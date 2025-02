El traspaso de FAdeA de Nación a Provincia está listo para hacerse y solo restan detalles

Si se concretan algunos pendientes y se avanza en lo administrativo el traspaso de la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FAdeA) será una realidad. Fuentes que siguen de cerca las negociaciones entre la Nación, la empresa y la Provincia creen que, si se definen esos detalles que hacen al funcionamiento de la compañía y a los tiempos propios de un proceso así, el traspaso se concretará.

FAdeA está en la lista de empresas del Estado que la administración de Milei quiere privatizar o al menos sacarlas de su ámbito de injerencia. Por tratarse de una compañía que es un proveedor clave del Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea algunos funcionarios no ven con buenos ojos el traspaso de un “activo estratégico”. No obstante, en Nación quieren avanzar con el proceso y en Provincia quieren recibirla. Cabe recordar que esta semana se comunicó la decisión del cordobés Fernando Sibilla de dejar la presidencia de FAdeA, en disidencia con el rumbo -o falta de rumbo- que desde el Estado nacional se le daba a la empresa.

"No sorprende que haya pasado porque Milei ya lo había hecho en 2021 y 2022”

Funcionarios vinculados a la compañía creen que si hay un momento para activar el traspaso de Nación a Provincia es éste. Y argumentan que lejos de la estructura que tenía en épocas del kirchnerismo -cuando ostentaba más de 1600 empleados, baja productividad y gestiones investigadas- la empresa hoy está “más en línea”.

FAdeA comenzó al 2024 con 950 empleados y hoy cuenta con una planta de 720 trabajadores; los gremios acordaron firmas un nuevo convenio colectivo de trabajo que considera la productividad y tiene un déficit operativo que podría considerarse manejable para las finanzas de una provincia como Córdoba. El balance del 2024 de FAdeA aún no está presentado, pero estimaciones previas hablan de un rojo de US$ 10 millones. En 2023 la pérdida había sido de US$17 millones.

“Lo de FAdeA está más fácil que nunca, la empresa ya está reestructurada, tiene un nuevo convenio colectivo de trabajo, bajo 8 millones de dólares en costos y tiene menos empleados. Hoy está justa la fábrica para sacarla adelante, está livianita. Pero tiene que hacer una decisión política del accionista de hacerlo. Para lo que es el sector ese déficit es chico. Y si lo comparás con el déficit que tiene la Caja de Jubilaciones de Córdoba, que es de $20.000 millones todos los meses estos son 15 días”, explicó un funcionario que conoce de cerca el estado de las negociaciones.

Hombre clave

Mientras las partes siguen acercándose y las piezas se mueven es clave el trabajo que puede hacer Diego Chaher para aceitar el proceso de traspaso. Chaher es el actual responsable de la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado con la premisa básicamente de gestionar los procesos de privatización de empresas públicas que operan en el ámbito de la administración nacional. Entre las que se cuentan Aerolíneas Argentinas, Aysa, Arsat, los ferrocarriles, las empresas de medios, etc.

“En el caso de FAdeA está convencido de que el traspaso a la provincia de Córdoba es lo más cercano, lo más fácil de hacer y lo más transparente. Es más fácil un traspaso de Estado a Estado que de sector público a privado. Y él lo sabe y lo apoya. No es un proceso fácil, pero lo quieren hacer”, explica una fuente en FAdeA.

Qué falta

Lo que se defina a nivel Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado va en paralelo con lo que pueda rubricar Defensa. Y es que es clave para que FAdeA se encuentre operativa y con deuda manejable para hacerla atractiva -a la Provincia o a un privado-.

“Falta un poco de voluntad política para que avance este proceso. Y es algo que no es sólo con FAdeA. Como no es prioridad el gobierno avanza con otra cosa. FAdeA lo que necesita son nuevos contratos, con nuevos contratos se activa todo. Y los negocios están, Hay que activar contratos con el Estado nacional, Defensa por US$30 millones. Son dos cafés para lo que mueve esta industria”, remarcan desde la empresa.

En la misma línea de análisis se explica la importancia que tiene la Nación como cliente principal de la empresa: “La empresa tiene un componente de su estructura que se explica porque sostiene los sistemas aéreos, de armas, del Pampa y el Hércules de la Fuerza Aérea Argentina. Si FAdeA no mantiene el Pampa, ¿dónde se entrenan los pilotos para que después vuelen los F16? Necesariamente tienen que pasar por el sistema Pampa y eventualmente el Pampa es el que se utiliza para hacer la custodia del escudo norte. ¿O dónde se mantienen los Hércules que se usan para ayuda humanitaria y viajes a Marambio? Sí o sí la fábrica tiene que tener un componente de contratos con el Estado. Estamos a mediados de febrero y no hay contratos nuevos”, grafican en la empresa.

En 2024 sólo con contratos de mantenimiento y reparaciones para EMBRAER FAdeA facturó más de US$5 millones. Si esos contratos se renuevan, la proyección es que ese cliente deje unos US$8 millones este año.

Plan Panal

Las negociaciones entre FAdeA y El Panal ya tienen unos 6 meses y quienes las siguen insisten en que “está todo listo”. Según se conoce, con nuevos contratos para el Estado nacional el esquema de trabajo que piensa el gobierno de la provincia tiene algunos ejes ya definidos: mantener la estructura actual de profesionales, ingenieros y mecánicos con alto nivel de formación; derivar el management de la empresa a un directorio privado y profesional; no politizar la estructura de la compañía; salir a buscar no sólo nuevos negocios, sino también nuevos inversores para proyectos de largo plazo.

“Hay voluntad de hacerlo, la Provincia hizo todo lo que tenía que hacer, la Nación la quiere ceder, faltan algunas cuestiones, nuevos contratos. Pero, la negociación está casi toda cerrada. Hay que tener contratos genuinos para que no se convierta en una empresa a la que hay que fondear por que sí. Hay que tener una empresa estratégica porque lo necesita el país, salvo que no quieras tener Fuerza Aérea. Pero también tiene que ser eficiente con un modelo de negocios que no solo le venda al Estado nacional”, apunta un funcionario atento al traspaso que se cocina.