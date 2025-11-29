Estudiantes de Río Cuarto, un León que quiere hacer escuchar su rugido en la Liga Profesional

¿Será la vencida? Después de dos intentos que resultaron fallidos, en el campeonato Transición de Primera Nacional 2020, Estudiantes de Río Cuarto afronta su tercera oportunidad de obtener el ascenso a la Primera División de la AFA, categoría con la que se codeó cuatro décadas atrás, cuando participó en los Campeonatos Nacionales de 1983, 1984 y 1985.

Este fin de semana, ‘El León del Imperio del Sur’ completará la serie definitoria por el segundo ascenso visitando a Deportivo Madryn, con el antecedente inmediato del triunfo 2-0 como local, en el partido de ida. En su excursión patagónica, hasta una derrota por diferencia mínima le otorgará al conjunto dirigido por Iván Delfino el pasaporte para acompañar a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, campeón de la temporada 2025, en la Liga Profesional del próximo año.

Si asciende, Estudiantes de Río Cuarto jugará la Liga Profesional con Talleres, Belgrano e Instituto, equipos con los que coincidió en los Nacionales 1984 y 1985.

El duelo no es ajeno al clima tenso que envuelve al fútbol argentino, con una sucesión de hechos desafortunados que han puesto en crisis su credibilidad. De hecho, al elenco chubutense se lo menciona como uno de los favoritos de la conducción que lideran ‘El Comandante’ Claudio Tapia y su fiel escudero Pablo Toviggino, mientras que desde el inicio del torneo se rumorea en los pasillos afistas que ‘este año le toca’ al Celeste del sur cordobés, cuya directiva también hizo buenas migas con ‘Chiqui’ & Cía.

LEÓN HERIDO. En el Campeonato Transición 2020, Estudiantes perdió dos chances consecutivas de ascenso, frente a Sarmiento y Platense. /// CEDOC PERFIL

En el caso de Estudiantes, los antecedentes de definiciones en busca de la categoría de elite se remontan a cinco años atrás, en el Campeonato Transición de la post-pandemia, en el que perdió sucesivamente la final ante Sarmiento de Junín y la definición por el segundo ascenso frente a Platense. Esos encuentros se disputaron respectivamente en las canchas de Unión de Santa Fe y Newell´s Old Boys de Rosario, y en ambos casos la definición por penales terminó dejando trunco el rugido triunfal del ‘León’.

TIEMPO DE REVANCHA. En 1991, Belgrano se desquitó de Banfield, que le había ganado otra definición por el segundo ascenso en 1987. /// CEDOC PERFIL

Finales con tonada

En 41 ediciones de la Primera B Nacional, los equipos cordobeses han protagonizado 21 definiciones para resolver el ascenso a la elite del fútbol argentino, incluidas cinco finales. El pionero fue Belgrano, que en la temporada inaugural del certamen (1986/1987) perdió la serie por el segundo ascenso ante Banfield, con Pedro Marchetta como entrenador. El Pirata se tomaría revancha cuatro temporadas más tarde, con la conducción de la dupla Jorge Guyón-José Trignani, venciendo al Taladro y obteniendo el segundo boleto a la máxima divisional de la temporada 1990/1991.

Belgrano fue el primer equipo que disputó una definición por el ascenso en la B Nacional, en la temporada 1986/87. Cuatro años más tarde, el Pirata se tomó revancha de final en otra final por el Reducido.

Desde aquel primer ascenso, el elenco de barrio Alberdi estuvo presente en otras siete definiciones. En 1997/1998 hizo doblete, con Ricardo Rezza como estratega, perdiendo la inolvidable final cordobesa ante Talleres y superando a Aldosivi de Mar del Plata en el ‘punta y hacha’ del Reducido.

LA FINAL DEL SIGLO. Talleres y Belgrano protagonizaron una histórica definición de campeonato en 1998. Fue triunfo por penales del Albiazul. /// CEDOC PERFIL

También tendría doble chance en 2005/2006, cuando el conjunto conducido por Carlos Ramacciotti cayó ante Nueva Chicago en la final por el segundo ascenso y logró el objetivo de subir de categoría venciendo a Olimpo de Bahía Blanca en la Promoción. Por esta misma instancia, fue derrotado por Racing Club en 2007/2008 y superado por Rosario Central en 2008/2009, y celebró ante River Plate en 2010/2011. Roberto Mario Gómez, Omar Labruna y Ricardo Zielinski fueron los DT belgranenses en los respectivos cruces ante clubes que debían revalidar su estadía en Primera División.

FESTEJO ALBIAZUL. En 1994, Talleres superó a Instituto en la final del Reducido que otorgó una segunda plaza a la Primera División de la AFA. /// CEDOC PERFIL

Otros mano a mano

Además de haberle ganado a Belgrano ‘La Final del Siglo’ de 1997/1998, con Ricardo Gareca en el cargo de DT, Talleres puede jactarse de otra clásica victoria en definiciones por el ascenso, la que logró ante Instituto en la serie definitoria del Reducido de 1993/94, con Daniel Willington y José Trignani al frente del plantel.

Nueve victorias y 14 derrotas registran los equipos cordobeses en las 21 definiciones que protagonizaron por el ascenso a la Primera División de la AFA.

En el caso del Albiazul, el sabor amargo quedó tras la final ante Huracán Corrientes en 1995/96, con Osvaldo Sosa en el banco de suplentes, y en el mano a mano del Reducido frente a Gimnasia y Tiro de Salta en 1996/97, con Humberto Zuccarelli como conductor. En las cuatro definiciones de la ‘T’, la suerte quedó sellada en el Estadio Córdoba.

ASCENSO MONUMENTAL. En 1999, Instituto se consagró campeón de la Primera B Nacional, venciendo a Chacarita en la cancha de River Plate. /// CEDOC PERFIL

En la segunda categoría del fútbol argentino, Instituto disputó dos finales de campeonato, cuatro definiciones por el segundo ascenso y dos promociones. Salió airoso cuando le tocó dirimir el título (contra Chacarita en 1998/1999, con Ernesto Corti en la función de DT, y ante Almagro en 2003/2004, con Héctor Rivoira en el banco) y también en el duelo por el segundo boleto a Primera División de la temporada 2022, frente a Estudiantes de Caseros y bajo la orientación táctica de Lucas Bovaglio.

OTRO TÍTULO GLORIOSO. El recordado festejo de Renato Riggio en la final que Instituto le ganó a Almagro en el Estadio Córdoba, en 2004. /// CEDOC PERFIL

Otros sinsabores, además del traspié ante Talleres de 1993/94, fueron las definiciones por el segundo ascenso de los torneos 1995/96 (vs. Unión de Santa Fe, con Jorge Ghiso) y 2000/2001 (vs. Nueva Chicago, con Gerardo Martino), y las promociones de 2000/2001 (vs. Argentinos Juniors, también con ‘El Tata’) y 2011/2012 (vs. San Lorenzo, con Darío Franco).

Cabe destacar que Talleres, bajo la conducción de Frank Darío Kudelka en 2016, y Belgrano, con la dirección de Guillermo Farré en 2022, se consagraron campeones de la Primera Nacional por sumatoria de puntos.

CORDOBESES EN FINALES DE PRIMERA NACIONAL

1986/1987: Banfield-Belgrano (0-1 y 2-0). Reducido segundo ascenso.

1990/1991: Belgrano-Banfield (1-1 y 4-0). Reducido segundo ascenso.

1993/1994: Talleres-Instituto (1-1 y 3-1). Reducido segundo ascenso.

1995/1996: Huracán Corrientes-Talleres (2-2 y 4-1). Final.

1996/1997: Gimnasia y Tiro-Talleres (1-0 y 0-1; 3-1 en definición por penales). Reducido segundo ascenso.

1995/1996: Unión-Instituto (3-1 y 0-1). Reducido segundo ascenso.

1997/1998: Talleres-Belgrano (1-0 y 1-2; 4-3 en definición por penales). Final.

EL GRAN GOLPE. Belgrano accedió a la promoción en la temporada 2010/2011 y provocó el primer descenso en la historia para River Plate. /// CEDOC PERFIL

1997/1998: Belgrano-Aldosivi (1-1 y 3-1). Reducido segundo ascenso.

1998/1999: Instituto-Chacarita (3-0 y 0-1). Final.

2000/2001: Nueva Chicago-Instituto (1-0 y 3-2). Reducido segundo ascenso.

2000/2001: Argentinos Juniors-Instituto (0-0 y 1-1). Promoción.

2003/2004: Instituto-Almagro (0-1 y 2-0). Final.

2005/2006: Nueva Chicago-Belgrano (3-1 y 3-3). Final segundo ascenso.

2005/2006: Belgrano-Olimpo (2-1 y 2-1). Promoción.

EL ÚLTIMO ANTECEDENTE. En 2022, Instituto celebró en Alta Córdoba la consagración en el Reducido ante Estudiantes de Caseros. /// CEDOC PERFIL

2007/2008: Racing Club-Belgrano (1-1 y 1-0). Promoción.

2008/2009: Rosario Central-Belgrano (0-1 y 1-1). Promoción.

2010/2011: Belgrano-River Plate (2-0 y 1-1). Promoción.

2011/2012: San Lorenzo-Instituto (0-2 y 1-1). Promoción.

2020: Sarmiento de Junín-Estudiantes de Río Cuarto (1-1 y 4-3 en definición por penales). Final.

2020: Platense-Estudiantes de Río Cuarto (1-1 y 4-2 en definición por penales). Final segundo ascenso.

2022: Instituto-Estudiantes de Caseros (0-0 y 1-1). Reducido segundo ascenso.