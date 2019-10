El sueño del pibe

por Hugo Caric

Con apenas 17 años, un puñado de partidos en la primera de Deportivo Atalaya y un pasaporte de la Unión Europea en trámite, Guido Licheri armó las valijas y se marchó a cumplir su sueño de ser futbolista profesional.

No lo pensó dos veces cuando se le ofrecieron. Ni siquiera reparó en las ocho semanas que le quedaban para terminar de cursar el secundario en el Colegio La Salle. ¿Su destino? Los Emiratos Árabes Unidos, donde firmó contrato hasta mayo próximo, con opción a dos temporadas más, en Al Ain, el equipo que el año pasado perdió la final del Mundial de Clubes ante Real Madrid.

“Es una oportunidad única en la vida y estoy súper agradecido”, dice el juvenil que hizo sus primeras armas en la Liga Intercolegial de Fútbol Infantil (Lifi), en el torneo de Canal 12 y en las inferiores de Lasallano.

“Soy Carlitos Tevez”

“Ser jugador de fútbol es una meta que me puse desde chiquito y nunca bajé los brazos para conseguirla”, sostiene Guido. Su mamá, Silvana, cuenta de aquellos comienzos: “Cada vez que hacía un gol se llevaba las manos a la cintura y decía ‘soy Carlitos Tevez’, porque es fanático de Boca”.

“Yo miraba a Tevez y también a otros grandes jugadores, como (Lionel) Messi y Cristiano Ronaldo, y pensaba ‘quiero ser como ellos´, y ahora estoy a punto de cumplir mi sueño”, refrenda el jugador.

“Es un delantero externo que puede moverse por derecha o por izquierda, rápido, desequilibrante cuando juega ´uno contra uno` y con muy buena definición”, cuenta Piero Foglia, el cazatalentos de Atalaya, club que milita en la Primera A de la Liga Cordobesa.

“Le estábamos gestionando los papeles para llevarlo a probar a Italia y justo me llamó el director deportivo de Al Ain, al que conozco porque en 2017 fuimos a jugar un torneo allá, para preguntarme si tenía un jugador de esas características para el equipo Sub 21 pero con proyección de primera”, cuenta Foglia.

Con el pie derecho

Guido es el sexto futbolista que se marcha al exterior directamente desde la entidad de barrio Argüello, sin escalas en algún “grande” de la provincia o del país. Su recomendación generó una expectativa que él mismo justificó apenas tuvo la chance de entrar a una cancha: en la primera práctica que hizo con la reserva de Al Ain le metió dos goles al equipo principal.

La mayoría de edad lo sorprendió en esta nueva experiencia, el pasado 28 de septiembre, y dos días más tarde firmó los papeles que lo acreditan como jugador del elenco más ganador de la Liga Árabe del Golfo.

“A pesar del calor y del idioma, me pude adaptar rápido. Los chicos son todos muy piolas y me ayudan un montón, y la gente del club está todo el tiempo pendiente de lo que necesite”, sostiene. “Aquí las instalaciones son un lujo y se juega un fútbol diferente, diría que más limpio”, puntualiza.

Siembra en el desierto

Al Ain está ubicada a 160 kilómetros de Dubai, la capital de Emiratos Árabes Unidos, y se la conoce como “La Ciudad de los Siete Oasis”.

Alojado en un hotel, donde en las horas que no son de entrenamiento reparte su tiempo entre el gimnasio, algún partido que pasan por TV y el contacto con familiares y amigos, Guido espera en breve recibir las visitas de Mariano, su papá, y de Lucio, su hermano menor y “fan” número uno.

“En esta ciudad no se habla mucho inglés y el árabe no se entiende ni a ganchos, pero me las arreglo como puedo”, apunta el atacante.

“No es fácil para nosotros pero como familia lo vamos a apoyar en lo que sea necesario para que pueda cumplir su sueño. Guido es un apasionado del fútbol desde siempre. Recuerdo que no iba las fiestas porque al otro día tenía que jugar y muchas veces se tenía que aguantar burlas por eso, pero a él no le importaba. Siempre tuvo mucha constancia y perseverancia”, resalta Silvana.

Desde más de 14 kilómetros de distancia, hablando con PERFIL CÓRDOBA, Guido envía un mensaje tranquilizador para su gente: “Estoy muy feliz, esperando que llegue el transfer para debutar en la Sub21 y con la ilusión de poder jugar pronto en primera”.

El Padre del Golfo

El apodo no es arbitrario: 31 campeonatos obtuvo Al Aín Football Club desde que fue fundado en 1968. El equipo es uno de los animadores de la Liga Árabe del Golfo y el año pasado jugó el Mundial de Clubes, donde eliminó sucesivamente a Wellington de Nueva Zelanda, Esperance de Túnez y River Plate, y perdió la final ante Real Madrid.

Su entrenador es el croata Zeljko Sopic, quien tuvo como antecesores, entre otros, al italiano Walter Zenga, los brasileños Tité y Toninho Cerezo, el uruguayo Jorge Fossati, el español Quique Sánchez Flores y el argentino Jorge Célico.

El club pertenece a la familia real de Abu Dhabi y allí jugaron los argentinos José Sand e Ignacio Scocco.