La roja a Marcelo Bielsa en un Instituto-Talleres

La fotografía principal de la crónica del diario Los Principios muestra a Humberto Rafael Bravo que está por salir a festejar su segundo gol, luego de recibir un gran pase del ‘Hacha’ Ludueña y definir bajo y esquinado ante la salida de Jorge Manzanares. En la imagen, también, se ve al arquero tirado en el suelo. Pero el que aparece en gran porcentaje es el marcador central albirrojo corriendo –lleno de impotencia– tras la pelota que está entrando a la red. Ese muchacho joven, de abundante cabellera, es nada más y nada menos que Marcelo Bielsa.

Esa imagen que pocos recuerdan, más allá de que el estadio mostró un muy buen marco de público, sucedió el 3 de abril de 1977, con motivo de la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Cordobesa, cuando se enfrentaron Instituto y Talleres en el estadio de Alta Córdoba. Fue victoria de los ‘Matadores’ por 2-0, con un doblete del ‘Tigre’ Bravo.

En la actualidad, Marcelo Bielsa es uno de los técnicos más renombrados a nivel mundial, que ha dejado un legado y una escuela que trascendió fronteras. Pero en aquel entonces era un pibe que hacia un año había debutado en Newell’s y tras un partido ante Talleres, los dirigentes de Instituto lo trajeron a Córdoba como una apuesta a futuro. El técnico Gualberto Mugione comenzó poniéndolo de titular y por eso alcanzó a jugar este clásico por la liga local.

Pero no le fue nada bien. Ni en este partido, ni en su periplo por Alta Córdoba.

Su debut con la casaca ‘gloriosa’ fue el 13 de febrero de ese año, en un juego amistoso ante Atlético Paraná. Fue con triunfo 2-0 y todo parecía que esta joven promesa exponía argumentos para augurarle un buen andar en Córdoba. Pero ya en su segundo juego, empezaron a aparecer algunos sinsabores: ante Godoy Cruz, por la Copa Hermandad, le atajaron un penal.

El día que ‘Cachi’ Zelaya le ganó a la Roma de Caniggia

Aquella falta en el clásico

Pero volvamos al partido de esta historia: el clásico Instituto-Talleres de ese otoño del ’77. En la previa había mucha expectativa por este juego. “Una de las mejores fechas del Torneo Apertura de la Liga Cordobesa se cumplirá hoy, en ocasión de disputarse la tercera jornada de este alicaído certamen. Por capricho del fixture y por posiciones que ocupan los equipos, los partidos a cumplirse esta tarde alcanzan ribetes de sumo interés. El epicentro estará en Alta Córdoba, donde los dueños de casa serán anfitriones del campeón de las últimas temporadas”, anunciaba ‘Los Principios’. Sin embargo, el juego no cumplió con las expectativas. Las crónicas dicen que fue de juego escaso, con poco brillo, ordinario, sin muchas emociones y que Talleres ganó porque supo aprovechar sus oportunidades con Bravo encendido. Incluso, el arbitraje fue flojo. La puntuación al árbitro Luis Alberto Márquez fue ¡2 puntos! Y Bielsa fue uno de los que tuvo que pagar con los platos rotos de esa actuación.

Cuando el juego ya estaba 0-2 abajo para los locales, al ‘Loco’, que por entonces le decían ‘Cabezón’, se le fue la pierna y a los 20 minutos del segundo tiempo recibió la tarjeta roja “por juego brusco”.

Ese día la ‘Gloria’ formó con: Manzanares; Eduardo Anelli, Bielsa, Miguel Rodríguez y Juan Carlos Fernández; Carlos Picerni, Marcelo Fredes y Salvador Mastrosinone; Danguise, Cano y Soto. Por su parte, el ‘Matador’ alineó a: Oscar Quiroga; Eduardo Astudillo, Luis Galván, Binello y Víctor Carlomagno; Juan Cabrera, Miguel Oviedo y Luis Ludueña; Bocanelli, Bravo y Alderete. El diario La Voz del interior calificó con 4 la actuación de Bielsa en ese juego.

El regreso de Belgrano a Alberdi en el ’97, con Scaloni, Aimar y Samuel

No le fue bien a Bielsa en Córdoba

SEMBLANTE. Bielsa futbolista en Alta Córdoba.

A Instituto le fue mal en ese torneo Apertura de la Liga Cordobesa, ubicándose octavo en tabla de posiciones de un torneo donde participaron 10 equipos. En el libro ‘La vida por el fútbol’, escrito por Román Iucht, cuenta que la idea del rosarino al venir a la ‘Gloria’ fue para encontrar rodaje para regresar luego a la ‘Lepra’, pero las cosas no salieron como se las imagino y dejó ver su disconformismo por la supuesta poca exigencia que había en los entrenamientos.

“Amante de la perfección y del trabajo riguroso cuestionaba permanentemente los trabajos que se llevaban adelante”, dice el libro, donde también referencia que objetó el uso del cuarteto para acompañar algunos trabajos que daba el preparador físico. El ‘Loco’ –hijo de Lida Silvia Rosa Caldera, cordobesa de Morteros– no disimulaba su fastidio. Cuenta que se encerraba en el departamento del 7° G, que le había dado el club en la calle 27 de abril al 260, y escuchaba los tangos que tanto le gustaban o leía algún que otro libro de Herman Hesse, Jorge Luis Borges o Fiódor Dostoyevski.

Luego el secuestro y detención clandestina de su hermano Rafael, en junio, provocó el final precipitado de la estadía de Bielsa en Instituto. Su último partido fue el 12 de junio, en un empate 2-2 ante Racing de Córdoba, en el Monumental.

DIRECCIÓN. En el séptimo piso de ese edificio vivió en 1977 el ‘Loco’ Bielsa.

Posteriormente rescindió su contrato. En total, jugó 16 partidos con la casaca albirroja. Su paso no fue importante. Incluso, a su profesión como futbolista le quedaba poco. En ese 1977 no jugó más, y recién tuvo un juego oficial el 16 de julio de 1978, entrando en el segundo tiempo de un partido de Newell’s ante Gimnasia La Plata.

En 1979 jugó el Argentino C con Argentino de Rosario y al terminar ese torneo se retiró del fútbol como futbolista. Luego llegaría su increíble historia como director técnico, con la cual cosechó elogios en todo el mundo y que, si no fuera por ese reconocimiento, quizás nadie recordaría su paso como futbolista de Instituto y hoy tampoco estaríamos haciendo esta reseña sobre aquella vez que Bielsa fue expulsado en un clásico Instituto-Talleres.

ACTUALIDAD. Bielsa hoy es el técnico de la Selección de Uruguay. Es uno de los entrenadores más influyentes del mundo.

Amy Fleurilus sobrevivió a un terremoto y hoy sueña con debutar en Belgrano