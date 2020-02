El mapa de intendentes se reconfigura de cara a la primera reunión Provincia-Municipios

por Gabriel Silva

El pasado viernes se produjo un nuevo encuentro conjunto entre un grupo de intendentes y funcionarios del Gobierno provincial con el transporte como tema principal de la agenda. La jornada, que había estado atravesada por el paro del servicio interurbano determinado por Aoita a raíz de incumplimientos de los empresarios, se comenzó a cerrar con la firma que se produjo en horas de la tarde en El Panal.

En el Centro Cívico, la ministra coordinadora Silvina Rivero y el ministro de Gobierno, Facundo Torres, encabezaron el encuentro con una treintena de jefes comunales para acordar el congelamiento de las tarifas del transporte hasta el próximo 30 de abril. Tal es el lineamiento que llega desde Nación para asegurar la continuidad del esquema de subsidios.

De esta manera, se convino que la Provincia aportará 166 millones de pesos por mes que se suman a los 294 millones que desembolsa Nación a los sistemas urbanos e interurbanos en el distrito provincial.

Acordado esto con 27 jefes comunales, la agenda que se viene en la relación entre las intendencias y el Gobierno provincial es la primera reunión del año de la mesa Provincia-Municipios, el órgano que activó el peronismo hace algunos años y que ahora tendrá a otro protagonista en representación del Ejecutivo provincial: el ministro Torres, que viene de estar sentado del otro lado cuando comandó el bloque de intendentes del PJ al gobernar la ciudad de Alta Gracia.

Con la situación económica que atraviesa el país, y de la cual la provincia no es ajena, varios intendentes aguardan que se concrete antes de finalizar febrero como le admitieron a ellos fuentes del Gobierno provincial. No obstante, de acuerdo con lo que pudo saber PERFIL CORDOBA, aún no está confirmada la fecha.

Cambió el mapa de intendentes. Con las asunciones que se produjeron en diciembre, el escenario de jefes comunales cambió. En primer lugar, la interna que dejó la disputa por el foro de intendentes radicales anticipa que algunos correligionarios no reconocerán a Ariel Grich, el sucesor de Ramón Mestre al frente del ente, para que los represente en el diálogo con la Provincia.

Intendentes radicales como Luis Picat (Jesús María) o Marcos Ferrer (Río Tercero) tendrán un lugar protagónico a la hora del diálogo con la Provincia.

Y dentro de Juntos por el Cambio, el PRO es otro de los sectores afectados a la hora de la representación, con la salida de Mauricio Macri de Casa Rosada. El Comupro, que alberga a los amarillos, también tiene nueva conducción con Marcelo Bustos (Salsipuedes), pero tiene colegas con más hándicap y línea directa con la Provincia: Eduardo “Gato” Romero (Villa Allende) y Pedro Dellarosa (Marcos Juárez).

Esta implosión de la coalición tripartita le levantó la cotización de los nuevos socios del PJ en Hacemos por Córdoba: los socialistas, que hoy tienen tres intendentes de ciudades grandes como Daniel Gómez Gesteira (Carlos Paz), Gabriel Musso (Cosquín) y Raúl Figueroa (Deán Funes). Tridente al que se sumó en el último tiempo Gloria Pereyra, la intendenta de Villa Dolores que fue kirchnerista, pasó al macrismo y ahora está con el socialismo.

Los armadores de este bloque son el legislador Matías Chamorro y el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés. Y consideran que, ante la caída ruptura de Cambiemos, son el segundo grupo de intendentes detrás del PJ.

En agenda, los socialistas tienen la cuestión energética y cómo se repartirán los fondos que lleguen desde Nación. Esto último, desvelo de varios; incluso de la Provincia que mira de reojo la posibilidad de arribos de ATN a los intendentes que ya pasaron por Casa Rosada después del 10 de diciembre.

La conducción PJ, en duda. El oficialismo provincial aún no resolvió quién quedará al frente del bloque de intendentes. Después de la gestión de Torres, las alternativas van desde Martín Llaryora a Juan Manuel Llamosas (Río Cuarto), pasando por Ignacio García Aresca (San Francisco). Las elecciones en el sur provincial, sumado a la intención de no seguir centralizando en la Capital, le darían una luz de ventaja al riocuartense.

Por la mayoría abrumadora de municipios en manos del PJ, es una decisión que no obnubila a la mesa chica de Schiaretti. Algunos hasta le ponen una ficha a Marcos Torres, pero el hecho de ser hermano del ministro y estar al frente de su primera gestión, también le quita chances.