente, monitoreo vial en rutas inteligentes, seguridad vial o asistencia al usuario en temas turísticos".

El gremialista destacó que las propuestas que presentaron en 2018 fueron descartadas en un primer momento en el gobierno de Alberto Fernández por considerar como un "esnobismo" a la reconversión laboral": "entró el kirchnerismo y tiró todo por la borda". Una situación que se perpetuó con la llegada del libertario al ejecutivo, indicando que al presidente de Corredores Viales "lo van a renunciar porque osó hablar de la posibilidad de una reconversión".

Rossi concluyó remarcando que "no estamos diciendo no a la privatización, pero sí estamos diciendo privitazación con los trabajadores reconvertidos". Esto ya se lo habrían planteado a la cartera del ministro Sturzenegger, para que desde Nación se avance sobre la propuesta y no suceda como el caso de las Rutas Nacionales Mesopotamia, en las que se termina la concesión en abril y recién se licitará en septiembre, dejando más de 5 mil empleados en la calle.