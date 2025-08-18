Exsecretario de Parque Siquiman presentó un habeas corpus para obtener la libertad

Jorge Perchante, exsecretario de la comuna de Parque Síquiman, ubicada en el valle de Punilla, solicitó un habeas corpus reparador ante el Juzgado de Control N° 7, a cargo de José Milton Peralta. El escrito, firmado por su abogado Diego Casado, exige la libertad y señala que la prisión preventiva de Perchante es “ilegal y arbitraria” porque excedió los dos años y no fue prorrogada nuevamente.

El argumento principal de Perchante está en una resolución de la Cámara de Acusación que dispuso mantener detenido al exfuncionario por el lapso máximo de dos meses, contados a partir del 17 de marzo de este año. Ese plazo venció el 16 de junio y, subraya el letrado, “nunca fue renovado”.

El exfuncionario comunal está imputado por integrar -junto a una veintena de personas- una presunta asociación ilícita que habría inscripto en forma fraudulenta y comercializado inmuebles de diferentes localidades de Punilla y de Villa Rumipal, en el valle de Calamuchita.

Luego de que la Cámara de Acusación fijó el plazo mencionado, el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier emitió una nueva imputación contra Perchante, por presunta falsedad ideológica y libró una nueva orden de detención.

El defensor Casado señala en el habeas corpus que los hechos por este último delito estaban englobados en el análisis y el pronunciamiento del vocal del tribunal revisor, Maximiliano Davies.

Insistió en que el juez no debió convalidar la nueva prisión preventiva que dictó el fiscal el 11 de junio y debió ordenar la libertad en forma inmediata. Sin embargo -agrega- intimó al fiscal a que solicitara al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el término de dos días hábiles una nueva prórroga. Casado definió a esa decisión como “una locura".

Agregó que el 14 de agosto reiteró un pedido de cese de prisión al juez, pero no obtuvo respuesta.

El plazo máximo para que una persona se encuentre en prisión preventiva sin condena es de dos años. En este caso, Perchante lleva dos años y cuatro meses.