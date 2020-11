El sector turístico prepara su regreso, pero pide extensión del ATP y otros beneficios

En los próximos días el Gobierno de la Provincia pondrá fechas precisas a la vuelta del turismo en territorio cordobés y con ello regresarán a la actividad cientos de establecimientos y negocios vinculados al sector. Con todo, en reuniones entre el gobierno, la Agencia Córdoba Turismo y representantes del sector privado avanzaron en los lineamientos generales. Restan detalles, pero la agencia que preside Esteban Avilés remarcó que la propuesta del oficialismo provincial es que durante el mes que acaba de comenzar se avance en la flexibilización de las restricciones para los dueños de casas de veraneo; en diciembre se habilitaría la circulación interdepartamental para que pueda activarse el turismo doméstico provincial y finalmente desde enero se permitiría el ingreso a turistas de otras provincias y extranjeros. Cuando se habla de que ese cronograma aún se está negociando es porque la “contrapropuesta” del sector privado es que se habilite al turismo provincial no desde diciembre sino desde el 20 de noviembre. El jueves fue un día clave en ese sentido. En el Centro de Convenciones Córdoba, el vicegobernador Manuel Calvo y el presidente de la Agencia Córdoba Turismo se reunieron con autoridades de las distintas cámaras empresarias para concertar esos puntos centrales y, a la vez, dar una señal de avance del diálogo entre el ámbito público y privado.

Sobre los ejes de la reunión Federico Ricotini, al frente de la filial Córdoba de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), destacó que se trabajará con el protocolo que ya vienen usando los hoteles que alojan a personal esencial y del sistema sanitario, al que habrá que adaptar algunos detalles para las áreas y espacios comunes. “No vamos a tener una limitación en la capacidad de gente ni en el alojamiento, sí hay que limitar la circulación en los sectores de gastronomía, espacios comunes, o piscinas. Pero esos protocolos ya están”, explicó.

Malos pronósticos. Con el proceso de reapertura en marcha, al sector privado turístico hoy ya no lo desvela cuándo volver, sino cómo. En ese sentido, desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Córdoba señalaron a PERFIL CÓRDOBA que la previsión de nivel de ocupación que tienen para esta temporada es del 40% o menos. “Con suerte vamos a ocupar el 30% o 35%, no solo porque hay mucha gente con miedo, sino también porque se cayó el poder adquisitivo de la clase media, una de las más golpeadas por la crisis y la que mueve el turismo en Córdoba. Son personas que vienen de Capital Federal, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza. Una mala temporada este año va a ser un éxito”, confesó un ejecutivo de esa entidad.

Un nivel similar de ocupación esperan en la AHT, quienes miran con preocupación lo que está pasando donde el turismo ya volvió: “Hay niveles de ocupación del 20% en muchos países. El problema es que con el nivel de presión impositiva que tenemos acá, para poder sobrevivir tener que sí o sí llegar al 40%, si no no conviene abrir”, grafican los empresarios.

Temor por ATP. Hay otro aspecto central que preocupa a los dirigentes del turismo y es el vinculado a que se corten las redes de asistencia que se tejieron durante estos casi ocho meses de inactividad. El sector recibió algunos beneficios fiscales, un reencuadre en el cobro de la energía por parte de Epec (sobre lo consumido y no sobre lo contratado) y algunas líneas de crédito subsidiadas. Pero lo más importante es la ayuda para afrontar el pago de salarios vía ATP y que cubre cerca del 40%. Con la reapertura del sector, esa ayuda podría caer porque se otorga a quienes tengan una caída del 30% en las ventas. Y aunque no se corten, llegarían hasta diciembre, no hay garantías de que se extienda. Los hoteleros ya lo están planteando: “Los ATP deberían seguir asistiendo mientras dure la crisis del sector, y va a durar bastante más. Sacarlos sería acelerar lo que ha sido una catarata de cierres. En este punto no podemos afrontar una situación distinta a la que venimos enfrentando, tenemos una previsión de ocupación muy baja que no llega a cubrir los costos, sin los ATP no cierra la ecuación”, afirma Roberto Amengual, presidente de la AHT a nivel nacional y de la cadena hotelera Amerian.

La carta que jugarán los hoteleros será pedir que se prorroguen los ATP, posiblemente hasta junio de 2021: “Está la posibilidad de prorrogar la ley por 180 días, es algo que ya estamos motorizando”, confirmó Amengual. “Esa es la principal preocupación hoy, que el gobierno nos siga apoyando, porque por más que abramos en enero y febrero nadie tiene ni va a tener caja para soportar las deudas que se generaron todos estos meses”, completa Ricotini.