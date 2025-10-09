Entrenamiento Nube vuelve a Córdoba: una jornada de capacitación gratuita para emprendedores

Comprometidos con el crecimiento del ecosistema emprendedor argentino, Tiendanube, en alianza con el programa Córdoba Emprendedora del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de la provincia, regresa a Córdoba con una nueva edición presencial de Entrenamiento Nube. El evento, de acceso gratuito con previa inscripción, se llevará a cabo el miércoles 15 de octubre a partir de las 09 AM en el Quorum Córdoba Hotel (Av. La Voz del Interior 7000).

Durante una mañana, se espera que más de 1.000 personas estén presentes en esta jornada de capacitación para aprender estrategias digitales y herramientas prácticas para potenciar sus emprendimientos, que van desde el uso las soluciones de Tiendanube, recomendaciones para vender a través de redes sociales, automatización de marketing, inteligencia artificial aplicada al e-commerce, Meta Ads y mucho más.

"La capacitación es un eje transversal para Córdoba Emprendedora. Desde el inicio nos propusimos acompañar y diseñar estrategias junto a distintos sectores que realmente ayuden a crecer a las y los emprendedores. Con Tiendanube ya creamos una gran red de acción y sabemos que se trata de formaciones de calidad, que permitirán profesionalizar los emprendimientos de nuestra gente que quiere salir adelante de la mano de su trabajo", señaló Laura Jure, ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de Córdoba.

"Córdoba se destaca como un hub emprendedor con un gran talento local y una red de PyMEs que buscan crecer y aprovechar al máximo las oportunidades del ecosistema digital. En estos tres años, Entrenamiento Nube ya capacitó a más de 30.000 personas, lo que refuerza nuestro compromiso con la formación continua y el impulso de cada vez más negocios de todo el país. A través de esta iniciativa buscamos inspirar y empoderar a quienes desean convertir sus ideas en negocios concretos, conectándolos con herramientas, recursos y aprendizajes prácticos que potencien su creatividad, amplíen su alcance y generen un impacto positivo en la comunidad emprendedora de la provincia", señaló Franco Radavero, Gerente General de Tiendanube Argentina.

La agenda del evento - que tiene una duración aproximada de 3 horas - está dividida en cinco bloques de contenido:

- Bloque 1 . Cómo aprovechar tu Tiendanube al máximo. Patricio Casella, experto en e-commerce de Tiendanube, ahondará en las herramientas de la plataforma para gestionar y potenciar un negocio, desde la creación de la tienda hasta la integración de soluciones que permiten vender más y brindar una experiencia de compra memorable, tanto para principiantes como para quienes buscan escalar su proyecto.

. Cómo aprovechar tu Tiendanube al máximo. Patricio Casella, experto en e-commerce de Tiendanube, ahondará en las herramientas de la plataforma para gestionar y potenciar un negocio, desde la creación de la tienda hasta la integración de soluciones que permiten vender más y brindar una experiencia de compra memorable, tanto para principiantes como para quienes buscan escalar su proyecto. - Bloque 2 . Conversaciones que venden: e-mail marketing y chat con IA en tu negocio. Pedro Ballesteros Vianna, Product Marketing Manager en Tiendanube, y Tomás Cáceres Berdini, Lider de operaciones de Chat Nube, abordarán las ventajas del email marketing automatizado y el chat impulsado por inteligencia artificial para mejorar la experiencia de compra y aumentar la conversión.

. Conversaciones que venden: en tu negocio. Pedro Ballesteros Vianna, Product Marketing Manager en Tiendanube, y Tomás Cáceres Berdini, Lider de operaciones de Chat Nube, abordarán las ventajas del email marketing automatizado y el chat impulsado por inteligencia artificial para mejorar la experiencia de compra y aumentar la conversión. - Bloque 3 . Dominá TikTok sin miedo: creá contenido que vende. TikTok se consolidó como un canal clave para que las marcas conecten con su audiencia, muestren sus productos y vendan de manera efectiva; en esta charla, Alan Ramón Sucari, CEO de Agencia Adamas, demostrará cómo usarlo de forma simple y accesible para potenciar un negocio.

. Dominá sin miedo: creá contenido que vende. TikTok se consolidó como un canal clave para que las marcas conecten con su audiencia, muestren sus productos y vendan de manera efectiva; en esta charla, Alan Ramón Sucari, CEO de Agencia Adamas, demostrará cómo usarlo de forma simple y accesible para potenciar un negocio. - Bloque 4 . Del clic a la compra: creá campañas ganadoras con Meta Ads. Gustavo Nardi, Licenciado en Marketing y Fundador de la academia Desnudando el Marketing, explicará cómo crear campañas efectivas en Instagram y Facebook, abordando segmentación, objetivos, creatividades y métricas, con consejos prácticos para marcas pequeñas y ajustes clave para mejorar resultados.

. Del clic a la compra: creá campañas ganadoras con Meta Ads. Gustavo Nardi, Licenciado en Marketing y Fundador de la academia Desnudando el Marketing, explicará cómo crear campañas efectivas en Instagram y Facebook, abordando segmentación, objetivos, creatividades y métricas, con consejos prácticos para marcas pequeñas y ajustes clave para mejorar resultados. - Bloque 5. Lo que aprendí vendiendo: casos de éxito locales. Las marcas toman el control del último segmento del evento para dar a conocer el impacto del comercio electrónico en primera persona. El panel está conformado por Eugenia Casadio, fundadora de Clea Sports, negocio de indumentaria deportiva; Andrea Privitera, fundadora de Faustina, tienda de muebles y decoración del hogar; y Agostina Leiva, fundadora de Doménica Bags, marca de carteras y accesorios de vestir.

La participación en Entrenamiento Nube es gratuita, con cupos limitados, y requiere inscripción previa a través del siguiente enlace.