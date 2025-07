El nombre de Schiaretti reconfigura el armado libertario en Córdoba

La posibilidad de que el exgobernador Juan Schiaretti compita en las próximas elecciones legislativas de octubre, sacude al escenario político y redefine las candidaturas de todos los espacios. Su nombre, uno de los dirigentes con mejor imagen en la provincia, comenzó a sonar en las últimas semanas y pareció intensificarse en la reunión de los gobernadores de Región Centro de la semana pasada. No ahorraron elogios hacia el exgobernador por su trabajo en la provincia y por su postura a favor del interior productivo, del campo y de la industria, entre otros.

En las huestes de La Libertad Avanza tomaron nota y en una semana caliente, con fuertes cruces en torno a lo que fue el armado de listas bonaerenses, piensan modificar piezas, apuntando a dirigentes que tengan un mayor nivel de conocimiento para no dar ventajas en las urnas.

De esta manera, el abanico de opciones se amplió a nombres de peso y en el poroteo ya ganan terreno dirigentes que hasta hace no mucho tiempo estaban casi descartados por distintas razones.

Repasemos: Agustín Laje, es uno de los libertarios puros de mayor conocimiento. Su presencia en la reciente Derecha Fest consolida su posición en materia filosófica en el seno del movimiento y el fuerte apoyo que concita por parte de la derecha más conservadora. Sin embargo, el joven dirigente ha repetido más de una vez que está terminando un doctorado en España y no es este el turno electoral en el que se ve compitiendo.

Córdoba redibuja el Bv. San Juan: cambia el paisaje urbano con más verde, luz y espacios para caminar

Luis Juez, el senador tiene un lugar de alto protagonismo en la Cámara alta y hasta hace poco tiempo no veía con buenos ojos abandonar ese sitial, pero supo decir no hace mucho que si Schiaretti era candidato, él podría encabezar una boleta si se lo pedía el propio presidente Javier Milei, con quien guarda una amistad personal. Además, Juez no vería con malos ojos relegar de ese lugar a Rodrigo de Loredo, su principal competidor por representar a la oposición en los comicios del 2027.

El nombre de De Loredo también gana terreno con Schiaretti surcando el horizonte. El dirigente radical deberá superar algunas cuestiones internas en un espacio en el que muchos no ven con buenos ojos aliarse con quien supo ser un acérrimo crítico del centenario partido.

Hasta hace poco, los dirigentes locales no imaginaban compartir lista con De Loredo; sin embargo, un referente libertario resumió la postura que prima en este momento: “Necesitamos sumar dirigentes con conocimiento”.

Por último, a la compleja alquimia de nombres se sumó el de Gabriel Bornoroni. El actual jefe de bloque de Diputados de La Libertad Avanza es, sin duda, uno de los libertarios puros que mejor mide en la provincia. Para que el empresario estacionero pueda presentarse debería renunciar a su actual banca. Es una movida compleja pero que nadie descarta en este momento.

Nombres fuertes ante un escenario distinto para una elección de medio término.

En pugna

Estos no son los únicos. También se anotan Franco Mogetta, el exsecretario de Transporte, y Gonzalo Rocca, dirigente apoyado por Bornoroni. Por el lado de las mujeres, todo apunta a que la dirigente bullrichista Laura Rodríguez Machado ocupe el segundo lugar de la boleta. La disputa por el resto de los espacios tiene a varias anotadas en la compulsa: Evelin Barroso y Laura Soldano, del riñón de Gabriel Bornoroni, y Verónica Sikora quien busca ganarse un espacio apoyada por la diputada María Celeste Ponce.