El intendente de Laguna Larga propone unificar administraciones para bajar los costos del Estado

Unificar ingresos, centralizar compras y negociar servicios en conjunto: lo que a primera vista podría parecer apenas una mesa de vecinos buscando rebajar gastos empieza a tomar forma de estrategia concreta para algunas administraciones del interior cordobés. La idea no surge de Buenos Aires ni de un laboratorio libertario sino desde Laguna Larga, donde el intendente Matías Torres Cena plantea que la eficiencia estatal también puede construirse desde abajo, con municipios que se piensan en red y no como islas presupuestarias.

En un contexto donde las cuentas municipales ya no cierran y cada localidad discute cómo estirar recursos sin desatender servicios básicos, el mandatario propone avanzar hacia esquemas de asociatividad regional. Su tesis es tan simple como desafiante: compartir compras, infraestructura y administración para reducir costos, sin resignar identidad ni autonomía local. Una invitación a repensar el tamaño del Estado desde el territorio, con los pies en el barro y la calculadora en la mano.

Torres Cena sostiene una tesis: Javier Milei confunde “la mala utilización de los recursos con el despilfarro de los políticos”. Por ello, desde hace un tiempo le viene dando vueltas una idea que sólo discutía con los suyos y ahora la hace pública.

Córdoba está superpoblada de ciudades pequeñas, medianas y un área metropolitana capitalina que concentra casi el 45% de la población. El resto pelea con lo poco que tiene para poder hacer frente a la prestación del servicio de agua, recolección de residuos o mantener el Centro de Salud comunitario.

El planteo de Torres Cena es que, sin perder la identidad local, de los 427 municipios distribuidos en el territorio provincial queden algunas representaciones regionales que agrupen a muchos por sectores o cuadrantes.

—¿Se puede regionalizar las administraciones públicas para bajar los costos?

—Sí, tal cual. Incluso hay ejemplos en otras ciudades del mundo que trabajan en la regionalización. Eso permite bajar costos, incluso en el mantenimiento, la compra de maquinarias, en la prestación de servicios, en el alumbrado, barrido y limpieza. Hoy la tecnología nos puede permitir la regionalización y la asociatividad de municipios para estos resultados.

—¿Usted compartiría, por ejemplo, el secretario de Finanzas con otra municipalidad?

—Habría que estudiarlo bien porque son cuestiones muy administrativas, pero te podría decir que podría compartir políticas en salud pública, como muchas veces lo estamos haciendo. Nosotros, en la zona de Ruta 9 trabajamos mucho con Manfredi, trabajamos con Impira. Pero podemos comenzar con un ente para comprar y administrar maquinarias, para servicios públicos.

—Empezar, por ejemplo, a rediscutir el costo de la recolección de residuos todos juntos.

—Claro. Incluso, los Centros Operativos para la separación de residuos también, como se ha hecho en Córdoba. Son temas centrales si se quieren bajar costos. Hay que cuidar mucho los recursos económicos y la sociedad demanda obras.

—¿Se podrían mejorar los servicios y hasta achicar el costo del Estado a largo plazo?

—Si nosotros regionalizáramos, por ejemplo, con Laguna Larga – Manfredi – Pilar, la recolección de residuos, seguramente podríamos ahorrar muchos recursos. Implementar servicios que funcionen. En unos 20 kilómetros tenemos tres ciudades.

—¿Y por qué hoy no se practica eso?

—Porque es parte de la discusión que hay que dar en Argentina cuando hablamos de las cargas impositivas, de las reformas impositivas, de las tasas que se cobran… los municipios de 10.000 o 15.000 habitantes tienen muchas realidades que se pueden resolver de esta manera.

—Comenzar a asociarse y centralizar secretarías o servicios.

—La asociatividad permite ahorrar costos, generar buenas relaciones y si el objetivo es claro: mejorar la calidad de vida de tu gente. Si entendemos que la administración pública tiene que resolver los problemas, hay que dar otro pasito en esta dirección.