El vocal del TSJ Luis Rubio responde a los rumores: “Me iré en 2027, después de que asuma el nuevo gobernador”

En declaraciones a Perfil CÓRDOBA, el vocal del Tribunal Superior de Justicia, Luis Rubio reiteró que no piensa renunciar para jubilarse. “Me iré en el 2027 después que se sepa quién es el gobernador electo en las próximas elecciones provinciales”, fue la respuesta a la consulta sobre los rumores que se reavivaron en los últimos días sobre la posible vacante que dejaría al retirarse.

Rubio aclaró que no es una posición nueva, que ya la sostuvo anteriormente en situaciones similares, donde hay quienes lo consideran fuera del máximo tribunal provincial.

Luego de esa afirmación, agregó: “Quizás ni siquiera sea en diciembre de 2027, sino en febrero, marzo o abril de 2028”; es decir, en los primeros meses de la futura nueva gestión.

El tono de la respuesta es desafiante. A lo que no le puso en palabras, pero es totalmente deducible, es la decisión de no generar una vacante inminente para que el gobernador Martín Llaryora designe a un funcionario, funcionaria o abogado de su estrecha confianza. Durante su gestión, asumió Jessica Valentini, quien fue funcionaria municipal mientras estuvo al frente de la gestión en el Palacio 6 de Julio.

Usinas de rumores

La versión sobre la inminente decisión de Rubio de jubilarse surgió de fuentes políticas de El Panal, sede del Gobierno provincial, y también sobrevoló los pasillos de Tribunales. Inmediatamente, hubo llamados telefónicos al protagonista de la noticia y una especie de “operativo clamor”, innecesario porque Rubio tiene decidido no dejar la vocalía del Alto Cuerpo.

El rumor incluyó, en esta ocasión, el nombre del posible reemplazante: el actual ministro de Justicia de la provincia, Julián López. Es un abogado 47 años, de aquilatada trayectoria política y fuertes vínculos con magistrados y funcionarios de la Justicia Provincial y Federal.

Hay que aclarar que no hay límites legales -si éticos- para que un funcionario del Ejecutivo en ejercicio pase de su cargo directo a una vocalía del TJS.

Hoy la discusión es abstracta porque la vacancia no se producirá, al menos por decisión de Rubio.

¿Intromisiones políticas?

En las breves y contundentes manifestaciones a este medio, Luis Rubio sumó otra afirmación.

“Es importante la independencia política del Tribunal Superior de todos los gobernadores. Puedo decir que ni (Ramón Bautista) Mestre -fue quien lo propuso para integrar el TSJ en 1998- ni (José Manuel) de la Sota, ni (Juan) Schiaretti jamás ejercieron presiones al TSJ”. La frase no incluyó al actual gobernador y la omisión pareció ser un mensaje en sí mismo.