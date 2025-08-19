En Talleres hay preocupación al ver la zona del descenso

De ser un año soñado, a un ser un año complicadísimo. La peor temporada desde que Andrés Fassi es el presidente del club. Ver lo que ha acontecido en los últimos meses con el ir y venir de los técnicos, con la partida de jugadores, con la escasa llegada de refuerzos, con las flojas actuaciones de gran parte de los futbolistas, con los cambios constantes de sistemas y estrategias de juego, decisiones… decisiones. Imposible de creer hace un año atrás esta situación en Barrio Jardín. Y así como este relato inicia con cierto caos de estructura en sus oraciones, así parece ser lo que ocurre por estas horas en el mundo Albiazul. Pero todo se agrava cuando se observa la tabla anual de Primera división.

“Estoy encima del presidente para que traiga un nueve”, lanzó ayer el técnico Carlos Tevez en conferencia de prensa, luego de la igualdad sin goles de Talleres ante San Martín de San Juan. Un pedido que deja las gargantas rojas a los hinchas del ‘Matador’. Hasta fin de mes tiene tiempo de traer ese delantero.

La roja a Marcelo Bielsa en un Instituto-Talleres

Talleres no pudo romper el cero ante los sanjuaninos y empató el estadio Mario Alberto Kempes, en un partido condicionado por la lluvia y por la urgencia de ambos equipos de sumar tres puntos. Quedan once partidos y hay preocupación.

El conjunto cordobés atraviesa un presente crítico: ganó apenas uno de los últimos nueve encuentros y acumula cinco juegos sin victorias en condición de local. En la tabla anual ocupa el puesto 28, con la permanencia cada vez más comprometida y en disputa directa con Aldosivi y el propio San Martín.

Anoche, el final del encuentro estuvo marcado por el malestar de los hinchas, que respondieron con silbidos y cánticos de desaprobación hacia el plantel.

Carlos Tevez intentó transmitir calma, aunque reconoció la falta de eficacia: “Creamos situaciones, pero no concretamos. Eso pesa más en la situación en la que estamos. Igual confío en que este equipo lo va a revertir”.

En tanto, el capitán Guido Herrera fue más crudo: “Pareció una derrota. Fue un empate que no suma. Lógicamente que se ve como una derrota. Lo que significa el momento en el que estamos. Hoy generamos varias situaciones de gol. Lamentablemente lo que yo diga no va a servir ni va a tapar nada. Entonces hay que ser conscientes de que estamos en un momento delicado, pero que es parte y hay que afrontarlo. No hay que esquivarle. Por eso estoy acá. Hay que creer, tener personalidad, coraje y templanza. Es saber que es parte del camino”.

Fassi, un entrenador entre bambalinas

¿Cómo está la situación?

Hoy San Martin de San Juan estaría descendiendo por los promedios; mientras que, por la tabla anual, Talleres debería jugar un desempate ante Aldosivi. El sábado el elenco que conduce Tevez visitará al Atlético Tucumán: urge una victoria.

El clima en el Kempes refleja la preocupación de los hinchas: Talleres está contra las cuerdas en la lucha por no descender. “Pienso que este equipo lo va a revertir y va a pelear. Hay que seguir insistiendo con la idea que venimos proponiendo”, enfatizó Tevez.