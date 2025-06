En el cordobesismo celebran el desembarco de Mogetta en LLA Córdoba

No son pocas las voces en el cordobesismo que en estricto off dejan mostrar su buen humor (y sorpresa) cuando hablan del desembarco de Franco Mogetta en La Libertad Avanza Córdoba. Cuando todo parecía indicar que Gabriel Bornoroni era el “jefe indiscutido” de las tribus libertarias en este distrito, apareció el ex Secretario de Transporte del gobierno de Milei y la sensación de tranquilidad empezó a cambiar.

De hecho, en el cordobesismo hay cierta sorpresa por la disputa que se originó entre los dirigentes, inclusive mucho más después que se conociera una encuesta de Pulso Social que muestra que la LLA tiene un 40% de intención de voto de cara a octubre (como espacio político), duplicando al peronismo.

El dato que siguen de cerca desde el Panal es la tensión creciente entre Bornoroni y Mogetta, que no ocultan su incomodidad -inclusive cuando se tienen que mostrar juntos, como en la Bolsa de Comercio de Córdoba, cuando disertó Luis ‘Toto’ Caputo-. En ese desayuno Mogetta se sentó junto al ministro de Economía y luego posó con ‘Toto’. Bornoroni estuvo en la misma mesa.

La explicación que encuentran en el cordobesismo tiene que ver “con la desconfianza de los hermanos Milei, particularmente de Karina, de no permitir que nadie crezca demasiado, aún cuando Bornoroni sea la opción más potable para las elecciones del 2027”. La fuente cerró con una frase que pinta al gobierno libertario: “Esto se define en Buenos Aires. Acá, nadie va a decidir nada y menos sacar los pies del plato”.

Apuntan contra Ferrer

El alineamiento opositor encabezado por Ramón Mestre, junto a sus aliados alfonsinistas, judicializó la áspera interna de la UCR por las “elecciones internas”. Los ánimos de los opositores están caldeados por la nueva conducción partidaria que preside Marcos Ferrer, socio político de Rodrigo de Loredo.

El mestrismo disparó munición pesada contra el intendente de Río Tercero por manejarse con “una conducción cerrada”. La voz que se escuchó del núcleo Confluencia fue la de Lucas Cavallo, integrante del Comité Provincia por la oposición y apoderado del sector de Mestre.

El mestrista no ahorró críticas contra Ferrer, aunque su embate se leyó como un tiro por elevación a De Loredo. “Le ha quedado grande el saco para el presidente del partido”, lanzó. “Él tiene que cumplir la Carta Orgánica, pero la dilata, la demora”, cuestionó al aludir a la convocatoria a elecciones internas, de cara a las Legislativas nacionales del 26 de octubre.

Con Manzoni a la cabeza, jóvenes del PRO exploran posible alianza con LLA

“Está pretendiendo resolver todo vía Congreso, donde tiene la mayoría. Sí es así; si llega a esa instancia, no va a terminar bien”, se le escuchó decir a Cavallo, quien firmó las presentaciones por Confluencia que han sido presentadas ante el juez federal con competencia electoral Miguel Hugo Vaca Narvaja.

Cordobeses en ‘Primero La Patria’

Los peronistas K Gabriela Estévez y Federico Alesandri integran la nueva agrupación para contener a los compañeros "decepcionados" con la política tradicional. Desde Córdoba, la diputada nacional que responde a Cristina Kirchner aparece como una de las impulsoras de la corriente “Primero La Patria”.

La nueva agrupación, que busca la “construcción de complementariedad” con otras expresiones del peronismo, formalizó su inscripción al Partido Justicialista mediante una carta dirigida a su presidenta, en la cual manifiestan la necesidad de que el Estado “ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona”, una frase del expresidente Néstor Kirchner.

Dequino: "el crecimiento económico es la única salida política posible"

La corriente se propone forjar “una fuerza política potente” para hacer frente a las políticas del gobierno de Milei. En su llamado a la unidad, la agrupación envió un mensaje a la interna: “No es tiempo de discutir liderazgos, es tiempo de construir una fuerza política potente y federal”. “Un peronismo desunido implicará una derrota electoral que permitirá a Milei avanzar en la destrucción de conquistas sociales”, remarcó.

Entre los fundadores del espacio se encuentran el senador Sergio Uñac, los diputados Carlos Castagneto, Guillermo Snopek, Estévez, Gisela Marziotta, Blanca Osuna, Juan Pedrini y José Glinski, junto a dirigentes como Nicolás Trotta y el exdiputado Pablo Kosiner. “Y está integrado por una amplia representación federal”, se dijo.