Exfuncionario kirchnerista y referente de los Derechos Humanos apoya la candidatura de Natalia de la Sota

El exsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, anunció su apoyo a la candidatura de Natalia de la Sota para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Schiaretti: "Ningún gobierno puede ser exitoso si las familias no llegan a fin de mes"

“Me sumo al desafío”

“Después de un tiempo de reflexión y de haber tomado la necesaria distancia de la política activa, con plena conciencia del momento histórico que atraviesa nuestro país, elijo sumarme, como afiliado del Partido Justicialista, a la candidatura de Natalia de la Sota”, escribió el exfuncionario kirchnerista en “X”.

“Convencido de que la política debe resignificarse y que nuestras fuerzas requieren un profundo reacomodamiento, me sumo a los miles de compañeros y compañeras que acompañan con esperanza y compromiso la candidatura de Natalia De la Sota como diputada nacional”, sostuvo en una extensa publicación de esa red social.

Además señaló que ante el “contexto político y social excepcional” que se atraviesa, “Córdoba necesita respuestas políticas a la altura del desafío: una alternativa peronista amplia, competitiva y con verdadera vocación de poder”.

“Por eso me sumo a este nuevo espacio que nace con la convicción y el coraje de defender a quienes hoy padecen con mayor crudeza las consecuencias del ajuste: trabajadores, jubilados, personas con discapacidad, el sector productivo, la ciencia, las universidades”, recalcó uno de los fundadores de HIJOS Córdoba.

Y luego agregó: “También a las organizaciones sociales, de derechos humanos, campesinas y de las diversidades. En definitiva, al conjunto del pueblo cordobés, que ve cómo se frustran sus sueños y esperanzas frente a un modelo que solo genera desigualdad y retroceso”.

Gustavo Córdoba aseguró que hubo un "voto castigo" a la política económica de Milei

Apoyo a Natalia de la Sota

Para Fresneda “no se trata de erigirse como la única expresión opositora ni de arrogarse una representación exclusiva”. “Por el contrario, la candidatura de Natalia De la Sota, junto a Marcelo Ruiz y quienes integran la lista, amplía el horizonte político”, opinó abogado referente en Derechos Humanos.

“La candidatura de Natalia pone en valor el rol de una mujer convencida, que apuesta, que arriesga y que abre paso al recambio generacional que Córdoba y la Argentina necesitan. Estamos convencidos de que este es un espacio que suma, que construye y que tiende puentes hacia un Peronismo Nacional Unido ”, analizó el exlegislador provincial.

“Un espacio que convoca con entusiasmo y alegría a quienes comparten la misma vocación: defender a nuestra gente, recuperar la dignidad del trabajo y proyectar un futuro de desarrollo con equidad, respeto y soberanía real para Córdoba y para todo el país”, finalizó Fresneda.