Entre los clubes de Córdoba, Instituto saca ventaja en el mercado de pases

A pocos días de que se encendiera el semáforo de largada del nuevo año, Instituto lidera la carrera por el rearmado de los planteles para la Liga Profesional 2026 entre los cuatro clubes que, en un escenario inédito, representarán al fútbol cordobés en la máxima divisional de la AFA.

A la contratación del ex delantero de Belgrano Franco Jara, el primer golpe de escena en el mercado de pases local, ´La Gloria’ sumó otros seis nombres en el recambio de calendario. Los elegidos fueron el arquero Lautaro Maldonado, los defensores Diego Sosa, Iván Erquiaga y Jonathan Galván, y los mediocampistas Franco Moyano y Gustavo Abregú.

La directiva albirroja hace gestiones para sumar más caras nuevas antes del inicio del Torneo Apertura, previsto para el último fin de semana de enero, teniendo en cuenta los requerimientos del DT Daniel Oldrá y la necesidad de compensar la decena de bajas que tuvo en su plantel profesional.

EL NUEVO PIRATA. Alcídes Benítez, el lateral que llega desde Guaraní de Paraguay para suplir las bajas de Gabriel Compagnucci y Elías López. /// CEDOC PERFIL

Más remolón en el movimiento de fichajes, Belgrano recién presentó a su primera incorporación el viernes pasado. Se trata de Alcídes Benítez, lateral derecho proveniente de Guaraní de Paraguay, por cuyo 50% del pase se desembolsaron alrededor de US$ 500.000. Resuelto el reemplazo de Gabriel Compagnucci y Elías López, dos de los jugadores que emigraron en el actual receso, El Pirata se enfoca en buscar alternativa para el mediocampo, con el regreso de Emiliano Rigoni como objetivo de máxima.

El volante de Colonia Caroya, un viejo conocido del entrenador Ricardo Zielinski, tiene el pase en su poder tras rescindir con Sao Paulo de Brasil, último destino futbolístico luego de su salida del Pirata en 2015 y sus actuaciones en Independiente, Zenit de Rusia, Atalanta y Sampdoria de Italia, Elche de España, Austin FC de Estados Unidos y León de México.

OCHO TÍTULOS EN JUEGO

Belgrano, Talleres, Instituto y Estudiantes de Río Cuarto competirán por ocho títulos en la temporada 2026.

Los cuatro equipos cordobeses disputarán el Torneo Apertura, la Copa Argentina y el Torneo Clausura, y tendrán la chance de dar otras cinco vueltas olímpicas por sus desempeños en el presente año.

Además de los campeones de aquellos tres certámenes, el calendario de la Liga Profesional de Fútbol reserva cinco estrellas más.

Las otras competencias que otorgarán ese galardón serán el Campeonato de Liga (equipo con más puntos en la Tabla Anual), el Trofeo de Campeones (se dirime entre los ganadores del Apertura y del Clausura), la Supercopa Argentina (vencedor Trofeo de Campeones vs. campeón de Copa Argentina), la Supercopa Internacional (ganador Trofeo de Campeones vs. Campeón de Liga); y la Recopa de Campeones (triangular entre vencedores de Copa Argentina, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional).

Por el lado de Talleres, el retorno del atacante Bruno Barticciotto, luego de su participación en la Liga MX con la casaca de Santos Laguna, es la única novedad en materia de incorporaciones, a tres semanas del debut oficial. En el conjunto albiazul, la ausencia de caras nuevas contrasta con un masivo éxodo de jugadores y con una sucesión de negociaciones y rumores que presagian la posibilidad de más bajas en el plantel que dirige Carlos Tevez, incluido el arquero y capitán Guido Herrera, en gestiones con Inter Miami.

Pablo Ferreira, volante central que el año pasado volvió a Deportivo Morón tras una experiencia en Jedinstvo Beograd de Serbia, es uno de los nombres que sonó con más insistencia por barrio Jardín en las últimas semanas.

VÍA MÉXICO. Bruno Barticciotto volvió a Talleres luego de su experiencia en la Liga MX con la camiseta de Santos Laguna. /// PRENSA TALLERES

Estudiantes, flamante integrante de la Liga Profesional, ya anunció la incorporación de seis futbolistas, y va por más. Al elenco que conduce Iván Delfino llegaron cinco defensores (Ezequiel Forclaz, Nicolás Morro, Fernando Bersano, Tomás Olmos y Tobías Ostchega) y el mediocampista Francisco Romero. El atacante Renzo Reynaga volvió de su préstamo en Gimnasia y Tiro de Salta, y están avanzadas las gestiones por el volante Tiago Cravero (Belgrano). En el ‘León’ suenan como posibles refuerzos el arquero Axel Werner (Rosario Central), los mediocampistas Gerónimo Heredia y Ulises Sánchez (Belgrano), y el delantero Nicolás Orsini (Boca).

PASADO Y PRESENTE CELESTE. Tobías Ostchega se desvinculó de Belgrano y acordó su incorporación a Estudiantes de Río Cuarto. /// PRENSA BELGRANO

BELGRANO

Altas: Alcídes Benítez (Guaraní, Paraguay).

Bajas: Franco Jara (Instituto); Franco Rami (Ñublense, Chile); Jeremías Lucco (Universidad de Concepción, Chile); Facundo Lencioni (Gimnasia de Mendoza); Lucas Bernabeu (Central Córdoba); Tobías Ostchega (Estudiantes de Río Cuarto); Gabriel Compagnucci (Atlético Tucumán); Agustín Baldi (Tristán Suárez); Francisco Facello (Chacarita); Elías López; Facundo Quignón; Lucas Menossi.

DT: Ricardo Zielinski.

ESTUDIANTES

Altas: Ezequiel Forclaz (Tigre); Nicolás Morro (San Telmo); Fernando Bersano (Asociación Deportiva Tarma, Perú); Tomás Olmos (Talleres); Tobías Ostchega (Belgrano); Francisco Romero (Deportes Limache, Chile); Renzo Reynaga (Gimnasia y Tiro de Salta).

Bajas: Brian Olivera (Racing de Nueva Italia); Lucas Angelini (Temperley); Álvaro Cuello (Chacarita); Fabio Vázquez; Agustín Fontana; Saúl Nelle; Facundo Cobos.

DT: Iván Delfino.

INSTITUTO

Altas: Lautaro Maldonado (Midland); Franco Jara (Belgrano); Jonathan Galván (Argentinos Juniors); Franco Moyano (Talleres); Diego Sosa (Tigre); Iván Erquiaga (FK Auda, Letonia); Gustavo Abregú (San Martín de Tucumán); Giuliano Cerato (Aldosivi); Agustín Massaccesi (Defensores de Belgrano).

Bajas: Lucas Rodríguez (Aldosivi); Juan Franco (Gimnasia de Mendoza), Nicolás Watson (Deportivo Riestra); Jonathan Dellarossa (Defensores de Belgrano); Franco Díaz (Vélez); Emanuel Beltrán (Boston River, Uruguay); Joaquín Papaleo (Gimnasia y Tiro de Salta); Nicolás Zalazar (Colón); Francis Mac Allister (Argentinos Juniors); Stéfano Moreyra (Independiente Rivadavia); Elías Pereyra.

DT: Daniel Oldrá.

TALLERES

Altas: Bruno Barticciotto (Santos Laguna, México).

Bajas: Javier Burrai (Sarmiento); Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense, Brasil); Rubén Botta (Defensa y Justicia); Federico Girotti (Alianza Lima, Perú); Emanuel Reynoso (Deportivo Cali, Colombia); Joaquín Mosqueira y José David Romero (Tigre); Nahuel Bustos (Independiente Santa Fe, Colombia); Franco Saavedra (Gimnasia de Mendoza); Franco Moyano (Instituto); Luciano Viano (Racing de Nueva Italia).

DT: Carlos Tevez.