Tanti se prepara para estrenar su nuevo edificio municipal y ajusta tasas en tiempos Milei

En Tanti, el pulso político viene marcado por una obra que busca trascender gestiones: el nuevo edificio municipal. No será solo un acto administrativo, sino un reordenamiento de poder, ventanas y estrategia en una localidad que apuesta a infraestructura propia para no depender del humor presupuestario nacional. “Este edificio va a marcar un antes y un después”, afirmó Emiliano Paredes, intendente y promotor de la mudanza institucional.

El inmueble, adquirido en remate luego de la caída de la excooperativa, requirió una inversión cercana a los 250 millones de pesos, todos de origen municipal. Centralizamos todas las áreas de la municipalidad, ya no es un laberinto”, sintetizó.

El funcionario defiende la obra no solo como un logro urbanístico sino como una señal política: centralizar oficinas, eliminar laberintos y mostrar que un municipio de escala media también puede sostener proyectos de magnitud en un contexto donde la incertidumbre, más que un clima, parece una estacionalidad fija.

La inauguración será el 19 de diciembre. El corte de cinta derivará directamente en el Anfiteatro Municipal donde Los Caligaris abrirán la temporada turística. Tanti busca año nuevo con ladrillos, leds y música: el manual pragmático de Paredes para gobernar sin esperar demasiado de Buenos Aires.

Tarifaria y agua: cuentas finas para 2026

Mientras el edificio se prepara para abrir puertas, el presupuesto 2026 afila sus números. Paredes reconoce que las tarifas deberán actualizarse con criterio realista: “Los índices de aumento son los mismos que marca la inflación del país, cerca del 35%”. El intendente incluso redujo la discusión a una comparación doméstica que busca desactivar el drama tarifario: “¿Sabés cuánto paga un habitante de Tanti de agua? 8.000 pesos. Es una etiqueta y media de cigarrillos por mes”.

Paredes defiende la actualización como una forma de evitar el deterioro del servicio. “Estoy cambiando cañerías del año 60”, recordó, para aportar contexto a un sistema que heredó “colapsado” y que ahora requiere energía, combustible, arena y mantenimiento continuo. No aumentar por capricho, sino para no retroceder.

El municipio como escudo frente al ajuste

La lectura nacional atraviesa su discurso. “Sacaron el colectivo urbano y hoy Tanti paga 20 millones de pesos por mes para que haya servicio”, dijo, enfatizando que la reacción fue inmediata: “La gente no sufrió ese recorte porque el municipio la puso al toque”.

Lo mismo ocurrió con salud. “Nos recortaron en salud y abocamos nuestros recursos”, explicó. Aquí aparece su marco teórico, dicho sin rodeos: “Yo soy de los que creen en un estado interventor eficiente”. No niega la libertad económica, pero se planta ante la intemperie: si Nación retrae el brazo, Tanti no puede dejar caer el cuerpo.

Su contraste con el modelo libertario no fue implícito, fue textual: “Gobernar como lo está haciendo Milei, sin obra pública, sin transporte, sin subsidios a los municipios y sin salud… bueno, nosotros podemos demostrar en Tanti que sí se puede con un Estado eficiente.”

Para Paredes, la regla es simple y estratégica: “El municipio es una asociación sin fines de lucro. De nada sirve tener plata guardada si no hacés políticas de Estado.”