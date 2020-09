El valor de la preparación

Leonardo Felicia trabajó siete años en las divisiones inferiores de Belgrano. Hasta el año pasado, cuando, luego del descenso, el club de barrio Alberdi realizó una reestructuración en el organigrama de trabajo de la cantera. Pero no se quedó en la lamentación, a pesar de considerarlo “el momento más duro de mi carrera”. Optó por seguir capacitándose, mientras trabajaba en una farmacia. Y en plena pandemia lo convocaron para formar parte del cuerpo técnico de Juan Cruz Real en el América de Cali.

Con el elenco colombiano está participando de la Copa Libertadores y viviendo un sueño en uno de los clubes más grandes del continente.

“Antes de que salir de Belgrano en esa famosa reestructuración había invertido todo mis ahorros en abrir una farmacia. Al mes de abrirla, en Belgrano me dan la noticia. Fue el golpe más duro deportivamente que recibí”, comienza a relatar el ex jugador de Instituto y Talleres; y continúa: “Ahí vi quienes me querían en serio, confirmé el amor de mi señora, de mis hijos, de mis hermanos, de mis viejos, de Walter Ervitti, de Manu León, porque ellos estuvieron y me ayudaron. Entendí que Dios te da, te pone, te saca, él tiene el control, y si me estaba haciendo pasar ese momento era porque algo me quería enseñar”.

Así, Felicia usó ese tiempo para trabajar en la farmacia y buscar capacitarse, aprender, buscar información, leer libros, analizar partidos y demás. Y de pronto llegó un llamado que cambió el rumbo. “Un ex ayudante de campo de Marcelo Bielsa me recomendó con Juan Cruz Real. Él me llamo y me hizo miles de preguntas, y luego de hablar un par de veces me ofreció que sea su ayudante. Desde ahí comenzamos con charlas diarias”, le contó a PERFIL Córdoba desde la ciudad de Cali.

Como formador en el “Pirata” estuvo siete años. Primero entró para analizar rivales y hacía los informes para el plantel de Primera división. A su vez dirigió la Cuarta división que militaba en la Liga cordobesa; y, luego de unos años, pasó a dirigir Séptima división en AFA.

A propósito, Felicia resaltó: “Belgrano fue una gran escuela. Es real, hoy trabajo en el club más grande de Colombia y estoy apto para hacerlo por todo lo que aprendí en Belgrano. El nivel de profesionales que Belgrano tiene es de élite. Si estas enfocado y con hambre de aprender, cada día, cada charla en el vestuario, cara reunión, es un curso intensivo. Teníamos cambios de opinión diariamente. Este método es el mejor libro. Escuchar, discutir, reflexionar con grandes profesionales te capacita más que nada”.

- ¿Qué es lo que más te sorprendió de América de Cali?

- Su gente sin dudas. Hinchas del club encontrás en cualquier lugar que vas. Y después el grupo de profesionales que trabajan fijos. Un staff muy capacitado. Cada detalle se trata con detenimiento.

- Después de lo que te pasó en Belgrano, de quedarte sin trabajo de un día para el otro, ¿qué sentiste cuando te llamaron para ir a Colombia?

- Que Dios es fiel. Yo creía que tenía el control, que dominaba lo que vendría. Entonces le dio un golpe a mi ego y me dio a entender que el conocimiento humano es irrelevante para los planes de Dios. Por eso cuando apareció la oportunidad solo lloré y pedí perdón por mi gran incredulidad.

A LA CONQUISTA. En América de Cali Felicia está disputando la Copa Libertadores.

Fútbol activo a pesar del COVID-19

En Colombia se está jugando un torneo largo, en una continuidad del certamen que se venía disputando previa a la cuarentena global. Este fin de semana se disputará la décima fecha. Con Leonardo Felicia en el cuerpo técnico de Juan Cruz Real en América de Cali, disputaron un partido por la liga, dos por Supercopa y dos por Libertadores.

Mientras tanto, los casos de coronavirus continúan y sigue siendo un tema de preocupación en el pueblo colombiano. A propósito, el cordobés contó: “Aquí está muy difícil ese tema, lo bueno que existe mayor respeto por la bioseguridad”.

“A veces los cordobeses nos excusamos que no nos dan posibilidades. La élite te exige más que saber sólo de fútbol”

