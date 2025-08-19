"Esperaba un posicionamiento más firme": De la Sota cuestionó la postura provincial ante la Nación

Horas después del cierre de listas para las elecciones legislativas del próximo octubre, Natalia de la Sota, quien busca renovar su banca encabezando su propio espacio por afuera del oficialismo provincial, marcó distancias con el cordobesismo al cuestionar la falta de una posición más firme en defensa de los intereses cordobeses frente a las políticas del gobierno nacional.

En una entrevista radial con el programa Última Pregunta de Radio Continental Córdoba, la hija del exgobernador José Manuel de la Sota explicó los motivos que la llevaron a competir por fuera del peronismo oficialista provincial.

"Desde el día uno nos encontramos con respeto, pero nos encontramos en posiciones distintas respecto a nuestra mirada sobre el gobierno nacional, sobre la política económica, social y el modelo de estado que Javier Milei plantea", señaló.

La dirigente peronista expresó su decepción por lo que considera una defensa insuficiente de Córdoba. "Esperaba sinceramente un posicionamiento más firme en defensa de Córdoba y de los cordobeses", afirmó, y agregó que "creo que a Córdoba se le ha hecho muchísimo daño".

Carolina Basualdo cuestionó el centralismo y advirtió: “Necesitamos equilibrio fiscal con la gente adentro”

Autocrítica al peronismo y defensa del apellido

La diputada reconoció haber sufrido "la decepción que sufrió el 44% de la población" que votó a Alberto Fernández, calificando su gestión como "un gobierno fallido". En este sentido, planteó la necesidad de renovación del justicialismo: "Tendrá que repensarse, tendrá que dar lugar a nuevas generaciones, a nuevos representantes y fundamentalmente empezar a pensar en que la gente necesita respuestas concretas".

Ante las críticas por pertenecer a la denominada "casta política", De la Sota respondió con firmeza: "Tengo que decir con orgullo que soy hija de De la Sota. Es más, y para darles más argumentos todavía, soy nieta de Arturo Zanichelli, que fue gobernador de Córdoba también".

La candidata defendió la importancia de la coherencia política por encima de las etiquetas. "Lo que me preocupa es que la gente tiene que mirar en lo que uno dice, en lo que uno cree, en lo que uno transmite. Y que, si la coherencia va a volver a ser un valor o no, más allá de casta o no casta", concluyó.

Miguel Siciliano: "Creo que podemos ganar estas elecciones"

Propuestas concretas para sectores afectados

De la Sota detalló tres ejes centrales de su propuesta legislativa en caso de resultar electa. "Vamos a insistir con las políticas y con proyectos que tengan que ver con la recuperación de las pymes", explicó, mencionando un proyecto de recapitalización para el sector que "está sufriendo terriblemente" por el modelo de importación.

La candidata también prometió proyectos específicos para los jóvenes y medidas para "recuperar como corresponde" el esquema jubilatorio, además de focalizar en "el espacio de la discapacidad" como uno de sus ejes principales.

"Defendamos Córdoba es defender al cordobés que se toma el colectivo y hoy paga 1580 pesos, al que va al súper y tiene que fiar o financiar sus alimentos, al cordobés que tiene un hijo, un hermano, un papá con discapacidad", definió la legisladora sobre su espacio político.

La lista de Defendamos Córdoba está encabezada por De la Sota y cuenta con referentes académicos, sociales y gremiales, incluyendo al exrector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Marcelo Ruiz, en el segundo lugar.