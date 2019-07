Euromayor: abogada pide liquidar fideicomiso por obras inconclusas

por María Ester Romero

Un nuevo pedido de liquidación afronta South American Trust SA (Satsa), en este caso como fiduciaria del fideicomiso Inmobiliario Nueva Córdoba. La solicitud, radicada en el Juzgado de Concursos N.º 8 de la ciudad de Córdoba, es por las obras inconclusas e incumplimiento de compromisos con una adquirente de un departamento y cochera en el complejo Center, compuesto -en el proyecto- por tres torres.



La accionante es una abogada que adquirió como oficina una unidad en la Torre San Luis (San Luis 145) y una cochera en la Torre Vélez Sarsfield (avenida Vélez Sarsfield 635). El pedido se suma a la resolución ya adoptada por la jueza de Concursos N.º 3, Marcela Susana Antinucci, quien ordenó liquidar Antigua Cervecería Córdoba (ACC), otro de los fideicomisos del grupo cuya fiduciaria también es Satsa.



Los expedientes se tramitan en el fuero Civil mientras avanza la investigación penal contra 10 abogados y contadores que encabezaron las sociedades Euromayor Inversiones S.A, Satsa y Trust & Development (T&D), de los cuales cinco permanecen detenidos en la cárcel de Bouwer por orden de la fiscal de Delitos Complejos, Valeria Rissi.



Complejo Center. En su presentación, la abogada que solicitó la liquidación del fideicomiso Nueva Córdoba relató que en abril de 2011 pagó el 100% del precio del departamento, obtuvo el boleto de compraventa y desde junio de aquel año instaló allí su estudio jurídico pero no pudo aún escriturar.



En el mismo año también adquirió una cochera en otras de las torres del complejo con la promesa de pronta entrega Pagó el 80% del valor y la obra fue abandonada. El objetivo del pedido es que sea el juez quien gestione las cuestiones que los propietarios no pueden regularizar y se ponga un punto final a la bola de nieve de deudas que sigue generando el emprendimiento por falta de escrituras o ejecución de obras.



El complejo comenzó como un exitoso proyecto ubicado en la mejor zona de Nueva Córdoba, constaba de tres torres, dos de 16 pisos y una de 20 pisos, con una superficie cubierta total de 43.300 metros cuadrados, 279 departamentos, 54 oficinas, 14 locales comerciales y 221 cocheras.



Se ejecutaron dos de las tres torres prometidas, (Trejo y San Luis) y la tercera, la que se ubica sobre Avenida Vélez Sarsfield 635 quedó con apenas unos cimientos. De lo relatado surge que los propietarios de los edificios construidos no pueden escriturar. Para obtener la escritura necesitan planos y final de obra aprobados. No es posible porque existe una parte del proyecto que no ha sido ejecutada.



La Municipalidad se ocupó del tema e informó a los propietarios que se podrían dar finales de obra parciales (correspondiente a cada una de las torres construidas) y generar un PH de cada una pero la fiduciaria Satsa no cumplió con su parte. Según pudo saber PERFIL CORDOBA, se encuentra en una virtual acefalía desde que dos de sus principales responsables, Jorge Airaudo y Oscar Cerrutti, permanecen detenidos. El titular del tribunal concursal es Sergio Ruiz. Analiza el pedido para emitir una resolución que decida la apertura o no del proceso liquidador.



Historia. El fideicomiso inmobiliario Nueva Córdoba se constituyó el 24 de diciembre de 2004 entre el Instituto de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús como dueñas del terreno, Ecipsa Holding SA -como fiduciante- y Satsa, como fiduciaria. El instituto religioso cumplió con la transferencia de los inmuebles al fideicomiso; Ecipsa cedió su calidad de fiduciante inversor en favor de Euromayor S.A. de inversiones. Y este último, a su vez, cedió parte de su participación a otra de las sociedades Trust & Development Sa (T&D).



Qué pasa en Antigua Cervecería

El proceso civil de Antigua Cervecería Córdoba se encuentra en marcha. La semana pasada, los tres integrantes del órgano liquidador se reunieron con las familias que ocupan los departamentos. De las seis torres con vistas a la Costanera solo se construyó una, el 75% está ocupada por los adquirentes. Los departamentos están terminados, pero carecen de gas y tienen conexión eléctrica de obra.



Este medio dialogó con Gustavo Arias, abogado del órgano que lleva adelante la liquidación. Informó que se reconocerá la titularidad de las unidades a quienes la acrediten. Destacó la organización que alcanzaron al constituir una sociedad de acciones simplificadas (SAS) –en proceso de reconocimiento- que funciona como un consorcio de hecho.



El juzgado concursal fijó el 12 de agosto de 2020 la fecha límite para que los acreedores presenten los pedidos de verificación. El dato revelador fue que, de acuerdo a la información que tienen, Satsa cerró las oficinas que había abierto en Antigua Cervecería. Arias añadió que no se observa ningún movimiento de las tres sociedades: Satsa, Euromayor y T&D.