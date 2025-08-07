El rugby mundial llega al Kempes: Córdoba lista para recibir a Los Pumas vs All Blacks

Por primera vez en la historia, Córdoba será sede del clásico entre Los Pumas y los All Blacks, un enfrentamiento de elite que se disputará el sábado 16 de agosto a las 18:10 en el estadio Mario Alberto Kempes. El partido forma parte de la primera fecha del Rugby Championship 2025 y marca el regreso del seleccionado argentino a la capital provincial después de más de una década.

Córdoba: Así se prepara el Kempes para recibir a Los Pumas y a los All Blacks

La presentación oficial del evento se realizó este miércoles en la sala de conferencias del Kempes, con la participación de autoridades provinciales, municipales y representantes del rugby argentino y cordobés. El acto marcó el inicio de una semana cargada de expectativa para el deporte local y nacional.

El encuentro entre Argentina y Nueva Zelanda generó una gran demanda de entradas y se espera un estadio colmado. Más de 200 periodistas de distintos países ya se acreditaron para cubrir el evento, que también será transmitido a más de 60 millones de espectadores en todo el mundo. Para ello, el Kempes fue especialmente adaptado para cumplir con los estándares internacionales que exige el rugby profesional.

Además del impacto deportivo, el evento promete un fuerte impulso económico para la ciudad y la provincia. "En todas las disciplinas, Córdoba empieza a ser, a nivel nacional, una sede importante. Tenemos el convencimiento de que es la mejor decisión como política de Estado, porque nos permite dinamizar la economía local, tanto de la ciudad como de los alrededores", explicó el ministro de Gobierno, Manuel Calvo.

Infraestructura, proyección y política de Estado

La elección de Córdoba como sede fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, la Unión Argentina de Rugby (UAR), la Unión Cordobesa de Rugby (UCR), la Municipalidad y la Agencia Córdoba Deportes. Agustín Calleri, titular del organismo, destacó: "El Polo Deportivo Kempes es un ejemplo de infraestructura y planificación que nos posiciona a nivel nacional e internacional".

En la misma línea, el vicepresidente de la UAR, Félix Páez Molina, subrayó la importancia del encuentro para el desarrollo del rugby formativo. "Creemos que el rugby de Córdoba puede crecer aún más a partir de estos encuentros. Hay que lograr que los chicos se acerquen al deporte, que vean que es sano, noble y formativo. Este tipo de eventos generan un impacto muy positivo en la comunidad y en el crecimiento de nuevos jugadores"​, sostuvo.

Como parte de las actividades previas al partido, este sábado 9 de agosto a las 14:30 se realizará un entrenamiento abierto de Los Pumas en el Kempes, con entrada libre y gratuita. Será una oportunidad para que los fanáticos puedan ver de cerca a los jugadores del seleccionado nacional. El ingreso será por la Platea Gasparini (Portón 4).

Otro dato relevante: seis jugadores cordobeses integran el plantel argentino.

Córdoba, plaza del rugby internacional

El último antecedente de Los Pumas en Córdoba fue en 2014, cuando cayeron ante Escocia por 21 a 19. En cuanto a los All Blacks, su historia en la ciudad es más extensa: jugaron en 1976 frente a un seleccionado del interior y en 1985 ante Los Dogos, en ambos casos con triunfos.