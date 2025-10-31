El nuevo desarrollismo: inteligencia, sustentabilidad y modularidad, entre las principales tendencias

El desarrollismo inmobiliario atraviesa un punto de inflexión global. De un modelo basado en metros cuadrados y retornos financieros, el sector avanza hacia una lógica más tecnológica, sustentable y centrada en las personas. La combinación de inteligencia artificial, eficiencia energética y nuevos métodos constructivos redefine la forma en que se conciben las ciudades del futuro. Argentina, aunque con rezagos estructurales, no está ajena a este cambio: varias desarrolladoras locales observan con atención las tendencias internacionales más importantes.

Sustentabilidad: el nuevo estándar del valor inmobiliario

Según el informe “Green Real Estate: The Key Sustainability Trends for 2025” de la consultora GEP, más del 60 % de los nuevos desarrollos en Europa y América del Norte incluyen componentes de eficiencia energética o materiales reciclables. Las fachadas pasivas, los paneles solares integrados y los sistemas de reutilización de agua dejaron de ser “opciones premium” para convertirse en exigencias del mercado. La ecuación es simple: los edificios verdes consumen menos energía, reducen costos de mantenimiento y aumentan su valor de reventa.

Otra tendencia que gana fuerza es la construcción modular o prefabricada, una metodología que permite fabricar secciones completas de un edificio en planta industrial para luego ensamblarlas en el terreno. Según un estudio del portal especializado "Karmod", este sistema puede reducir los plazos de obra en un 40 % y los residuos en hasta un 60 %. En países como Suecia, China o Estados Unidos, la modularidad se consolidó como alternativa eficiente frente a los altos costos laborales. En Argentina, algunas empresas ya ensayan modelos híbridos combinando hormigón con estructuras livianas de steel framing.

Inteligencia artificial: decisiones basadas en datos

El uso de IA en desarrollismo crece de manera acelerada. El informe The Future of AI in Corporate Real Estate sostiene que los grandes desarrolladores globales ya utilizan algoritmos para elegir terrenos, proyectar rentabilidad, modelar layouts óptimos y hasta anticipar la demanda de viviendas. En mercados como Australia, plataformas como Property Sensor aplican IA para predecir tendencias y optimizar inversiones. La inteligencia artificial no reemplaza la intuición del desarrollador, pero sí puede llegar a transformarse en una aliada estratégica.

Reconversión urbana y bienestar: hacia ciudades más humanas e inteligentes

El teletrabajo y la crisis de los centros urbanos dieron origen a una nueva ola de proyectos: la reconversión de oficinas en viviendas o espacios de "coliving". Ciudades como Nueva York, Madrid y Londres impulsan incentivos para transformar edificios administrativos en desarrollos residenciales.

La adopción de sistemas BIM (Building Information Modeling), drones y escáneres 3D se está volviendo habitual en las obras más avanzadas. Estas herramientas permiten monitorear el ciclo

completo de un proyecto, desde el diseño hasta la operación, reduciendo fallas y sobrecostos.

A la par, crece el enfoque del bienestar como eje de diseño: más luz natural, ventilación cruzada, vegetación integrada y espacios comunes que fomentan la vida en comunidad. La arquitectura biofílica, que busca reconectar el hábitat humano con la naturaleza. Este tipo de arquitectura se basa en la conexión innata del ser humano con lo natural y busca crear entornos más saludables, productivos y felices al incorporar elementos como luz natural, plantas, agua, materiales y texturas naturales, y vistas al aire libre. Esta tendencia se está convirtiendo en otro de los símbolos actuales de valor inmobiliario.