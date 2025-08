En La Libertad Avanza, comienza la cuenta regresiva para definir candidatos

A menos de dos semanas de presentar la nómina de candidatos a diputados y a días de que se defina la política de alianzas, los principales referentes de La Libertad Avanza afinan el lápiz para decidir quiénes integrarán la lista oficialista en una de las provincias que, se presume, más afines al presidente.

En las últimas horas hubo encuentros importantes. El pasado jueves, en la sede de la Federación de Expendedores de Combustibles, se produjo una reunión cumbre entre Gabriel Bornoroni, jefe de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, y el senador Luis Juez, quien mantiene una amistad personal con el presidente Javier Milei y que en algún momento sonó como posible número uno.

A pesar del peso específico de ambos dirigentes, nunca se habían reunido a solas. El encuentro permitió acercar posiciones ya que, si bien nunca hubo un cruce de declaraciones, siempre existieron miradas de reojo entre ambos.

En esa reunión, donde Bornoroni jugó de local, pareció haber varias definiciones. Tal vez la principal fue que, en principio, Juez no participará de manera activa en esta elección. Salvo que ocurra algo de extrema trascendencia, como un pedido inexcusable por parte del Presidente o de su hermana, Juez dejará pasar esta oportunidad.

"No ve con buenos ojos ser candidato siempre", expresó un dirigente juecista "paladar negro". Y agregó: "Eso no quiere decir que no participemos, pero nuestra cabeza está en el 2027. Al punto que el lunes después de las elecciones a diputado, largamos nuestra campaña a gobernador. No nos va a volver a pasar que perdamos ocho meses esperando que se defina otro candidato de nuestro espacio".

Esta semana, Juez se encontrará con Karina Milei en Buenos Aires, en días clave en los que se terminarán de definir a los candidatos en Córdoba. En este momento, los nombres que suenan con más fuerza para el primer lugar de la boleta son el propio Bornoroni y Agustín Laje, uno de los máximos exponentes de la derecha en el país, quien no oculta que prefiere saltar este turno electoral.

Sikora, expectante

No fue la única reunión que Bornoroni tuvo esta semana. También se encontró con otra dirigente que busca un lugar en la lista: Verónica Sikora, con quien dialogó sobre las expectativas de cada uno. Sobre este punto, las definiciones se hacen esperar y ambos coinciden en que la decisión final llegará desde Buenos Aires, de la mano de “el Jefe”, Karina Milei.

A favor de Sikora, esta semana intercambió mensajes con el propio presidente Javier Milei, con quien mantiene un gran vínculo.

El nombre de Schiaretti reconfigura el armado libertario en Córdoba

¿Y De Loredo?

Los armadores de LLA siguen de cerca todo lo que ocurre en el radicalismo. La decisión del juez federal con competencia electoral, Miguel Hugo Vaca Narvaja, de convocar a elecciones par tidar ias profundiza grietas internas que "no le convienen a nadie". "No podemos comprarnos ese quilombo. Ya tenemos nuestros temas que resolver como para sumar problemas ajenos", resumió un libertario. Esto alejaría la posibilidad de una alianza con el partido boina blanca. Entonces, ¿cuáles son las opciones que siguen sobre la mesa para el diputado Rodrigo de Loredo? Se barajó la posibilidad de que ocupe el tercer lugar de la lista. “No le dimos el uno ni a Cornejo, que es gobernador; no lo vamos a entregar en Córdoba”, agregó la misma fuente libertaria.

El tercer lugar no parece ser una opción atractiva para De Loredo. Dirigentes cercanos al diputado consideran que en la campaña quedaría relegado por quienes se ubiquen en los primeros dos lugares.

Sin embargo, en la balanza no deja de tener fuerza la idea de que ese tercer casillero prácticamente le asegura una banca necesaria pensando en el 2027. No será una decisión fácil y, por ahora, ni las personas más cercanas al diputado se animan a descartar nada (ver página 6). Mientras tanto, en la mesa chica de Generación X, se diagraman opciones de un armado junto al vecinalismo de Aurelio García Elorrio y al PRO, que también atraviesa una complejísima situación interna.